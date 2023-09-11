ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການໂຕ້ຕອບ Neutrino

ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລຮອກໄກໂດໄດ້ຄົ້ນພົບປະຕິສໍາພັນທີ່ບໍ່ສາມາດກວດພົບໄດ້ໃນເມື່ອກ່ອນລະຫວ່າງ neutrinos ແລະ photons, ອະນຸພາກພື້ນຖານຂອງແສງແລະລັງສີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. Neutrinos, particles elusive ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສຶກສາເນື່ອງຈາກມີປະຕິສໍາພັນຫນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ particles ອື່ນໆ, ເປັນວິຊາຂອງ fascination ໃນໂລກຂອງຟີຊິກມາດົນນານ. ການຄົ້ນພົບ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Physics Open, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບປະຕິສໍາພັນກົນຈັກ quantum ຂອງອະນຸພາກທີ່ລຶກລັບເຫຼົ່ານີ້ແລະຜົນສະທ້ອນທີ່ອາດມີຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດວງອາທິດແລະດາວອື່ນໆ.
Neutrinos, ເປັນກາງທາງໄຟຟ້າ ແລະເກືອບບໍ່ມີມະຫາຊົນ, ແມ່ນອຸດົມສົມບູນຢູ່ໃນຈັກກະວານ. ພວກມັນໄຫລມາຈາກດວງອາທິດເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ ແລະຜ່ານໂລກ ແລະຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາໂດຍມີຜົນກະທົບເລັກນ້ອຍ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ neutrinos ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການກ້າວຫນ້າຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຟີຊິກອະນຸພາກແລະການທົດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຕົວແບບມາດຕະຖານ.
ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂປົກກະຕິ, neutrinos ບໍ່ໄດ້ພົວພັນກັບ photons. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຮອກໄກໂດຄົ້ນພົບວ່າເມື່ອບັນຈຸຢູ່ໃນ plasma, ສະພາບຂອງວັດຖຸທີ່ເກີດຂື້ນຮອບດາວແລະມີລັກສະນະເປັນອາຍແກັສ ionized, neutrinos ແລະ photons ສາມາດ induced ປະຕິສໍາພັນໃນພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກເອກະພາບໃນປະຈຸບັນ. ປະຕິສໍາພັນນີ້ແມ່ນເປັນໄປໄດ້ໂດຍປະກົດການທາງທິດສະດີທີ່ເອີ້ນວ່າຜົນກະທົບຂອງ electroweak Hall, ບ່ອນທີ່ກໍາລັງໄຟຟ້າແລະກໍາລັງອ່ອນແອລວມເຂົ້າໄປໃນຜົນບັງຄັບໃຊ້ electroweak.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາຄໍາອະທິບາຍທາງຄະນິດສາດຂອງການໂຕ້ຕອບ neutrino-photon ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດນີ້, ທີ່ເອີ້ນວ່າ Lagrangian, ເຊິ່ງກວມເອົາລັດພະລັງງານທັງຫມົດທີ່ຮູ້ຈັກຂອງລະບົບ. ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຜົນສະທ້ອນນອກເໜືອໄປຈາກຟີຊິກພື້ນຖານ ແລະອາດສາມາດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມລຶກລັບຂອງຄວາມຮ້ອນຂອງແສງຕາເວັນ corona ໄດ້. ແສງຕາເວັນ corona, ບັນຍາກາດນອກຂອງແສງຕາເວັນ, ມີຄວາມຮ້ອນຫຼາຍກ່ວາຜິວຂອງແສງຕາເວັນ, ແລະການເຂົ້າໃຈກົນໄກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫລັງຄວາມແຕກຕ່າງກັນຂອງອຸນຫະພູມນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສັບສົນຍາວ. ປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງ neutrinos ແລະ photons, ດັ່ງທີ່ເປີດເຜີຍໂດຍການຄົ້ນຄວ້ານີ້, ອາດຈະປົດປ່ອຍພະລັງງານທີ່ເຮັດຄວາມຮ້ອນໃຫ້ corona ແສງຕາເວັນ.
ທີມງານຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Hokkaido ວາງແຜນທີ່ຈະສືບຕໍ່ວຽກງານຂອງພວກເຂົາເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈເລິກເຊິ່ງ, ໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບການຖ່າຍທອດພະລັງງານລະຫວ່າງ neutrinos ແລະ photons ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ຮ້າຍແຮງ. ໂດຍການແກ້ໄຂປະຕິສໍາພັນທີ່ຊັບຊ້ອນຂອງອະນຸພາກທີ່ເຂົ້າໃຈຍາກເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຮົາສາມາດປົດລັອກຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ຂອງຈັກກະວານແລະສິ່ງກໍ່ສ້າງພື້ນຖານຂອງມັນ.
ທີ່ມາ: ມະຫາວິທະຍາໄລຮອກໄກໂດ