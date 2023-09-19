ພະລັງງານຊ້ໍາ: ເປັນກໍາລັງທີ່ສໍາຄັນໃນຈັກກະວານ

ການວັດແທກຂອງຈັກກະວານທີ່ຜ່ານມາໄດ້ໃຫ້ຫຼັກຖານຕື່ມອີກວ່າພະລັງງານຊ້ໍາປະກອບເປັນສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຂອງ cosmos. ອີງຕາມການຄົ້ນພົບ, ພະລັງງານຊ້ໍາກວມເອົາປະມານ 69 ເປີເຊັນຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງທາດພະລັງງານທັງຫມົດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ 31 ເປີເຊັນສໍາລັບທັງວັດຖຸປົກກະຕິແລະສິ່ງມືດ.
ວັດຖຸປົກກະຕິ, ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າບັນຫາ baryonic, ປະກອບມີດາວ, galaxies, ປະລໍາມະນູ, ແລະຊີວິດ, ແລະຄາດວ່າຈະມີພຽງແຕ່ 20 ເປີເຊັນຂອງວັດຖຸທັງຫມົດ. ສິ່ງມືດ, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍອະນຸພາກອະນຸພາກອະນຸພາກທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຄົ້ນພົບ, ກວມເອົາ 80 ເປີເຊັນທີ່ຍັງເຫຼືອ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພະລັງງານມືດແມ່ນເປັນພະລັງທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເລັ່ງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈັກກະວານ. ນັກວິທະຍາສາດຍັງບໍ່ທັນໄດ້ກໍານົດວ່າພະລັງງານຊ້ໍາແມ່ນຫຍັງ, ແຕ່ມັນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງພະລັງງານ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຈັກກະວານແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດທີ່ຈະເຂົ້າໃຈລັກສະນະຂອງພະລັງງານຊ້ໍາແລະຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ການຂະຫຍາຍຂອງ cosmic. ການກໍານົດຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງວັດຖຸ - ພະລັງງານສາມາດສ່ອງແສງເຖິງອະນາຄົດຂອງຈັກກະວານ, ວ່າມັນຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍອອກຢ່າງບໍ່ມີກໍານົດຫຼືໃນທີ່ສຸດປີ້ນກັບກັນແລະຫຼຸດລົງໃນປະກົດການທີ່ເອີ້ນວ່າ Big Crunch.
ເພື່ອວັດແທກປະລິມານຂອງພະລັງງານຊ້ໍາ, ນັກດາລາສາດອີງໃສ່ກຸ່ມ galaxy. ກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ປະກອບເປັນຫຼາຍຕື້ປີພາຍໃຕ້ອິດທິພົນຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. ດ້ວຍການປຽບທຽບຈຳນວນ ແລະມະຫາຊົນຂອງກາແລັກຊີໃນກຸ່ມ ແລະ ການຈຳລອງຕົວເລກ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຂອງທາດ ແລະ ພະລັງງານໄດ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ GalWeight ເພື່ອຄາດຄະເນມະຫາຊົນຂອງກຸ່ມ galaxy ໂດຍການນັບຈໍານວນ galaxies ໃນແຕ່ລະກຸ່ມ. ໂດຍການປຽບທຽບຜົນໄດ້ຮັບຂອງພວກເຂົາກັບກຸ່ມຈໍາລອງ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກໍານົດວ່າຈັກກະວານປະກອບດ້ວຍ 31 ເປີເຊັນ.
ການວັດແທກນີ້ສອດຄ່ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຜ່ານມາແລະການວັດແທກອື່ນໆຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງບັນຫາພະລັງງານຂອງຈັກກະວານ, ສະຫນອງການຄາດຄະເນທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າ. ມັນຍັງເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງກຸ່ມເປັນເຕັກນິກສໍາລັບການເຂົ້າໃຈຕົວກໍານົດການ cosmological.
ການຄົ້ນພົບໄດ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບພະລັງງານຊ້ໍາແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃກ້ຊິດກັບການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງຈັກກະວານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ວາລະສານ Astrophysical