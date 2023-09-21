ວິທີການໃຫມ່ສະຫນັບສະຫນູນການມີຢູ່ຂອງມະຫາສະຫມຸດວັດຖຸບູຮານເທິງດາວອັງຄານ

ການສຶກສາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ນຳໃຊ້ວິທີໃໝ່ເພື່ອວິເຄາະແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດາວອັງຄານ, ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼັກຖານຕື່ມອີກວ່າດາວພະຫັດຄັ້ງໜຶ່ງເຄີຍມີມະຫາສະໝຸດພາກເໜືອຂະໜາດໃຫຍ່. ນໍາພາໂດຍສາດສະດາຈານ Jaroslav Klokočník ຈາກສະຖາບັນດາລາສາດຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດເຊັກໂກ, ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດຂອງມະຫາສະຫມຸດ Martian paleo-ocean ໃນລາຍລະອຽດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.
ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Icarus, ການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການນໍາໃຊ້ວິທີການແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃນການກວດສອບການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາເທິງດາວອັງຄານ. ວິທີການນີ້ເຄີຍປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດໃນການ ກຳ ນົດແຫຼ່ງນ້ ຳ ຢູ່ເທິງໂລກ, ເຊັ່ນ: ແຄມທະເລສາບໃນພາກ ເໜືອ ຂອງອາຟຣິກາ. ໂດຍການວິເຄາະດ້ານແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດາວອັງຄານ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດ ແລະ ອຸທົກກະສາດຂອງດາວເຄາະ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ຂະບວນການທີ່ພັດທະນາໂດຍKlokočník, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະດ້ານແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ຄິດໄລ່ຈາກການວັດແທກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. ລັກສະນະກາວິທັດແມ່ນຜະລິດຕະພັນທາງຄະນິດສາດທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຜິດກະຕິຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງຮ່າງກາຍຂອງດາວເຄາະ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນພູມສັນຖານທີ່ຈັບໄດ້ໂດຍນັກສໍາຫຼວດໂລກ Mars ຂອງອົງການ NASA.
ວິທີການໃຫມ່ນີ້ປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ກັບວິທີການທີ່ຜ່ານມາຂອງການສ້າງແຜນທີ່ຫນ້າດິນພຽງແຕ່ອີງໃສ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. ໂດຍການລວມຂໍ້ມູນພູມສັນຖານ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບທໍລະນີສາດ Martian ແລະ geophysics.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄປໄກກວ່າດາວອັງຄານ, ຍ້ອນວ່າວິທີການດ້ານແຮງໂນ້ມຖ່ວງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ກັບຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງອື່ນໆເຊັ່ນກັນ. ໃນການສຶກສາແຍກຕ່າງຫາກທີ່ຕີພິມໃນບົດລາຍງານວິທະຍາສາດ, ວິທີການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປຽບທຽບລັກສະນະທາງພູມສາດຂອງໂລກກັບ Venus.
ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດຂອງດາວອັງຄານແລະສະຫນອງຂໍ້ຄຶດຕື່ມອີກກ່ຽວກັບທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດເທິງດາວເຄາະ. ການເຂົ້າໃຈການມີຢູ່ຂອງມະຫາສະໝຸດບູຮານໃນດາວອັງຄານເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການເປີດເຜີຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດໃນອະດີດ ຫຼືປັດຈຸບັນ.
ນິຍາມ:
ຄວາມຜິດກະຕິຂອງກາວິທັດ: ພື້ນທີ່ຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ແຕກຕ່າງອອກໂດຍລັກສະນະພື້ນຜິວຂອງຮ່າງກາຍຂອງດາວເຄາະ.
ດ້ານແຮງໂນ້ມຖ່ວງ: ຜະລິດຕະພັນທາງຄະນິດສາດທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຜິດກະຕິຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງຮ່າງກາຍຂອງດາວເຄາະ.
ຂໍ້ມູນພູມສັນຖານ: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງ ແລະລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນຜິວຂອງດາວເຄາະ ຫຼືຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງອື່ນໆ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Icarus, ຂຶ້ນກັບພະແນກດາລາສາດຂອງອາເມລິກາ ສຳ ລັບວິທະຍາສາດດາວເຄາະ.
- ການສຶກສາຈັດພີມມາໃນບົດລາຍງານວິທະຍາສາດ.
– Jaroslav Klokočník – ສາດສະດາຈານ Emeritus ຢູ່ສະຖາບັນດາລາສາດຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດເຊັກ.
– Gunther Kletetschka – ຮອງສາດສະດາຈານຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Alaska Fairbanks Geophysical Institute ແລະຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລ Charles ໃນສາທາລະນະລັດເຊັກ.