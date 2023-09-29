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ຮູບແບບໃຫມ່ເປີດເຜີຍການເຄື່ອນໄຫວ Cilia synchronized ຂັບເຄື່ອນໂດຍພາກພື້ນຊາຍແດນ

ByVicky Stavropoulou

Sep 29, 2023
ຮູບແບບໃຫມ່ເປີດເຜີຍການເຄື່ອນໄຫວ Cilia synchronized ຂັບເຄື່ອນໂດຍພາກພື້ນຊາຍແດນ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກວິທະຍາສາດຈາກ MPI-DS ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບແບບການຈັດຕັ້ງທົ່ວໄປທີ່ແບ່ງປັນໂດຍລະບົບຕ່າງໆ, ລວມທັງຝູງຊົນໃນສະຫນາມກິລາບານເຕະ, ຂາຂອງ centipede, ແລະ cilia ໃນປອດຂອງພວກເຮົາ.

ການປະສານງານຂອງການຕີ cilia ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວ synchronized ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບໍ່ຄືກັບການປະສານງານຂອງແຟນບານເຕະຫຼືລະບົບປະສາດສ່ວນກາງທີ່ຄວບຄຸມຂາຂອງ centipede, cilia ຂາດລະບົບການຄວບຄຸມສູນກາງ. ​ແນວ​ໃດ​ກໍ​ດີ, ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອີງ​ໃສ່​ການ​ພົວພັນ​ທີ່​ບໍ່​ຕ່າງ​ຝ່າຍ​ຕ່າງ​ມີ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ​ແລະ ​ອິດ​ທິພົນ​ຂອງ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ເພື່ອ​ບັນລຸ​ການ​ປະສານ​ສົມທົບ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບົດບາດສໍາຄັນຂອງເຂດຊາຍແດນໃນການປະສານງານ cilia. ເມື່ອ cilia ຕີເຂົ້າກັນ, ພວກເຂົາ synchronize ໂດຍການຕີເລັກນ້ອຍກ່ອນເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຂົາຂ້າງຫນຶ່ງແລະເລັກນ້ອຍຫຼັງຈາກເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຂົາໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ສ້າງຮູບແບບຄ້າຍຄືຄື້ນ. synchronization ນີ້​ແມ່ນ​ໄດ້​ລິ​ເລີ່ມ​ໂດຍ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ແລະ​ສະ​ດວກ​ໂດຍ​ນ​້​ໍ​າ​ທີ່​ອ້ອມ​ຂ້າງ cilia ໄດ້​.

ຫນ້າສົນໃຈ, cilia ຢູ່ໃກ້ກັນບໍ່ໄດ້ອອກແຮງເທົ່າທຽມກັນຕໍ່ກັນແລະກັນ. ອີງຕາມຕໍາແຫນ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າ, cilium ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກ່ວາປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນໃນທາງກັບກັນ. ປະກົດການນີ້, ໂດຍສະເພາະໃນລະບົບ cilia ບັນຈຸຢ່າງຫນາແຫນ້ນ, ນໍາໄປສູ່ການຊີ້ນໍາ, ຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນ reciprocal ທີ່ປະກອບເປັນຄື້ນ.

ເຂດຊາຍແດນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກະຕຸ້ນ, ດຶງດູດ cilia ອື່ນໆໃນຮູບແບບ cascading. ການສັງເກດການນີ້ທ້າທາຍຮູບແບບທີ່ຜ່ານມາທີ່ສົມມຸດວ່າເຂດແດນລົບກວນຄໍາສັ່ງ.

ຮູບແບບໃຫມ່ນີ້ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຕົນເອງຂອງສິ່ງມີຊີວິດແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງຄຸນສົມບັດດ້ານໃນຄວາມເຂົ້າໃຈກົນໄກການ synchronization. ການຄົ້ນພົບໄດ້ຕັດຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງກ້ອງຈຸລະທັດ ແລະ ມະຫາພາກ, ເປີດເຜີຍຄວາມຄ້າຍຄືກັນທີ່ໂດດເດັ່ນໃນຫຼັກການການຈັດຕັ້ງ.

ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຮູບແບບການຕີທີ່ປະສານງານຂອງ cilia ແລະບົດບາດຂອງພາກພື້ນຊາຍແດນໃນການຂັບລົດການເຄື່ອນໄຫວ synchronized ຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ທີ່​ມາ​:
– David J. Hickey et al, ປະຕິສໍາພັນທີ່ບໍ່ແມ່ນຜົນຕອບແທນເຮັດໃຫ້ການ synchronization cilium ໄວໃນລະບົບຈໍາກັດ, ດໍາເນີນຄະດີຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ (2023). DOI: 10.1073/pnas.2307279120
– ການອ້າງອີງ: ຮູບແບບໃຫມ່ອະທິບາຍການເຄື່ອນໄຫວ cilia synchronized ຂັບເຄື່ອນໂດຍເຂດຊາຍແດນ (2023, 29 ກັນຍາ) ດຶງຂໍ້ມູນ 29 ກັນຍາ 2023 ຈາກ Phys.org.

By Vicky Stavropoulou

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