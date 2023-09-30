ງານວາງສະແດງ Maureen O'Hara ເປີດຢູ່ພິພິທະພັນເຮືອບິນ Foynes

ຫໍພິພິທະພັນເຮືອບິນ Foynes ໃນ Co Limerick ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເປີດຕົວງານວາງສະແດງສິນຄ້າໃຫມ່ຫຼາຍລ້ານເອີໂຣທີ່ອຸທິດຕົນເພື່ອຄວາມຫມາຍຂອງ Hollywood ແລະອະດີດຊາວ Glengarriff, Maureen O'Hara. ພື້ນທີ່ວາງສະແດງ, ມີມູນຄ່າ 5 ລ້ານເອີໂຣ, ວາງສະແດງຊຸດຂອງຄວາມຊົງຈໍາທີ່ລວບລວມໂດຍ Maureen ແລະບໍລິຈາກໃຫ້ພິພິທະພັນໂດຍຫລານຊາຍຂອງນາງ, Conor Beau Fitzsimons.
ຄໍເລັກຊັນລວມມີຊຸດລູກປືນທີ່ມີຊື່ສຽງ, ເຄື່ອງເພັດພອຍ, ຮູບຖ່າຍໃນສະຕູດິໂອ, ແລະອຸປະກອນເສີມຈາກຮູບເງົາຫຼາຍເລື່ອງຂອງ Maureen. ມັນຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມແລະຊຸດອາວຸດທີ່ນາງໄດ້ໃສ່ໃນການອອກງານ Hollywood ທີ່ສໍາຄັນ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບເຟີນີເຈີຈາກເຮືອນຂອງນາງໃນ Glengarriff. ງານວາງສະແດງທີ່ໂດດເດັ່ນອັນໜຶ່ງແມ່ນລາງວັນ Oscar ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງ Maureen, ພ້ອມກັບກັບດັກມ້າທີ່ພານາງ ແລະສະແດງລະຄອນເລື່ອງ John Wayne ໃນລະຫວ່າງການຖ່າຍທຳເລື່ອງ The Quiet Man.
ຫໍພິພິທະພັນໄດ້ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຕໍ່ Conor Beau Fitzsimons ສໍາລັບຄວາມເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ຂອງລາວໃນການປະກອບສ່ວນດັ່ງກ່າວເປັນການເກັບກໍາທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອ. ໃນເດືອນພະຈິກ 2016, ເອັບເຟັກສ່ວນຕົວ ແລະເຄື່ອງຊົງຈຳຂອງໜັງ Maureen ຫຼາຍຄົນໄດ້ຖືກປະມູນໃນນະຄອນນິວຢອກ, ເຊິ່ງໄດ້ມູນຄ່າທັງໝົດເກືອບ 500,000 ເອີໂຣ. ຈຸດເດັ່ນບາງຢ່າງຂອງການປະມູນລວມມີສະຄິບ Quiet Man ສ່ວນຕົວຂອງ Maureen, ເສື້ອຍືດທີ່ໃສ່ໃນຮູບເງົາດຽວກັນ, ກະເປົາ Meissen ຈາກເຮືອນ Glengarriff ຂອງນາງ, ແລະຈອກທີ່ສະເໜີໂດຍ John Wayne.
Conor Beau Fitzsimons ແບ່ງປັນວ່າລາວໄດ້ສັນຍາກັບແມ່ຕູ້ຂອງລາວທີ່ຈະຮັກສາມໍລະດົກຂອງລາວໃຫ້ມີຊີວິດຢູ່ແລະນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ລາວບໍລິຈາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງການເກັບກໍາຂອງນາງໃຫ້ກັບພິພິທະພັນ Foynes. ລາວເຊື່ອວ່າຄໍເລັກຊັນນີ້ເປັນຄັງເກັບມ້ຽນຂອງຄວາມຊົງຈໍາຈາກໂລກທີ່ສວຍງາມຂອງແມ່ຍິງທີ່ສວຍງາມແລະເປັນນິທານຂອງ Hollywood ແທ້ໆ, ເຊິ່ງລາວຕ້ອງການແບ່ງປັນກັບແຟນໆທັງໃນໄອແລນແລະທົ່ວໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ດາວພາກໃຕ້