Atlas ໃຫມ່ຂອງ Galaxies ສະຫນອງທັດສະນະລາຍລະອຽດຂອງ Cosmic ເພື່ອນບ້ານຂອງພວກເຮົາ

Atlas ທີ່ປ່ອຍອອກມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ສາມາດສໍາຫຼວດທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນໃນລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ, ເຊິ່ງສະຫນອງຂໍ້ມູນຈໍານວນຫລາຍກ່ຽວກັບກາລັກຊີຂະຫນາດໃຫຍ່ເກືອບ 400,000. Siena Galaxy Atlas (SGA) ສະຫນອງຮູບພາບ optical ແລະ infrared multiwavelength, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບໂປຣໄຟລ໌ແສງສະຫວ່າງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນ atlas galactic ທໍາອິດທີ່ປະກອບມີຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ. atlas ກວມເອົາ 20,000 ອົງສາຕາແມັດແລະກວມເອົາປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນ.
ການລວບລວມຂໍ້ມູນ galactic ທີ່ຜ່ານມາມັກຈະຖືກ plagued ໂດຍຄວາມຜິດພາດໃນຕໍາແຫນ່ງ, ຂະຫນາດ, ແລະຮູບຮ່າງຂອງ galaxies, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການລວມເອົາວັດຖຸທີ່ບໍ່ແມ່ນ galactic. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, SGA ແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້, ສະເຫນີຕໍາແຫນ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ, ຂະຫນາດ, ແລະການວັດແທກຄວາມສະຫວ່າງສໍາລັບຕົວຢ່າງຂະຫນາດໃຫຍ່ຂອງ galaxies. ລະດັບຄວາມແມ່ນຍໍານີ້ຍັງບໍ່ທັນມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໄດ້ມາກ່ອນສຳລັບການເກັບກຳກາແລັກຊີຂະໜາດໃຫຍ່ດັ່ງກ່າວ.
ຊຸດຂໍ້ມູນ SGA ເປັນຜົນມາຈາກການສະແກນສາມຄັ້ງທີ່ດໍາເນີນໃນລະຫວ່າງປີ 2014 ແລະ 2017 ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງການສໍາຫຼວດມໍລະດົກຂອງ Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI). ກ້ອງສ່ອງທາງໄກຈາກ NOIRLab ຂອງມູນນິທິວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມກັບສູນສັງເກດການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona ແລະຂໍ້ມູນຈາກດາວທຽມ WISE ຂອງ NASA, ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນ.
SGA ບໍ່ພຽງແຕ່ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບນັກດາລາສາດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງອະນຸຍາດໃຫ້ປະຊາຊົນເບິ່ງແລະກໍານົດ galaxies ໃກ້ຄຽງ. atlas ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການສຶກສາຮູບແບບໃນທົ່ວປະຊາກອນຂອງວັດຖຸ, ການວິເຄາະປະກົດການຊົ່ວຄາວ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຟີຊິກຂອງກາລັກຊີ, ແລະການຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນລະຫວ່າງ galaxies ແລະ dark matter. ນອກຈາກນັ້ນ, SGA ອາດຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບການແຜ່ກະຈາຍຂອງ galaxies ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງພວກມັນກັບເລື່ອງຊ້ໍາທີ່ແຜ່ລາມທີ່ຄອບງໍາຈັກກະວານ.
ການປ່ອຍຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ສົມບູນແບບຂອງ SGA ຄາດວ່າຈະມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ທັງການຄົ້ນຄວ້າດ້ານດາລາສາດແລະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສາທາລະນະກັບ cosmos. ໃນປັດຈຸບັນ, ໃຜກໍ່ຕາມທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການຄົ້ນຫາຄວາມລຶກລັບຂອງທ້ອງຟ້າໃນຕອນກາງຄືນສາມາດເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຄຸນຄ່ານີ້.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Arjun Dey, ນັກດາລາສາດຈາກ NOIRLab ຂອງມູນນິທິວິທະຍາສາດແຫ່ງຊາດ
– ວິທະຍາໄລຟີຊິກ Siena ແລະໂຄງການ SGA ນໍາພາ John Moustakas
– ຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການ NSF ສໍາລັບ NOIRLab, Chris Davis