ຮູບແບບໃຫມ່ເປີດເຜີຍການເຄື່ອນໄຫວ Cilia synchronized ຂັບເຄື່ອນໂດຍພາກພື້ນຊາຍແດນ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກວິທະຍາສາດຈາກ MPI-DS ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບແບບການຈັດຕັ້ງທົ່ວໄປທີ່ແບ່ງປັນໂດຍລະບົບຕ່າງໆ, ລວມທັງຝູງຊົນໃນສະຫນາມກິລາບານເຕະ, ຂາຂອງ centipede, ແລະ cilia ໃນປອດຂອງພວກເຮົາ.
ການປະສານງານຂອງການຕີ cilia ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວ synchronized ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ບໍ່ຄືກັບການປະສານງານຂອງແຟນບານເຕະຫຼືລະບົບປະສາດສ່ວນກາງທີ່ຄວບຄຸມຂາຂອງ centipede, cilia ຂາດລະບົບການຄວບຄຸມສູນກາງ. ແນວໃດກໍດີ, ເຂົາເຈົ້າອີງໃສ່ການພົວພັນທີ່ບໍ່ຕ່າງຝ່າຍຕ່າງມີຜົນປະໂຫຍດ ແລະ ອິດທິພົນຂອງເຂດຊາຍແດນເພື່ອບັນລຸການປະສານສົມທົບ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບົດບາດສໍາຄັນຂອງເຂດຊາຍແດນໃນການປະສານງານ cilia. ເມື່ອ cilia ຕີເຂົ້າກັນ, ພວກເຂົາ synchronize ໂດຍການຕີເລັກນ້ອຍກ່ອນເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຂົາຂ້າງຫນຶ່ງແລະເລັກນ້ອຍຫຼັງຈາກເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຂົາໃນອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ສ້າງຮູບແບບຄ້າຍຄືຄື້ນ. synchronization ນີ້ແມ່ນໄດ້ລິເລີ່ມໂດຍເຂດຊາຍແດນແລະສະດວກໂດຍນ້ໍາທີ່ອ້ອມຂ້າງ cilia ໄດ້.
ຫນ້າສົນໃຈ, cilia ຢູ່ໃກ້ກັນບໍ່ໄດ້ອອກແຮງເທົ່າທຽມກັນຕໍ່ກັນແລະກັນ. ອີງຕາມຕໍາແຫນ່ງຂອງເຂົາເຈົ້າ, cilium ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກ່ວາປະເທດເພື່ອນບ້ານຂອງຕົນໃນທາງກັບກັນ. ປະກົດການນີ້, ໂດຍສະເພາະໃນລະບົບ cilia ບັນຈຸຢ່າງຫນາແຫນ້ນ, ນໍາໄປສູ່ການຊີ້ນໍາ, ຮູບແບບທີ່ບໍ່ແມ່ນ reciprocal ທີ່ປະກອບເປັນຄື້ນ.
ເຂດຊາຍແດນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນຕົວກະຕຸ້ນ, ດຶງດູດ cilia ອື່ນໆໃນຮູບແບບ cascading. ການສັງເກດການນີ້ທ້າທາຍຮູບແບບທີ່ຜ່ານມາທີ່ສົມມຸດວ່າເຂດແດນລົບກວນຄໍາສັ່ງ.
ຮູບແບບໃຫມ່ນີ້ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຕົນເອງຂອງສິ່ງມີຊີວິດແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງຄຸນສົມບັດດ້ານໃນຄວາມເຂົ້າໃຈກົນໄກການ synchronization. ການຄົ້ນພົບໄດ້ຕັດຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງກ້ອງຈຸລະທັດ ແລະ ມະຫາພາກ, ເປີດເຜີຍຄວາມຄ້າຍຄືກັນທີ່ໂດດເດັ່ນໃນຫຼັກການການຈັດຕັ້ງ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການສຶກສານີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຮູບແບບການຕີທີ່ປະສານງານຂອງ cilia ແລະບົດບາດຂອງພາກພື້ນຊາຍແດນໃນການຂັບລົດການເຄື່ອນໄຫວ synchronized ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທີ່ມາ:
– David J. Hickey et al, ປະຕິສໍາພັນທີ່ບໍ່ແມ່ນຜົນຕອບແທນເຮັດໃຫ້ການ synchronization cilium ໄວໃນລະບົບຈໍາກັດ, ດໍາເນີນຄະດີຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ (2023). DOI: 10.1073/pnas.2307279120
– ການອ້າງອີງ: ຮູບແບບໃຫມ່ອະທິບາຍການເຄື່ອນໄຫວ cilia synchronized ຂັບເຄື່ອນໂດຍເຂດຊາຍແດນ (2023, 29 ກັນຍາ) ດຶງຂໍ້ມູນ 29 ກັນຍາ 2023 ຈາກ Phys.org.