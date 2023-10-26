ເຄື່ອງມືສ້າງແຜນທີ່ ປົດລັອກຄວາມລຶກລັບຂອງນ້ຳກ້ອນໃຕ້ດິນເທິງດາວອັງຄານ

ເຕັກນິກການສ້າງແຜນທີ່ທີ່ຫລອມໂລຫະກໍາລັງສ່ອງແສງແສງສະຫວ່າງໃຫມ່ກ່ຽວກັບການປະກົດຕົວຂອງກ້ອນນ້ໍາໃຕ້ດິນເທິງດາວອັງຄານ, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບພາລະກິດຫຸ່ນຍົນແລະມະນຸດໃນອະນາຄົດກັບດາວແດງ.
ບັນດານັກວິທະຍາສາດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການສ້າງແຜນທີ່ນ້ຳກ້ອນໃຕ້ດິນດາວອັງຄານ (SWIM) ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສ້າງແຜນທີ່ລະອຽດສາມອັນທີ່ເປີດເຜີຍການກະຈາຍຂອງນ້ຳກ້ອນຢູ່ໃນຄວາມເລິກຕ່າງໆ. ໂດຍການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກກ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດພາບຄວາມລະອຽດສູງ (HiRISE) ຢູ່ເທິງຍານ Mars Reconnaissance Orbiter, ທີມງານຈຶ່ງສາມາດປັບປຸງເຕັກນິກການສ້າງແຜນທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຊັດເຈນກວ່າວ່າມີນ້ຳກ້ອນຢູ່ໃຕ້ດິນຢູ່ໃສ.
ແຜນທີ່, ເຊິ່ງພັນລະນາເຖິງນ້ຳກ້ອນໃນລະດັບຄວາມເລິກຂອງສູນເຖິງໜຶ່ງແມັດ, ໜຶ່ງຫາຫ້າແມັດ, ແລະເລິກກວ່າຫ້າແມັດ, ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນສຳລັບນັກວາງແຜນພາລະກິດ ແລະນັກວິທະຍາສາດ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດສະຖານທີ່ລົງຈອດທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດເພື່ອສຶກສານ້ໍາກ້ອນຕື້ນແລະສ້າງຄວາມສະດວກໃນການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດແລະການຜະລິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
"ແຜນທີ່ຂອງພວກເຮົາຍັງມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບພາລະກິດລົງຈອດໃນອະນາຄົດ, ທັງຫຸ່ນຍົນແລະມະນຸດ. ຜູ້ວາງແຜນພາລະກິດທີ່ຊອກຫາການສຶກສານ້ໍາກ້ອນຕື້ນສາມາດນໍາໃຊ້ແຜນທີ່ຂອງພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຄັດເລືອກສະຖານທີ່ລົງຈອດຂອງພວກເຂົາ,” Nathaniel Putzig, ຫນຶ່ງໃນຜູ້ສືບສວນຮ່ວມກັນໃນໂຄງການ SWIM ອະທິບາຍ.
ແຜນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນເພີ່ມເຕີມໃນຂອບເຂດຂອງການສຶກສາ exobiology. ນ້ຳກ້ອນເທິງດາວອັງຄານບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຊັບພະຍາກອນອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງມະນຸດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດມີບົດບາດໃນການອະນຸລັກຊີວະພາບທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຊີວິດບູຮານອີກດ້ວຍ. ນ້ຳກ້ອນສາມາດປ້ອງກັນລາຍເຊັນທີ່ລະອຽດອ່ອນເຫຼົ່ານີ້ຈາກລັງສີ ionizing ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການກວດພົບໂດຍພາລະກິດໃນອະນາຄົດ.
ການຄົ້ນພົບ "ພູມສັນຖານ polygon" ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກຄວາມພະຍາຍາມສ້າງແຜນທີ່. ໃນເຂດເຫຼົ່ານີ້, ນ້ຳກ້ອນໃຕ້ດິນຂະຫຍາຍໂຕ ແລະຕົກລົງຕາມລະດູການ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການເກີດຮອຍແຕກເປັນຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນທີ່ແຕກຕ່າງຢູ່ເທິງໜ້າດາວອັງຄານ. ການສັງເກດຂອງຮອຍແຕກເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປຮອບໆຂຸມຝັງສົບສົດໆຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະກົດຕົວຂອງກ້ອນຫີນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວ.
FAQ
1. ແຜນທີ່ຂອງນ້ຳກ້ອນໃຕ້ດິນເທິງດາວອັງຄານໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນແນວໃດ?
ແຜນທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກການສ້າງແຜນທີ່ທີ່ຫລອມໂລຫະ ແລະຂໍ້ມູນຈາກກ້ອງຖ່າຍຮູບ HiRISE ຢູ່ເທິງຍານ Mars Reconnaissance Orbiter.
2. ແຜນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ?
ແຜນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ນັກວາງແຜນພາລະກິດກຳນົດສະຖານທີ່ລົງຈອດທີ່ມີທ່າແຮງສຳລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດ ແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການສຶກສານ້ຳກ້ອນຕື້ນ ແລະການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນເທິງດາວອັງຄານ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຖືຄຸນຄ່າສໍາລັບການສຶກສາ exobiology ຍ້ອນວ່າກ້ອນອາດຈະຮັກສາ biosignatures ຂອງຊີວິດວັດຖຸບູຮານ.
3. ຄວາມສຳຄັນຂອງ “ພູມິພາກ” ແມ່ນຫຍັງ?
"ພູມສັນຖານ polygon" ຫມາຍເຖິງການເກີດຮອຍແຕກ polygonal ເທິງຫນ້າ Martian ທີ່ເກີດຈາກການຂະຫຍາຍຕາມລະດູການແລະການຫົດຕົວຂອງກ້ອນໃຕ້ດິນ. ການສັງເກດການຮອຍແຕກເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ອ້ອມຂຸມຝັງສົບສົດໆຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີນ້ຳກ້ອນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວ.
4. ມີການພິຈາລະນາອັນໃດອີກແດ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບພາລະກິດຂອງມະນຸດໄປດາວອັງຄານ?
ນອກເໜືອໄປຈາກຊັບພະຍາກອນນ້ຳ-ນ້ຳກ້ອນ, ຄວາມປອດໄພຂອງບ່ອນລົງຈອດ, ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງແສງຕາເວັນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ປັດໃຈອື່ນໆ ຈະຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງການວາງແຜນພາລະກິດຂອງມະນຸດໄປດາວອັງຄານ.
ທີ່ມາ: phys.org