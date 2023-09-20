ການວິເຄາະແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດາວອັງຄານໃໝ່ ສະໜັບສະໜູນການມີຢູ່ຂອງມະຫາສະໝຸດບູຮານ

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມານໍາພາໂດຍອາຈານ Jaroslav Klokočníkຈາກສະຖາບັນດາລາສາດຂອງ Czech Academy of Sciences ໄດ້ນໍາໃຊ້ວິທີການໃຫມ່ຂອງການວິເຄາະຜົນບັງຄັບໃຊ້ gravitational ຂອງ Mars ເພື່ອເປັນຫຼັກຖານເພີ່ມເຕີມສໍາລັບການມີຢູ່ຂອງພາກເຫນືອຂອງ Martian paleo-ocean. ການຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Icarus, ຂະຫຍາຍໄປຕາມວິທີການທີ່ຜ່ານມາແລະສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈລະອຽດກວ່າກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງມະຫາສະຫມຸດວັດຖຸບູຮານ.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສາມີຜົນສະທ້ອນອັນສໍາຄັນຕໍ່ການຄົ້ນຫານ້ໍາເທິງດາວອັງຄານແລະທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດໃນອະດີດຫຼືປະຈຸບັນເທິງດາວເຄາະ. ນັກຄົ້ນຄວ້າສັງເກດເຫັນວ່າເຕັກນິກການວິເຄາະແຮງໂນ້ມຖ່ວງນີ້ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ກັບວິຊາຕ່າງໆເຊັ່ນ: ທໍລະນີສາດ, ພູມິສາດ, ອຸທົກກະສາດ, ແລະ glaciology, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງ.
ວິທີການແບບດັ້ງເດີມຂອງການສ້າງແຜນທີ່ຫນ້າດິນຂອງດາວເຄາະໂດຍອີງໃສ່ຄວາມຜິດກະຕິຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຢ່າງດຽວໄດ້ຖືກລື່ນກາຍໂດຍຜູ້ຂຽນ, ຜູ້ທີ່ແນະນໍາຂະບວນການໃຫມ່ທີ່ວິເຄາະດ້ານແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ຄິດໄລ່ຈາກການວັດແທກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. ລັກສະນະແຮງໂນ້ມຖ່ວງເຫຼົ່ານີ້ສະເໜີລັກສະນະທາງຄະນິດສາດຂອງກຳລັງແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ອອກແຮງໂດຍລັກສະນະພື້ນຜິວທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢູ່ດາວອັງຄານ, ເຊັ່ນ: ພູເຂົາ ແລະ ຮ່ອງ.
ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການວິເຄາະຂອງພວກເຂົາ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນພູມສັນຖານທີ່ໄດ້ຮັບຈາກເຄື່ອງມື Mars Orbital Laser Altimeter ຢູ່ເທິງເຄື່ອງສໍາຫຼວດໂລກ Mars Global ຂອງອົງການ NASA. ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງແຜນທີ່ດາວເຄາະເປັນເວລາ 4 ປີ½, ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການເຂົ້າໃຈພື້ນຜິວ Martian.
ວຽກງານທີ່ຜ່ານມາຂອງອາຈານ Klokočník ຍັງໄດ້ໃຊ້ເຕັກນິກການວິເຄາະແຮງໂນ້ມຖ່ວງນີ້ເພື່ອຢືນຢັນການມີຢູ່ຂອງ paleolakes ແລະລະບົບ paleoriver ພາຍໃຕ້ດິນຊາຍ Saharan ໃນໂລກ. ວິທີການດັ່ງກ່າວຍັງຖືກໃຊ້ໃນການປຽບທຽບລັກສະນະທາງພູມສາດຂອງໂລກກັບດາວພະຫັດ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງຕ່າງໆ.
ວິທີການວິເຄາະແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ປະດິດສ້າງນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງທ່າແຮງສໍາລັບການສໍາຫຼວດ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງດາວອັງຄານ ແລະປະຫວັດສາດທາງທໍລະນີສາດຂອງມັນຕື່ມອີກ. ມັນເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນຕໍ່ກັບການເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງອະດີດຂອງດາວເຄາະໃກ້ຄຽງຂອງພວກເຮົາ ແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງມະຫາສະໝຸດບູຮານ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
Jaroslav Klokočník et al, ລັກສະນະກາວິທັດສໍາລັບດາວອັງຄານ, Icarus (2023). DOI: 10.1016/j.icarus.2023.115729
ການອ້າງອີງ: ການວິເຄາະແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດາວອັງຄານໃໝ່ປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບມະຫາສະໝຸດບູຮານທີ່ເປັນໄປໄດ້ (2023, 20 ກັນຍາ) ຈາກ https://phys.org/news/2023-09-mars-gravity-analysis-ancient-ocean.html
University of Alaska Fairbanks