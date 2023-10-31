Alan Stern ກະກຽມສໍາລັບຍານອະວະກາດ Suborbital ໃນພາລະກິດ Virgin Galactic

Alan Stern, ນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະຢູ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ (SwRI) ແລະຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດ New Horizons ຂອງອົງການ NASA, ກໍາລັງຈະບັນລຸຄວາມຝັນໃນໄວເດັກຂອງລາວທີ່ຈະໄປອາວະກາດ. ໃນພາລະກິດຂອງ Virgin Galactic Galactic 05, Stern ຈະຢູ່ໃນບັນດາລູກເຮືອໃນຖ້ຽວບິນການຄ້າຄັ້ງທີຫ້າຂອງພວກເຂົາ. ອີກບໍ່ດົນ ລາວຈະເຂົ້າຮ່ວມກຸ່ມຄົນຈຳນວນໜ້ອຍທີ່ຫຼົບໜີອອກຈາກຊັ້ນບັນຍາກາດຂອງໂລກ.
ການກະກຽມສໍາລັບການບິນອະວະກາດບໍ່ແມ່ນວຽກງ່າຍ. Stern ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງສາມຄັ້ງ centrifuge ແລະສາມການບິນ jet ປະສິດທິພາບສູງ. ຖ້ຽວບິນຂອງ jet ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ລາວມີຄວາມເລັ່ງສູງ, ຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຂອງລາວປັບຕົວເຂົ້າກັບຄວາມໄວທີ່ໄວທີ່ມີປະສົບການໃນລະຫວ່າງການເປີດຕົວ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, Stern ເຊື່ອວ່າການບິນຕົວຈິງຈະບໍ່ຫຍຸ້ງຍາກ.
ຕະຫຼອດການເຮັດວຽກຂອງລາວ, Stern ໄດ້ເຮັດວຽກໄປສູ່ເວລານີ້. ລາວໄດ້ດຳນ້ຳ, ເດີນທາງໄປຂົ້ວໂລກໃຕ້, ກາຍເປັນນັກບິນທາງການຄ້າ, ແລະແມ່ນແຕ່ເຮັດວຽກເປັນນາຍຊ່າງການແພດສຸກເສີນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກລັດ. ລາວໄດ້ສະຫມັກຫຼາຍຄັ້ງເພື່ອກາຍເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພາລະກິດຂອງຍານອະວະກາດຂອງອົງການ NASA ແລະເປັນຜູ້ສະຫນັບສະຫນູນສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດໃນການເດີນທາງໄປສູ່ອາວະກາດໂດຍຜ່ານການບິນອະວະກາດການຄ້າ. ຄວາມພະຍາຍາມຂອງລາວໄດ້ຊ່ວຍປ່ຽນຈຸດສຸມຂອງບໍລິສັດເຊັ່ນ: Virgin ແລະ Blue Origin ຈາກການໃຫ້ອາຫານແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວເພື່ອຮອງຮັບນັກຄົ້ນຄວ້າ ແລະນັກການສຶກສາເຊັ່ນດຽວກັນ.
ສໍາລັບຖ້ຽວບິນທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Stern, ລາວມີແປດຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້ໂດຍ SwRI. ຖ້ຽວບິນດັ່ງກ່າວຈະເປັນການກະກຽມສໍາລັບການບິນ suborbital ຕໍ່ໄປຂອງລາວທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກອົງການ NASA, ເຊິ່ງຈະສຸມໃສ່ພຽງແຕ່ການຄົ້ນຄວ້າ. ໃນລະຫວ່າງການບິນ, ລາວມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບປະສົບການທີ່ແທ້ຈິງແລະປຽບທຽບມັນກັບການຈໍາລອງການຝຶກອົບຮົມ. Stern ຍັງຈະໃສ່ bioharness ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມດັນເລືອດແລະອັດຕາການເຕັ້ນຫົວໃຈຂອງລາວ. ຂໍ້ມູນນີ້ຈະຖືກປຽບທຽບກັບການທົດສອບທີ່ຜ່ານມາ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບການບິນຄົ້ນຄ້ວາໃນອະນາຄົດ.
ເຖິງວ່າຈະມີຄວາມກັງວົນບາງຢ່າງກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນຂອງ Stern overrides ຄວາມຢ້ານກົວໃດໆ. ຄວາມກັງວົນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງລາວແມ່ນລົ້ມປ່ວຍທັນທີກ່ອນທີ່ຈະບິນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ດ້ວຍປະສົບການຂອງລາວຫຼາຍກວ່າ 24 ຖ້ຽວບິນສູນ, ລາວຍັງຄົງມີຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນຄວາມສາມາດໃນການຈັດການກັບສະຖານະການທີ່ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍ.
FAQ:
ຖາມ: Alan Stern ແມ່ນໃຜ?
A: Alan Stern ເປັນນັກວິທະຍາສາດດາວເຄາະທີ່ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ (SwRI) ແລະເປັນຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດ New Horizons ຂອງອົງການ NASA.
ຖາມ: ພາລະກິດທີ່ຈະມາເຖິງຂອງ Alan Stern ແມ່ນຫຍັງ?
A: Alan Stern ຈະເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງລູກເຮືອໃນພາລະກິດ Galactic 05 ຂອງ Virgin Galactic, ການບິນ suborbital.
ຖາມ: Alan Stern ກໍານົດຈຸດປະສົງອັນໃດສໍາລັບການບິນລາວຕໍ່ໄປ?
A: Stern ມີແປດຈຸດປະສົງທີ່ວາງໄວ້ໂດຍ SwRI ສໍາລັບການບິນທີ່ຈະມາເຖິງ. ຈຸດປະສົງເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍກະກຽມສໍາລັບການບິນ suborbital ຕໍ່ໄປຂອງລາວ, ເຊິ່ງຈະຖືກສຸມໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າ.
ຖາມ: Alan Stern ໄດ້ກະກຽມແນວໃດສໍາລັບການບິນອະວະກາດ?
A: Stern ໄດ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ລວມທັງກອງປະຊຸມ centrifuge ແລະການບິນ jet ປະສິດທິພາບສູງເພື່ອ acclimate ກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງ spaceflight.
ຖາມ: Alan Stern ໄດ້ເຮັດຫຍັງຕະຫຼອດອາຊີບຂອງລາວເພື່ອກະກຽມສໍາລັບການບິນອະວະກາດ?
A: ຕະຫຼອດການເຮັດວຽກຂອງລາວ, Stern ໄດ້ສະແຫວງຫາປະສົບການແລະຄຸນສົມບັດຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ການດໍານ້ໍາ scuba, ກາຍເປັນນັກບິນການຄ້າ, ແລະເຮັດວຽກເປັນນັກວິຊາການແພດສຸກເສີນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກລັດ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົນເອງເປັນຜູ້ສະຫມັກອັນດັບຫນຶ່ງສໍາລັບການບິນອະວະກາດ. ລາວຍັງໄດ້ສະ ໜັບ ສະ ໜູນ ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເດີນທາງໄປສູ່ອະວະກາດໂດຍຜ່ານການບິນອະວະກາດທາງການຄ້າ.
ຖາມ: Alan Stern ມີຄວາມກັງວົນອັນໃດກ່ຽວກັບພາລະກິດທີ່ຈະມາເຖິງຂອງລາວ?
A: Stern ຮັບຮູ້ຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການບິນອະວະກາດທຽບກັບການບິນຂອງສາຍການບິນການຄ້າ. ນອກຈາກນັ້ນ, ລາວມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການລົ້ມປ່ວຍກ່ອນການບິນແລະຂາດໂອກາດ.