ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Hubble ຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກຂົວອາຍແກັສ ແລະຝຸ່ນລະອອງລະຫວ່າງກາແລັກຊີ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Hubble ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຂົວອາຍແກັສ ແລະຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສອງກາແລັກຊີ ຢູ່ໃນຈຸດໃກ້ຂອງການລວມຕົວກັນ. ຂົວ cosmic ນີ້, ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນລະບົບ Arp 107, ໄດ້ດຶງດູດນັກວິທະຍາສາດແລະຜູ້ທີ່ມັກຍານອະວະກາດຢ່າງດຽວກັນ.
Arp 107, ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 465 ລ້ານປີແສງ, ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງພາລະກິດຮ່ວມກັນໂດຍອົງການ NASA ແລະອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA). ພາລະກິດມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງສະມາຊິກທີ່ຮູ້ຈັກຫນ້ອຍຂອງລະບົບນີ້.
ຮູບພາບທີ່ບັນທຶກໄວ້ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ມີຈຸດເດັ່ນຂອງ Seyfert Galaxy, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບແກນກາແລັກຊີທີ່ຫ້າວຫັນ. ໜ່ວຍໂລກຊັ້ນສູງທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ແມ່ນຖືກຄອບງຳດ້ວຍແຂນກ້ຽວວຽນໃຫຍ່ທີ່ໂຄ້ງລົງໄປມາຢ່າງສະຫງ່າງາມ, ປະດັບດ້ວຍຮູບດາວທີ່ຕັ້ງຊື່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ດາວເຫຼົ່ານີ້ເປັນໜີ້ການກຳເນີດ ແລະ ຄວາມສະຫວ່າງຂອງວັດຖຸທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ມາຈາກກາລັກຊີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ Seyfert Galaxy ໃກ້ຈະລວມເຂົ້າກັນ.
ແກນກາແລັກຊີທີ່ຫ້າວຫັນຂອງ Seyfert Galaxy ສະຫນອງການສະແດງທີ່ເຫຼື້ອມໃສ, ປ່ອຍອອກມາຈາກລັກສະນະທີ່ສົດໃສຂອງວັດສະດຸທີ່ຖືກບໍລິໂພກໂດຍຂຸມດໍາກາງ. ຮັງສີທີ່ຮຸນແຮງນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປົກຄຸມຄວາມສະຫວ່າງລວມຂອງດາວທຸກດວງພາຍໃນກາລັກຊີ.
ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, galaxy ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າໃນ Arp 107 ເບິ່ງຄືວ່າອ່ອນລົງ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນແຂນກ້ຽວວຽນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການດູດຊຶມຂອງມັນເຂົ້າໄປໃນ Seyfert Galaxy ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. galaxies Seyfert, ເຊັ່ນ Arp 107, ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດເພາະວ່າລັງສີຈາກ galaxy ທັງຫມົດສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສະຫວ່າງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງແກນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ.
ທັງ Seyfert Galaxy ແລະກາລັກຊີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າໃນ Arp 107 ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ "Atlas of Peculiar Galaxies," ການລວບລວມທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Halton Arp ໃນປີ 1966. ການຄົ້ນພົບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມງາມທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງພວກເຂົາແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ cosmos ແລະຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່. ຂອງວິວັດທະນາການຊັ້ນສູງ.
ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງກາແລັກຊີນີ້ສືບຕໍ່ມາຮ່ວມກັນ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະນັກດາລາສາດທີ່ກະຕືລືລົ້ນລໍຖ້າການເປີດເຜີຍແລະຄວາມລັບທີ່ການລວມກັນນີ້ຈະເປີດເຜີຍຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ. ພຽງແຕ່ເວລາແລະການສັງເກດການເພີ່ມເຕີມໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ຈະໃຫ້ຄໍາຕອບ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- ອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA)
- "Atlas of Peculiar Galaxies" ໂດຍ Halton Arp