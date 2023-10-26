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ເຄື່ອງມືສ້າງແຜນທີ່ ປົດລັອກຄວາມລຶກລັບຂອງນ້ຳກ້ອນໃຕ້ດິນເທິງດາວອັງຄານ

ByGabriel Botha

Oct 26, 2023
ເຄື່ອງມືສ້າງແຜນທີ່ ປົດລັອກຄວາມລຶກລັບຂອງນ້ຳກ້ອນໃຕ້ດິນເທິງດາວອັງຄານ

ເຕັກນິກການສ້າງແຜນທີ່ທີ່ຫລອມໂລຫະກໍາລັງສ່ອງແສງແສງສະຫວ່າງໃຫມ່ກ່ຽວກັບການປະກົດຕົວຂອງກ້ອນນ້ໍາໃຕ້ດິນເທິງດາວອັງຄານ, ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບພາລະກິດຫຸ່ນຍົນແລະມະນຸດໃນອະນາຄົດກັບດາວແດງ.

ບັນດານັກວິທະຍາສາດທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໃນໂຄງການສ້າງແຜນທີ່ນ້ຳກ້ອນໃຕ້ດິນດາວອັງຄານ (SWIM) ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສ້າງແຜນທີ່ລະອຽດສາມອັນທີ່ເປີດເຜີຍການກະຈາຍຂອງນ້ຳກ້ອນຢູ່ໃນຄວາມເລິກຕ່າງໆ. ໂດຍການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຈາກກ້ອງທົດລອງວິທະຍາສາດພາບຄວາມລະອຽດສູງ (HiRISE) ຢູ່ເທິງຍານ Mars Reconnaissance Orbiter, ທີມງານຈຶ່ງສາມາດປັບປຸງເຕັກນິກການສ້າງແຜນທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຊັດເຈນກວ່າວ່າມີນ້ຳກ້ອນຢູ່ໃຕ້ດິນຢູ່ໃສ.

ແຜນທີ່, ເຊິ່ງພັນລະນາເຖິງນ້ຳກ້ອນໃນລະດັບຄວາມເລິກຂອງສູນເຖິງໜຶ່ງແມັດ, ໜຶ່ງຫາຫ້າແມັດ, ແລະເລິກກວ່າຫ້າແມັດ, ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນສຳລັບນັກວາງແຜນພາລະກິດ ແລະນັກວິທະຍາສາດ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອກໍານົດສະຖານທີ່ລົງຈອດທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບພາລະກິດໃນອະນາຄົດເພື່ອສຶກສານ້ໍາກ້ອນຕື້ນແລະສ້າງຄວາມສະດວກໃນການຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນສໍາລັບການສະຫນັບສະຫນູນຊີວິດແລະການຜະລິດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

"ແຜນທີ່ຂອງພວກເຮົາຍັງມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບພາລະກິດລົງຈອດໃນອະນາຄົດ, ທັງຫຸ່ນຍົນແລະມະນຸດ. ຜູ້ວາງແຜນພາລະກິດທີ່ຊອກຫາການສຶກສານ້ໍາກ້ອນຕື້ນສາມາດນໍາໃຊ້ແຜນທີ່ຂອງພວກເຮົາເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການຄັດເລືອກສະຖານທີ່ລົງຈອດຂອງພວກເຂົາ,” Nathaniel Putzig, ຫນຶ່ງໃນຜູ້ສືບສວນຮ່ວມກັນໃນໂຄງການ SWIM ອະທິບາຍ.

ແຜນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ຍັງມີຄວາມສໍາຄັນເພີ່ມເຕີມໃນຂອບເຂດຂອງການສຶກສາ exobiology. ນ້ຳກ້ອນເທິງດາວອັງຄານບໍ່ພຽງແຕ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຊັບພະຍາກອນອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງມະນຸດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດມີບົດບາດໃນການອະນຸລັກຊີວະພາບທີ່ມີທ່າແຮງຂອງຊີວິດບູຮານອີກດ້ວຍ. ນ້ຳກ້ອນສາມາດປ້ອງກັນລາຍເຊັນທີ່ລະອຽດອ່ອນເຫຼົ່ານີ້ຈາກລັງສີ ionizing ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ, ເຮັດໃຫ້ພວກມັນມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ກັບການກວດພົບໂດຍພາລະກິດໃນອະນາຄົດ.

