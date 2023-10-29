ການຄົ້ນພົບໃໝ່ທີ່ເປີດເຜີຍ: ສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນໝູ່ເກາະ Galápagos

ການສຳຫຼວດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນນ້ຳທີ່ອ້ອມຮອບໝູ່ເກາະ Galápagos ໄດ້ຄົ້ນພົບຂຸມຊັບສົມບັດຂອງແກ້ວປະເສີດທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ທີມນັກວິທະຍາສາດຂ້າມຊາດ ຢູ່ເທິງກຳປັ່ນຄົ້ນຄວ້າ Falkor (Too) ໄດ້ອອກເດີນທາງເປັນເວລາ XNUMX ເດືອນ ເພື່ອສຳຫຼວດຄວາມເລິກຂອງມະຫາສະໝຸດ. ພ້ອມກັບຍານພາຫະນະທີ່ປະຕິບັດການຫ່າງໄກສອກຫຼີກແບບພິເສດ (ROV) SuBastian, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບອັນໂດດເດັ່ນ, ລວມທັງຫີນປະກາລັງທີ່ສະຫງ່າງາມ XNUMX ແຫ່ງ ແລະ ພູທະເລທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກສອງອັນ.
ການດຳນ້ຳໃນຄວາມເລິກ 1,200 ຫາ 1,375 ຟຸດ (370 ຫາ 420 ແມັດ), ທີມງານໄດ້ຄົ້ນພົບປະກາລັງນ້ຳເຢັນສອງແຫ່ງທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຊີວິດທີ່ອຸດົມສົມບູນ. ຫີນປະກາລັງທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈເຫຼົ່ານີ້, ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າສະໜາມກິລາບານເຕະ XNUMX ແຫ່ງ ແລະ ສະໜາມກິລາບານເຕະ XNUMX ແຫ່ງຕາມລຳດັບ, ເຊື່ອກັນວ່າມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງທະເລເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຍັງເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປົກປ້ອງແລະປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດທີ່ເປັນເອກະລັກເຫຼົ່ານີ້ພາຍໃນເຂດສະຫງວນທາງທະເລຂອງຫມູ່ເກາະ Galápagos.
ນອກເໜືອໄປຈາກປະກາລັງແລ້ວ, ທີມງານຍັງໄດ້ລະບຸອີກ XNUMX ແຫ່ງທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກໃນທະເລທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກໃນເມື່ອກ່ອນ, ເປັນພູໃຕ້ນ້ຳທີ່ໄດ້ຫລົບໜີການກວດພົບມາຈົນຮອດປັດຈຸບັນ. ຂໍ້ມູນດາວທຽມໄດ້ຊີ້ບອກເຖິງການມີຢູ່ຂອງມັນ, ແລະການເດີນທາງໄດ້ຢືນຢັນການມີຢູ່ຂອງມັນ. ພູເຂົາທະເລທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນແລະການສຶກສາຕື່ມອີກ.
ການຄົ້ນພົບສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການຄຸ້ມຄອງລະບົບນິເວດທະເລຂອງຫມູ່ເກາະ Galápagos. ຜູ້ອໍານວຍການ Danny Rueda Córdova ຂອງຜູ້ອໍານວຍການສວນສາທາລະແຫ່ງຊາດ Galápagos ໄດ້ສະແດງຄວາມສໍາຄັນຂອງຂໍ້ມູນນີ້, ເນັ້ນຫນັກເຖິງບົດບາດຂອງມັນໃນການຮັບປະກັນການປົກປ້ອງແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງລະບົບນິເວດເຫຼົ່ານີ້ທ່າມກາງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ.
ໝູ່ເກາະ Galápagos ມີນັກວິທະຍາສາດ ແລະຜູ້ທີ່ມັກຮັກທຳມະຊາດມາດົນນານ. ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງສໍາລັບຊະນິດທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະບົດບາດສໍາຄັນໃນທິດສະດີວິວັດທະນາການຂອງ Charles Darwin, ເກາະເຫຼົ່ານີ້ຍັງສືບຕໍ່ແປກໃຈ ແລະປະຫລາດໃຈ. ການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມາໂດຍທີມງານຄົ້ນຄ້ວາເຮັດເປັນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມດຶງດູດທີ່ຍືນຍົງແລະຄຸນຄ່າທາງວິທະຍາສາດຂອງຫມູ່ເກາະພິເສດນີ້.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
- Q: ເປັນຫຍັງໝູ່ເກາະ Galápagos ຈຶ່ງສຳຄັນຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ?
- Q: ທະເລຊາຍແມ່ນຫຍັງ?
- Q: ແນວປະກາລັງ ແລະ ພູທະເລຖືກຄົ້ນພົບແນວໃດ?
- Q: ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫຍັງ?
A: ໝູ່ເກາະ Galápagos ແມ່ນມີຊື່ສຽງຍ້ອນຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ບົດບາດຂອງພວກມັນໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງພວກເຮົາ. ນັກວິທະຍາສາດສຶກສາໝູ່ເກາະເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໂລກທໍາມະຊາດ.
A: ພູເຂົາໄຟທະເລເປັນພູເຂົາໃຕ້ນໍ້າ ຫຼືພູເຂົາໄຟທີ່ລຸກຂຶ້ນຈາກພື້ນມະຫາສະໝຸດ ແຕ່ບໍ່ຮອດໜ້ານໍ້າ. ລັກສະນະທີ່ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະໜອງບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງສິ່ງມີຊີວິດໃນທະເລທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.
A: ທີມວິໄຈໄດ້ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີທີ່ກ້າວໜ້າ, ລວມທັງລົດທີ່ຄວບຄຸມໄລຍະໄກ (ROV) ທີ່ມີຊື່ວ່າ SuBastian, ເພື່ອສຳຫຼວດຄວາມເລິກຂອງມະຫາສະໝຸດອ້ອມຮອບໝູ່ເກາະ Galápagos. ຜ່ານການສະແກນແລະວິເຄາະຂໍ້ມູນຢ່າງພິເສດ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ກຳນົດແນວປະກາລັງແລະບັນດາເຂດທະເລທີ່ບໍ່ມີແຜນຜັງກ່ອນໜ້ານີ້.
A: ແນວປະກາລັງທີ່ພົບເຫັນໃໝ່ ແລະ ພູທະເລໃຫ້ຂໍ້ມູນອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສະຫງວນທາງທະເລ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດເຫຼົ່ານີ້ ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສັບສົນຂອງພວກມັນກັບພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ກັບການປົກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ ແລະການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງມະຫາສະໝຸດຂອງພວກເຮົາ.
ທີ່ມາ: Schmidt Ocean Institute