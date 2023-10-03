ການສໍາຫຼວດສາກົນຫຼ້າສຸດຄາດຄະເນ 1.4 ລ້ານ Cetaceans ໃນເອີຣົບ Atlantic

ການສໍາຫຼວດສາກົນຂະໜາດໃຫຍ່ເມື່ອໄວໆມານີ້, ເອີ້ນວ່າ SCANS-IV, ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າມີປາວານ, ປາໂລມາ ແລະ porpoises ຫຼາຍກວ່າ 1.4 ລ້ານໂຕຢູ່ໃນມະຫາສະໝຸດອັດລັງຕິກຂອງເອີຣົບ. ຜົນໄດ້ຮັບຂອງການສໍາຫຼວດໄດ້ຖືກນໍາສະເຫນີຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາ ASCOBANS ແລະປະສານງານໂດຍທ່ານດຣ Anita Gilles ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລສັດຕະວະແພດ Hannover ໃນເຢຍລະມັນ.
SCANS-IV ແມ່ນການສໍາຫຼວດຄັ້ງທີສີ່ໃນຊຸດທີ່ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 1994, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດຂະຫນາດປະຊາກອນແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງ cetaceans ໃນນ້ໍາເອີຣົບ Atlantic. ການເຄື່ອນໄຫວເຮືອບິນຂະໜາດນ້ອຍ 1.7 ລຳ ແລະ ເຮືອຄົ້ນຄ້ວາ XNUMX ລຳ, ການສຳຫຼວດໄດ້ກວມເອົາເນື້ອທີ່ XNUMX ລ້ານຕາລາງກິໂລແມັດຈາກພາກໃຕ້ຂອງນໍເວໄປເຖິງປອກຕຸຍການ.
ການສໍາຫຼວດໄດ້ພົບເຫັນວ່າຊະນິດພັນທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ສຸດໃນແອດແລນຕິກເອີຣົບແມ່ນ porpoises ທ່າເຮືອ, dolphins ທົ່ວໄປ, ແລະ dolphins ເສັ້ນດ່າງ. ຊະນິດອື່ນໆທີ່ຄາດຄະເນວ່າມີຢູ່ໃນປະຈຸບັນລວມທັງປາໂລມາປາກຄໍ, dolphin ປາຍປາກຂາວ, ແລະປາໂລມາຂ້າງສີຂາວ. ການສໍາຫຼວດຍັງໄດ້ຄາດຄະເນການປະກົດຕົວຂອງປາວານທີ່ດໍານ້ໍາເລິກເຊັ່ນ: ປາວານທົດລອງ, ປາວານເຊື້ອອະສຸຈິ, ແລະປາວານປາຍປາກ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບປາວານ baleen ທີ່ໃຫ້ອາຫານການກັ່ນຕອງ, ລວມທັງ whales minke ແລະ fin whales.
ການຄົ້ນພົບໄດ້ເປີດເຜີຍແນວໂນ້ມທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃນການແຈກຢາຍ cetacean. ການປະກົດຕົວຂອງປາໂລມາທົ່ວໄປເພີ່ມຂຶ້ນໃນບາງພື້ນທີ່, ເຊັ່ນທະເລ Celtic ແລະພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງອັງກິດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນໄປທາງເຫນືອ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງ porpoises ທ່າເຮືອໃນທະເລພາກເຫນືອໄດ້ຍ້າຍຈາກຕາເວັນຕົກສຽງເຫນືອໄປພາກໃຕ້, ການແຜ່ກະຈາຍໄດ້ຂະຫຍາຍອອກໄປໃນຊ່ອງທາງການ.
ການສໍາຫຼວດຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບມາດຕະການອະນຸລັກສໍາລັບປະຊາກອນຈໍານວນຫນຶ່ງ. ປະຊາກອນ porpoise harbor ໃນທະເລ Baltic ຕາເວັນຕົກ, Belt Seas, ແລະພາກໃຕ້ Kattegat ສະແດງໃຫ້ເຫັນອາການຂອງການຫຼຸດລົງ, ເນື່ອງຈາກລະດັບ bycatch ທີ່ບໍ່ຍືນຍົງໃນການປະມົງ. ທີມງານ SCANS ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະລວມເອົາຜົນໄດ້ຮັບຈາກໂຄງການ Irish ObSERVE ເພື່ອປັບປຸງຮູບພາບຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງຊະນິດພັນແລະການແຜ່ກະຈາຍຕື່ມອີກ.
ໂດຍລວມ, ຜົນໄດ້ຮັບຈາກ SCANS-IV ໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບຊະນິດພັນ cetacean ໃນນ້ໍາເອີຣົບ Atlantic, ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບຄວາມພະຍາຍາມການອະນຸລັກແລະການປະເມີນສະຖານະພາບປະຊາກອນ. ການສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວເປັນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງນັກວິທະຍາສາດໃນແປດປະເທດທີ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບ Atlantic ແລະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຜົນການສໍາຫຼວດ SCANS-IV ນໍາສະເຫນີຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຄະນະກໍາມະການທີ່ປຶກສາ ASCOBANS