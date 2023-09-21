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ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Hubble ຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກຂົວອາຍແກັສ ແລະຝຸ່ນລະອອງລະຫວ່າງກາແລັກຊີ

ByVicky Stavropoulou

Sep 21, 2023
ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ Hubble ຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກຂົວອາຍແກັສ ແລະຝຸ່ນລະອອງລະຫວ່າງກາແລັກຊີ

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອະວະກາດ Hubble ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈຂອງຂົວອາຍແກັສ ແລະຂີ້ຝຸ່ນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ສອງກາແລັກຊີ ຢູ່ໃນຈຸດໃກ້ຂອງການລວມຕົວກັນ. ຂົວ cosmic ນີ້, ຕັ້ງຢູ່ພາຍໃນລະບົບ Arp 107, ໄດ້ດຶງດູດນັກວິທະຍາສາດແລະຜູ້ທີ່ມັກຍານອະວະກາດຢ່າງດຽວກັນ.

Arp 107, ເຊິ່ງຢູ່ຫ່າງຈາກໂລກປະມານ 465 ລ້ານປີແສງ, ແມ່ນຈຸດສຸມຂອງພາລະກິດຮ່ວມກັນໂດຍອົງການ NASA ແລະອົງການອະວະກາດເອີຣົບ (ESA). ພາລະກິດມີຈຸດປະສົງເພື່ອເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງສະມາຊິກທີ່ຮູ້ຈັກຫນ້ອຍຂອງລະບົບນີ້.

ຮູບພາບທີ່ບັນທຶກໄວ້ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ມີຈຸດເດັ່ນຂອງ Seyfert Galaxy, ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບແກນກາແລັກຊີທີ່ຫ້າວຫັນ. ໜ່ວຍໂລກຊັ້ນສູງທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ແມ່ນຖືກຄອບງຳດ້ວຍແຂນກ້ຽວວຽນໃຫຍ່ທີ່ໂຄ້ງລົງໄປມາຢ່າງສະຫງ່າງາມ, ປະດັບດ້ວຍຮູບດາວທີ່ຕັ້ງຊື່ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ, ດາວເຫຼົ່ານີ້ເປັນໜີ້ການກຳເນີດ ແລະ ຄວາມສະຫວ່າງຂອງວັດຖຸທີ່ອຸດົມສົມບູນທີ່ມາຈາກກາລັກຊີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ Seyfert Galaxy ໃກ້ຈະລວມເຂົ້າກັນ.

ແກນກາແລັກຊີທີ່ຫ້າວຫັນຂອງ Seyfert Galaxy ສະຫນອງການສະແດງທີ່ເຫຼື້ອມໃສ, ປ່ອຍອອກມາຈາກລັກສະນະທີ່ສົດໃສຂອງວັດສະດຸທີ່ຖືກບໍລິໂພກໂດຍຂຸມດໍາກາງ. ຮັງສີທີ່ຮຸນແຮງນີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປົກຄຸມຄວາມສະຫວ່າງລວມຂອງດາວທຸກດວງພາຍໃນກາລັກຊີ.

ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, galaxy ຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າໃນ Arp 107 ເບິ່ງຄືວ່າອ່ອນລົງ, ໂດຍສະເພາະຢູ່ໃນແຂນກ້ຽວວຽນ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການດູດຊຶມຂອງມັນເຂົ້າໄປໃນ Seyfert Galaxy ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ. galaxies Seyfert, ເຊັ່ນ Arp 107, ເປັນທີ່ຫນ້າສັງເກດເພາະວ່າລັງສີຈາກ galaxy ທັງຫມົດສາມາດສັງເກດເຫັນໄດ້ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມສະຫວ່າງອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງແກນທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ.

ທັງ Seyfert Galaxy ແລະກາລັກຊີຂະຫນາດນ້ອຍກວ່າໃນ Arp 107 ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງ "Atlas of Peculiar Galaxies," ການລວບລວມທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Halton Arp ໃນປີ 1966. ການຄົ້ນພົບນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມງາມທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງພວກເຂົາແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ cosmos ແລະຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່. ຂອງວິວັດທະນາການຊັ້ນສູງ.

ໃນຂະນະທີ່ທັງສອງກາແລັກຊີນີ້ສືບຕໍ່ມາຮ່ວມກັນ, ນັກວິທະຍາສາດ ແລະນັກດາລາສາດທີ່ກະຕືລືລົ້ນລໍຖ້າການເປີດເຜີຍແລະຄວາມລັບທີ່ການລວມກັນນີ້ຈະເປີດເຜີຍຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ. ພຽງແຕ່ເວລາແລະການສັງເກດການເພີ່ມເຕີມໂດຍກ້ອງສ່ອງທາງໄກ Hubble ຈະໃຫ້ຄໍາຕອບ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- ອົງ​ການ​ອະ​ວະ​ກາດ​ເອີ​ຣົບ (ESA​)
- "Atlas of Peculiar Galaxies" ໂດຍ Halton Arp

By Vicky Stavropoulou

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