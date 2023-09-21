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ວິທີການໃຫມ່ສະຫນັບສະຫນູນການມີຢູ່ຂອງມະຫາສະຫມຸດວັດຖຸບູຮານເທິງດາວອັງຄານ

ByMampho Brescia

Sep 21, 2023
ວິທີການໃຫມ່ສະຫນັບສະຫນູນການມີຢູ່ຂອງມະຫາສະຫມຸດວັດຖຸບູຮານເທິງດາວອັງຄານ

ການ​ສຶກສາ​ເມື່ອ​ບໍ່​ດົນ​ມາ​ນີ້​ໄດ້​ນຳ​ໃຊ້​ວິທີ​ໃໝ່​ເພື່ອ​ວິ​ເຄາະ​ແຮງ​ໂນ້ມ​ຖ່ວງ​ຂອງ​ດາວ​ອັງຄານ, ​ໂດຍ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຫຼັກ​ຖານ​ຕື່ມ​ອີກ​ວ່າ​ດາວ​ພະຫັດ​ຄັ້ງ​ໜຶ່ງ​ເຄີຍ​ມີ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ພາກ​ເໜືອ​ຂະໜາດ​ໃຫຍ່. ນໍາພາໂດຍສາດສະດາຈານ Jaroslav Klokočník ຈາກສະຖາບັນດາລາສາດຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດເຊັກໂກ, ການຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດຂອບເຂດຂອງມະຫາສະຫມຸດ Martian paleo-ocean ໃນລາຍລະອຽດຫຼາຍກວ່າເກົ່າ.

ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Icarus, ການສຶກສາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການນໍາໃຊ້ວິທີການແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃນການກວດສອບການປະກົດຕົວຂອງນ້ໍາເທິງດາວອັງຄານ. ວິທີການນີ້ເຄີຍປະສົບຜົນ ສຳ ເລັດໃນການ ກຳ ນົດແຫຼ່ງນ້ ຳ ຢູ່ເທິງໂລກ, ເຊັ່ນ: ແຄມທະເລສາບໃນພາກ ເໜືອ ຂອງອາຟຣິກາ. ໂດຍການວິເຄາະດ້ານແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງດາວອັງຄານ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດ ແລະ ອຸທົກກະສາດຂອງດາວເຄາະ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃຊ້ຂະບວນການທີ່ພັດທະນາໂດຍKlokočník, ເຊິ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບການວິເຄາະດ້ານແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ຄິດໄລ່ຈາກການວັດແທກຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. ລັກສະນະກາວິທັດແມ່ນຜະລິດຕະພັນທາງຄະນິດສາດທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຜິດກະຕິຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງຮ່າງກາຍຂອງດາວເຄາະ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນພູມສັນຖານທີ່ຈັບໄດ້ໂດຍນັກສໍາຫຼວດໂລກ Mars ຂອງອົງການ NASA.

ວິທີການໃຫມ່ນີ້ປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ກັບວິທີການທີ່ຜ່ານມາຂອງການສ້າງແຜນທີ່ຫນ້າດິນພຽງແຕ່ອີງໃສ່ຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ. ໂດຍການລວມຂໍ້ມູນພູມສັນຖານ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບທໍລະນີສາດ Martian ແລະ geophysics.

ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄປໄກກວ່າດາວອັງຄານ, ຍ້ອນວ່າວິທີການດ້ານແຮງໂນ້ມຖ່ວງໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ກັບຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງອື່ນໆເຊັ່ນກັນ. ໃນການສຶກສາແຍກຕ່າງຫາກທີ່ຕີພິມໃນບົດລາຍງານວິທະຍາສາດ, ວິທີການດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປຽບທຽບລັກສະນະທາງພູມສາດຂອງໂລກກັບ Venus.

ການຄົ້ນພົບຂອງການສຶກສານີ້ປະກອບສ່ວນໃຫ້ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດທໍລະນີສາດຂອງດາວອັງຄານແລະສະຫນອງຂໍ້ຄຶດຕື່ມອີກກ່ຽວກັບທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດເທິງດາວເຄາະ. ການເຂົ້າໃຈການມີຢູ່ຂອງມະຫາສະໝຸດບູຮານໃນດາວອັງຄານເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນຕໍ່ການເປີດເຜີຍຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຊີວິດໃນອະດີດ ຫຼືປັດຈຸບັນ.

ນິຍາມ:
ຄວາມຜິດກະຕິຂອງກາວິທັດ: ພື້ນທີ່ຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ແຕກຕ່າງອອກໂດຍລັກສະນະພື້ນຜິວຂອງຮ່າງກາຍຂອງດາວເຄາະ.
ດ້ານແຮງໂນ້ມຖ່ວງ: ຜະລິດຕະພັນທາງຄະນິດສາດທີ່ສະແດງເຖິງຄວາມຜິດກະຕິຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງຮ່າງກາຍຂອງດາວເຄາະ.
ຂໍ້ມູນພູມສັນຖານ: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຮູບຮ່າງ ແລະລະດັບຄວາມສູງຂອງພື້ນຜິວຂອງດາວເຄາະ ຫຼືຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງອື່ນໆ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Icarus, ຂຶ້ນກັບພະແນກດາລາສາດຂອງອາເມລິກາ ສຳ ລັບວິທະຍາສາດດາວເຄາະ.
- ການ​ສຶກ​ສາ​ຈັດ​ພີມ​ມາ​ໃນ​ບົດ​ລາຍ​ງານ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​.
– Jaroslav Klokočník – ສາດສະດາຈານ Emeritus ຢູ່ສະຖາບັນດາລາສາດຂອງສະຖາບັນວິທະຍາສາດເຊັກ.
– Gunther Kletetschka – ຮອງສາດສະດາຈານຄົ້ນຄ້ວາຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Alaska Fairbanks Geophysical Institute ແລະຂຶ້ນກັບມະຫາວິທະຍາໄລ Charles ໃນສາທາລະນະລັດເຊັກ.

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