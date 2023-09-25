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Jellyfish ມີຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈເຖິງວ່າຈະມີລະບົບປະສາດທີ່ງ່າຍດາຍ

ByMampho Brescia

Sep 25, 2023
Jellyfish ມີຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈເຖິງວ່າຈະມີລະບົບປະສາດທີ່ງ່າຍດາຍ

ການສຶກສາໃຫມ່ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Copenhagen ເປີດເຜີຍວ່າ jellyfish ມີຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ທີ່ສູງກວ່າທີ່ເຊື່ອໃນເມື່ອກ່ອນ, ທ້າທາຍຄວາມຄິດທີ່ວ່າລະບົບປະສາດທີ່ກ້າວຫນ້າກວ່າເທົ່າກັບຄວາມສາມາດໃນການຮຽນຮູ້ທີ່ສູງກວ່າ. ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ສຸມໃສ່ປາ Caribbean box jellyfish, ເປັນຊະນິດທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບທໍາມະຊາດ venomous. ເຖິງແມ່ນວ່າສັດເຫຼົ່ານີ້ມີພຽງແຕ່ 1,000 ຈຸລັງເສັ້ນປະສາດແລະຂາດສະຫມອງເປັນສູນກາງ, ພວກມັນມີຄວາມສາມາດໃນຂະບວນການຮຽນຮູ້ທີ່ສັບສົນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ປ່ຽນແປງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງສະຫມອງ, ແຕ່ຍັງມີຜົນກະທົບສໍາລັບຫນ້າທີ່ມັນສະຫມອງຂອງມະນຸດແລະການສຶກສາຂອງ dementia.

ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ທາງ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ແມ່ນ​ສັດ​ທີ່​ມີ​ລະ​ບົບ​ປະ​ສາດ​ທີ່​ກ້າວ​ຫນ້າ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ໃນ​ການ​ຮຽນ​ຮູ້​ສູງ​ກວ່າ​. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສານີ້ທ້າທາຍແນວຄິດນັ້ນ. Jellyfish ແລະຍາດພີ່ນ້ອງຂອງພວກເຂົາ, ທີ່ເອີ້ນກັນວ່າ cnidarians, ແມ່ນໃນບັນດາສັດທໍາອິດທີ່ພັດທະນາລະບົບປະສາດ. Box jellyfish, ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການດໍາລົງຊີວິດຢູ່ໃນຫນອງໃນ Caribbean ແລະມີ 24 ຕາ, ໃຊ້ລະບົບສາຍຕາຂອງພວກເຂົາເພື່ອລ່າສັດ copepods ໃນບັນດາຮາກ.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ neurobiologist Anders Garm, ຜູ້ທີ່ໄດ້ສຶກສາ jellyfish ກ່ອງສໍາລັບຫຼາຍກວ່າທົດສະວັດ, ຄົ້ນພົບວ່າ jellyfish ສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງເຂົາເຈົ້າແລະດັດແປງພຶດຕິກໍາຂອງເຂົາເຈົ້າ. ​ເມື່ອ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃກ້​ຮາກ​ຕົ້ນ​ຊາຍ​ເລນ, ​ແມ່​ວຸ້ນ​ຈະ​ປະເມີນ​ໄລຍະ​ຫ່າງ​ເພື່ອ​ກຳນົດ​ເວລາ​ທີ່​ຈະ​ຫັນ​ໜີ. ຄວາມສາມາດນີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການຢູ່ລອດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາພົບວ່າກົງກັນຂ້າມ, ຫຼືຄວາມມືດຂອງຮາກເມື່ອທຽບກັບນ້ໍາ, ແມ່ນກຸນແຈສໍາຄັນຕໍ່ການປະເມີນໄລຍະຫ່າງ. ນອກຈາກນັ້ນ, ການພົວພັນລະຫວ່າງໄລຍະຫ່າງແລະຄວາມຄົມຊັດມີການປ່ຽນແປງປະຈໍາວັນເນື່ອງຈາກປັດໃຈພາຍນອກເຊັ່ນ: ນ້ໍາຝົນແລະຄື້ນຟອງ. jellyfish ສາມາດສົມທົບການປະທັບໃຈທາງສາຍຕາແລະຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຈະຮຽນຮູ້ຈາກແຕ່ລະ maneuver evasive ສົບຜົນສໍາເລັດ.

ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ສັດທີ່ມີລະບົບປະສາດງ່າຍດາຍມີຄວາມສາມາດ. ການສຶກສາຍັງໄດ້ກໍານົດຈຸລັງສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮຽນຮູ້ຂັ້ນສູງພາຍໃນ jellyfish. ການເຂົ້າໃຈກົນໄກຂອງການຮຽນຮູ້ໃນ jellyfish ສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຂະບວນການຂອງ cellular ຂອງການຮຽນຮູ້ໃນສັດອື່ນໆ. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ມີຜົນກະທົບທີ່ມີທ່າແຮງສໍາລັບການສຶກສາການສ້າງຕັ້ງຄວາມຊົງຈໍາແລະອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ດີກວ່າແລະການຕ້ານການ dementia ທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

- ການສຶກສາຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Copenhagen, ຈັດພີມມາໃນຊີວະສາດໃນປະຈຸບັນ

By Mampho Brescia

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