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ງານວາງສະແດງ Maureen O'Hara ເປີດຢູ່ພິພິທະພັນເຮືອບິນ Foynes

ByGabriel Botha

Sep 30, 2023
ງານວາງສະແດງ Maureen O'Hara ເປີດຢູ່ພິພິທະພັນເຮືອບິນ Foynes

ຫໍພິພິທະພັນເຮືອບິນ Foynes ໃນ Co Limerick ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເປີດຕົວງານວາງສະແດງສິນຄ້າໃຫມ່ຫຼາຍລ້ານເອີໂຣທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຄວາມຫມາຍຂອງ Hollywood ແລະອະດີດຊາວ Glengarriff, Maureen O'Hara. ພື້ນທີ່ວາງສະແດງ, ມີມູນຄ່າ 5 ລ້ານເອີໂຣ, ວາງສະແດງຊຸດຂອງຄວາມຊົງຈໍາທີ່ລວບລວມໂດຍ Maureen ແລະບໍລິຈາກໃຫ້ພິພິທະພັນໂດຍຫລານຊາຍຂອງນາງ, Conor Beau Fitzsimons.

ຄໍເລັກຊັນລວມມີຊຸດລູກປືນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ເຄື່ອງເພັດພອຍ, ຮູບຖ່າຍໃນສະຕູດິໂອ, ແລະອຸປະກອນເສີມຈາກຮູບເງົາຫຼາຍເລື່ອງຂອງ Maureen. ມັນ​ຍັງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ເຄື່ອງ​ນຸ່ງ​ຫົ່ມ​ແລະ​ຊຸດ​ອາ​ວຸດ​ທີ່​ນາງ​ໄດ້​ໃສ່​ໃນ​ການ​ອອກ​ງານ Hollywood ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​, ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ເຟີ​ນີ​ເຈີ​ຈາກ​ເຮືອນ​ຂອງ​ນາງ​ໃນ Glengarriff​. ງານວາງສະແດງທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງແມ່ນລາງວັນ Oscar ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງ Maureen, ພ້ອມກັບກັບດັກມ້າທີ່ພານາງ ແລະສະແດງລະຄອນເລື່ອງ John Wayne ໃນລະຫວ່າງການຖ່າຍທຳເລື່ອງ The Quiet Man.

ຫໍພິພິທະພັນໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ Conor Beau Fitzsimons ສໍາລັບຄວາມເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ຂອງລາວໃນການປະກອບສ່ວນດັ່ງກ່າວເປັນການເກັບກໍາທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ໃນເດືອນພະຈິກ 2016, ເອັບເຟັກສ່ວນຕົວ ແລະເຄື່ອງຊົງຈຳຂອງໜັງ Maureen ຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກປະມູນໃນນະຄອນນິວຢອກ, ເຊິ່ງໄດ້ມູນຄ່າທັງໝົດເກືອບ 500,000 ເອີໂຣ. ຈຸດເດັ່ນບາງຢ່າງຂອງການປະມູນລວມມີສະຄິບ Quiet Man ສ່ວນຕົວຂອງ Maureen, ເສື້ອຍືດທີ່ໃສ່ໃນຮູບເງົາດຽວກັນ, ກະເປົາ Meissen ຈາກເຮືອນ Glengarriff ຂອງນາງ, ແລະຈອກທີ່ສະເໜີໂດຍ John Wayne.

Conor Beau Fitzsimons ແບ່ງປັນວ່າລາວໄດ້ສັນຍາກັບແມ່ຕູ້ຂອງລາວທີ່ຈະຮັກສາມໍລະດົກຂອງລາວໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ແລະນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ລາວບໍລິຈາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງການເກັບກໍາຂອງນາງໃຫ້ກັບພິພິທະພັນ Foynes. ລາວເຊື່ອວ່າຄໍເລັກຊັນນີ້ເປັນຄັງເກັບມ້ຽນຂອງຄວາມຊົງຈໍາຈາກໂລກທີ່ສວຍງາມຂອງແມ່ຍິງທີ່ສວຍງາມແລະເປັນນິທານຂອງ Hollywood ແທ້ໆ, ເຊິ່ງລາວຕ້ອງການແບ່ງປັນກັບແຟນໆທັງໃນໄອແລນແລະທົ່ວໂລກ.

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By Gabriel Botha

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