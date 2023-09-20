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Microcombs: ປົດລັອກທ່າແຮງຂອງເລເຊີທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ

ByVicky Stavropoulou

Sep 20, 2023
Microcombs: ປົດລັອກທ່າແຮງຂອງເລເຊີທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ

ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລເຕັກໂນໂລຢີ Chalmers ໃນສວີເດນໄດ້ບັນລຸຄວາມກ້າວຫນ້າທີ່ສໍາຄັນໃນການພັດທະນາ microcombs, ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍສິບເທົ່າແລະເປີດປະຕູສູ່ການຄົ້ນພົບໃຫມ່ໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດແລະການດູແລສຸຂະພາບ. Microcombs, ເຊິ່ງເປັນໄມ້ບັນທັດທີ່ ຈຳ ເປັນທີ່ເຮັດດ້ວຍແສງສະຫວ່າງ, ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດດ້ານຕ່າງໆຍ້ອນຄວາມສາມາດໃນການວັດແທກຄວາມຖີ່ທີ່ຊັດເຈນ.

microcomb ເຮັດວຽກໂດຍການໃຊ້ເລເຊີເພື່ອສົ່ງ photons ທີ່ circulate ພາຍໃນ microresonator, ແບ່ງແສງສະຫວ່າງເປັນລະດັບຄວາມຖີ່ກ້ວາງ. ຄວາມຖີ່ເຫຼົ່ານີ້ຖືກຈັດວາງໃນການພົວພັນເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ການສ້າງແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງຊະນິດໃຫມ່ທີ່ມີຄວາມຖີ່ຫຼາຍໃນ unison, ຄ້າຍຄືກັນກັບ lasers.

ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງຈຸນລະພາກແມ່ນກວ້າງຂວາງ, ຕັ້ງແຕ່ເຄື່ອງມື calibrating ທີ່ໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາສໍາລັບ exoplanets ການຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງຫນຶ່ງໂດຍການວິເຄາະຕົວຢ່າງລົມຫາຍໃຈ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, microcombs ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ປະເຊີນກັບຂໍ້ຈໍາກັດໃນດ້ານປະສິດທິພາບ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈາກ realizing ທ່າແຮງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Chalmers ໄດ້ເອົາຊະນະຂໍ້ຈໍາກັດນີ້ໂດຍການພັດທະນາວິທີການທີ່ເພີ່ມພະລັງງານເລເຊີຂອງ microcomb ສິບເທົ່າແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງມັນຈາກປະມານ 1 ເປີເຊັນເຖິງຫຼາຍກວ່າ 50 ເປີເຊັນ. ວິທີການນີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ສອງ microresonators, ເຊິ່ງເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງ microcomb.

ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ແມ່ນສໍາຄັນເພາະວ່າມັນນໍາເອົາເຕັກໂນໂລຢີເລເຊີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງໄປສູ່ຕະຫຼາດທີ່ກວ້າງຂວາງ. ຕົວຢ່າງ, microcombs ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໃນໂມດູນ lidar ສໍາລັບຍານພາຫະນະອັດຕະໂນມັດ, ດາວທຽມ GPS, drones ຮັບຮູ້ສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະສູນຂໍ້ມູນສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ AI ທີ່ມີແບນວິດຫຼາຍ.

ປະສິດທິພາບ ແລະພະລັງງານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຈຸນລະພາກມີທ່າແຮງທີ່ຈະເລັ່ງຄວາມກ້າວຫນ້າໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດ, ການດູແລສຸຂະພາບ, ແລະອຸດສາຫະກໍາອື່ນໆ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ປູທາງໄປສູ່ການພັດທະນາຕໍ່ໄປໃນເທກໂນໂລຍີເລເຊີແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການປ່ຽນແປງເກມຂອງ microcombs.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວິທະຍາໄລເທກໂນໂລຍີ Chalmers. "ນັກຄົ້ນຄວ້າ Chalmers ສ້າງ microcomb ທີ່ສາມາດປູທາງໄປສູ່ເຕັກໂນໂລຢີໃຫມ່." ວິທະຍາສາດປະຈໍາວັນ. ScienceDaily, 11 ມີນາ 2021.
- ຮູບພາບໂດຍ Wokandapix ຈາກ Pixabay

By Vicky Stavropoulou

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