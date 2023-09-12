Hummingbird ປະສົມທີ່ຜິດປົກກະຕິໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນປະເທດເປຣູ

ນົກ Hummingbird ປະສົມທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບຢູ່ໃນອຸທະຍານແຫ່ງຊາດ Cordillera Azul ໃນ Andes ເປຣູ. ນົກຊະນິດນີ້ແມ່ນຜົນມາຈາກການປະສົມພັນຂອງສອງຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ເກີດຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງອາເມລິກາໃຕ້: ນົກຊະນິດ Brilliant hummingbird ທີ່ມີຄໍສີບົວແລະນົກ Rufous-webbed Brilliant hummingbird. ການຄົ້ນພົບນີ້ທ້າທາຍແນວຄິດທີ່ວ່ານົກ hummingbird ທີ່ແຍກອອກຈາກກັນບໍ່ໄດ້ປະສົມພັນກັນ. ນົກຊະນິດປະສົມມີສີທອງທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະ, ແມ່ນການປະສົມຂອງຄໍສີບົວຂອງສາຍພັນພໍ່ແມ່ຂອງມັນ. ນັກຄົ້ນຄວ້າຄາດຄະເນວ່າການປະສົມເຊັ່ນນີ້ອາດຈະປະກອບສ່ວນກັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງສີໂຄງສ້າງທີ່ພົບເຫັນໃນທົ່ວຕົ້ນໄມ້ຄອບຄົວ hummingbird.
ຂົນໄດ້ຮັບສີພື້ນຖານຂອງເຂົາເຈົ້າຈາກເມັດສີ, ແຕ່ feathers hummingbird ມີສີ iridescent, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າສີຂອງພວກມັນຖືກກໍານົດໂດຍແສງສະຫວ່າງທີ່ງໍແລະການກັ່ນຕອງຍ້ອນວ່າມັນຕີຈຸລັງ feather ຈາກມຸມທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ສີທອງຂອງນົກ hummingbird ປະສົມແມ່ນເປັນຜົນມາຈາກວິທີການທີ່ສັບສົນທີ່ກໍານົດສີ feather iridescent. ການປະສົມສູດທີ່ຊັບຊ້ອນສໍາລັບສີ feather ຈາກສອງສາຍພັນພໍ່ແມ່ຂອງມັນເຮັດໃຫ້ການໃສ່ສີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງນົກປະສົມນີ້.
ນົກ hummingbirds ແບບປະສົມນີ້ແມ່ນຫາຍາກແລະການມີຢູ່ຂອງພວກມັນເຮັດໃຫ້ເກີດຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມຖີ່ແລະບົດບາດຂອງການປະສົມໃນການວິວັດທະນາການ hummingbird. ການຄົ້ນພົບນີ້ໄດ້ເປີດຊ່ອງທາງໃຫມ່ຂອງການສອບຖາມສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສັບສົນຂອງພັນທຸກໍາຂອງ hummingbird ແລະສີ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
ບົດຄວາມແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກພິພິທະພັນພາກສະຫນາມຂອງ Chicago ແມ່ນຫົວຂໍ້ "ນັກຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາ Hummingbird ປະສົມທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນປະເທດເປຣູ" ແລະໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານ Royal Society Open Science.
The Hattiesburg American, ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ USA TODAY Network, ສະຫນອງຂໍ້ເທັດຈິງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ hummingbirds ໃນອາເມລິກາ.
ຄວາມຫມາຍ:
ການປະສົມພັນ: ຂະບວນການປັບປຸງພັນລະຫວ່າງບຸກຄົນຂອງສອງຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນຫຼືປະຊາກອນທີ່ແຕກຕ່າງກັນທາງພັນທຸກໍາ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດຄວາມ: ນັກຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາ Hummingbird ປະສົມທີ່ຜິດປົກກະຕິໃນປະເທດເປຣູ (ພິພິທະພັນພາກສະຫນາມຂອງຊິກາໂກ)
- ບົດຄວາມ: 14 ຂໍ້ເທັດຈິງກ່ຽວກັບ hummingbirds (The Hattiesburg American, part of USA TODAY Network)