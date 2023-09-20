ນັກດາລາສາດຖ່າຍຮູບ "ຂົວ" ຂອງກາແລັກຊີທີ່ເຊື່ອມຈອດກັນ

ຮູບຖ່າຍໃໝ່ທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຈາກກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Hubble ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນ “ຂົວ” ແກັສທີ່ຮຽວຍາວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສອງກາແລັກຊີທີ່ຮວມກັນຢູ່ໃນລະບົບ Arp 107. ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 465 ລ້ານປີແສງຈາກໂລກ, galaxies colliding ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍສາຍນ້ໍາ faint ຂອງຂີ້ຝຸ່ນແລະອາຍແກັສ.
ຮູບພາບ, ບັນທຶກໂດຍກ້ອງຖ່າຍຮູບຂັ້ນສູງຂອງ Hubble ສໍາລັບການສໍາຫຼວດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນ galaxy ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍ. ກາລັກຊີກ້ຽວວຽນນີ້, ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມກາລັກຊີ Seyfert, ມີແຂນກ້ຽວວຽນທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ໂຄ້ງລົງໄປມາຢ່າງສະຫງ່າງາມ. galaxies Seyfert ມີຄວາມຫນ້າສົນໃຈເປັນພິເສດເພາະວ່າເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສະຫວ່າງຂອງແກນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ, radiation ຈາກ galaxy ທັງຫມົດສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້. ໃນຮູບນີ້, ວົງໂຄ້ງກ້ຽວວຽນຂອງໂຄງສ້າງກາແລັກຊີແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ.
ແກນກາລັກຊີຂອງກາແລັກຊີ Seyfert ປ່ອຍແສງອັນມີພະລັງອັນເປັນຜົນມາຈາກການຕົກເຂົ້າໄປໃນຂຸມດຳຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສູນກາງຂອງມັນ. ນິວເຄລຍກາແລັກຊີທີ່ເຄື່ອນໄຫວເຫຼົ່ານີ້ສາມາດກະຈາຍແສງທີ່ເກີນຄວາມສະຫວ່າງລວມຂອງດາວທັງໝົດພາຍໃນກາແລັກຊີເຈົ້າພາບຂອງພວກມັນ.
ສໍາລັບ galaxy ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າ, ມັນເບິ່ງຄືວ່າມີແກນທີ່ສະຫວ່າງແຕ່ແຂນກ້ຽວວຽນຂ້ອນຂ້າງອ່ອນໆ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນວ່າມັນຄ່ອຍໆຖືກດູດຊຶມເຂົ້າໄປໃນ galaxy ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. ການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງສອງ galaxies ທີ່ຖືກລວມເຂົ້າກັນນີ້ແມ່ນຖືກໂຈະຢ່າງອ່ອນໂຍນຢູ່ລຸ່ມພວກມັນໃນຮູບ Hubble.
Arp 107 ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມກາແລັກຊີທີ່ແປກປະຫຼາດທີ່ເອີ້ນວ່າ Atlas of Peculiar Galaxies, ລວບລວມໂດຍ Halton Arp ໃນປີ 1966. ຮູບໃໝ່ນີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອສຶກສາກາແລັກຊີທີ່ຮູ້ຈັກໜ້ອຍກວ່າຈາກລາຍການ Arp ແລະແບ່ງປັນຄວາມງາມທີ່ໜ້າປະທັບໃຈກັບ ສາທາລະນະ.
ທີ່ມາ: ESA (European Space Agency)