ການຄົ້ນພົບ "ພູມສັນຖານ polygon" ແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກຄວາມພະຍາຍາມສ້າງແຜນທີ່. ໃນເຂດເຫຼົ່ານີ້, ນ້ຳກ້ອນໃຕ້ດິນຂະຫຍາຍໂຕ ແລະຕົກລົງຕາມລະດູການ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການເກີດຮອຍແຕກເປັນຮູບສີ່ຫຼ່ຽມມົນທີ່ແຕກຕ່າງຢູ່ເທິງໜ້າດາວອັງຄານ. ການສັງເກດຂອງຮອຍແຕກເຫຼົ່ານີ້ທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປຮອບໆຂຸມຝັງສົບສົດໆຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະກົດຕົວຂອງກ້ອນຫີນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວ.

FAQ

1. ແຜນທີ່ຂອງນ້ຳກ້ອນໃຕ້ດິນເທິງດາວອັງຄານໄດ້ຖືກສ້າງຂື້ນແນວໃດ?

ແຜນທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກການສ້າງແຜນທີ່ທີ່ຫລອມໂລຫະ ແລະຂໍ້ມູນຈາກກ້ອງຖ່າຍຮູບ HiRISE ຢູ່ເທິງຍານ Mars Reconnaissance Orbiter.

2. ແຜນທີ່ເຫຼົ່ານີ້ມີຄວາມສໍາຄັນແນວໃດ?

ແຜນ​ທີ່​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ນັກ​ວາງ​ແຜນ​ພາ​ລະ​ກິດ​ກຳ​ນົດ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ລົງ​ຈອດ​ທີ່​ມີ​ທ່າ​ແຮງ​ສຳ​ລັບ​ພາ​ລະ​ກິດ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ ແລະ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃນ​ການ​ສຶກ​ສາ​ນ້ຳ​ກ້ອນ​ຕື້ນ ແລະ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ເທິງ​ດາວ​ອັງ​ຄານ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງຖືຄຸນຄ່າສໍາລັບການສຶກສາ exobiology ຍ້ອນວ່າກ້ອນອາດຈະຮັກສາ biosignatures ຂອງຊີວິດວັດຖຸບູຮານ.

3. ຄວາມສຳຄັນຂອງ “ພູມິພາກ” ແມ່ນຫຍັງ?

"ພູມສັນຖານ polygon" ຫມາຍເຖິງການເກີດຮອຍແຕກ polygonal ເທິງຫນ້າ Martian ທີ່ເກີດຈາກການຂະຫຍາຍຕາມລະດູການແລະການຫົດຕົວຂອງກ້ອນໃຕ້ດິນ. ການສັງເກດການຮອຍແຕກເຫຼົ່ານີ້ຢູ່ອ້ອມຂຸມຝັງສົບສົດໆຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີນ້ຳກ້ອນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວ.

4. ມີການພິຈາລະນາອັນໃດອີກແດ່ທີ່ຈຳເປັນສຳລັບພາລະກິດຂອງມະນຸດໄປດາວອັງຄານ?

ນອກເໜືອໄປຈາກຊັບພະຍາກອນນ້ຳ-ນ້ຳກ້ອນ, ຄວາມປອດໄພຂອງບ່ອນລົງຈອດ, ຂໍ້ມູນສະເພາະຂອງແສງຕາເວັນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ປັດໃຈອື່ນໆ ຈະຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງການວາງແຜນພາລະກິດຂອງມະນຸດໄປດາວອັງຄານ.

ທີ່​ມາ​: phys.org

By Gabriel Botha