ການຄາດຄະເນຂອງນ້ຳກ້ອນເທິງດວງຈັນສູງເກີນໄປບໍ?

ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໂດຍທ່ານດຣ Raluca Rufu ຈາກສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍລິເວນທີ່ມີເງົາຖາວອນຂອງດວງຈັນ (PSRs), ບາງຈຸດທີ່ເຢັນທີ່ສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະ, ອາດຈະບໍ່ມີອາຍຸເທົ່າທີ່ເຄີຍເຊື່ອມາກ່ອນ. PSRs ເຫຼົ່ານີ້, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເສົາຂອງດວງຈັນ, ແມ່ນພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ແສງແດດບໍ່ເຄີຍໄປຮອດຊັ້ນຂອງຂຸມເລິກ, ຈັບສານເຄມີທີ່ລະເຫີຍ, ລວມທັງນ້ໍາກ້ອນ.
ການຄິດໄລ່ຂອງທີມງານແນະນໍາວ່າ PSR ຂອງດວງຈັນສ່ວນໃຫຍ່ມີອາຍຸບໍ່ເກີນ 3.4 ຕື້ປີແລະອາດຈະປະກອບດ້ວຍກ້ອນນ້ໍາທີ່ຂ້ອນຂ້າງອ່ອນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ມີຜົນກະທົບອັນສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຊັບພະຍາກອນນ້ໍາເທິງດວງຈັນ, ເຊິ່ງຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນສໍາລັບການສໍາຫຼວດດວງຈັນແບບຍືນຍົງແລະພາລະກິດໃນອາວະກາດໃນອະນາຄົດ.
ການປະກົດຕົວຂອງນ້ຳກ້ອນເທິງດວງຈັນເປັນທີ່ສົນໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດມາດົນນານແລ້ວ. ທ່າແຮງຂອງມັນເປັນຊັບພະຍາກອນສໍາລັບນັກອາວະກາດສາມາດເຮັດໃຫ້ການຜະລິດລູກປືນແລະລະບົບການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດແບບຍືນຍົງ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອາຍຸຂອງ PSRs, ບ່ອນທີ່ນ້ໍາກ້ອນຖືກຄິດວ່າຖືກດັກ, ໄດ້ຖືກຄາດຄະເນກ່ອນຫນ້ານີ້ວ່າມີອາຍຸຫຼາຍ.
ຖ້າ PSRs ຕົວຈິງແມ່ນອາຍຸຕໍ່າກວ່າທີ່ຄິດໄວ້ກ່ອນຫນ້ານີ້, ມັນຫມາຍຄວາມວ່າການຄາດຄະເນຂອງນ້ໍາກ້ອນເທິງດວງຈັນໃນປະຈຸບັນອາດຈະຖືກຄາດຄະເນເກີນ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້ສໍາລັບພາລະກິດຂອງດວງຈັນໃນອະນາຄົດ. ຈະຕ້ອງມີການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະສຳຫຼວດຕື່ມອີກ ເພື່ອກຳນົດຂອບເຂດທີ່ແທ້ຈິງ ແລະຄວາມພ້ອມຂອງນ້ຳກ້ອນເທິງດວງຈັນ.
ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍທ່ານດຣ Raluca Rufu ແລະທີມງານຂອງນາງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສືບຕໍ່ການສືບສວນວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບ PSRs ຂອງດວງຈັນ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອາຍຸແລະອົງປະກອບຂອງພາກພື້ນເຫຼົ່ານີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການວາງແຜນພາລະກິດໃນອະນາຄົດແລະການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນ lunar ປະສິດທິຜົນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້