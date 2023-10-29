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ການຄົ້ນພົບໃໝ່ທີ່ເປີດເຜີຍ: ສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນໝູ່ເກາະ Galápagos

ByVicky Stavropoulou

Oct 29, 2023
ການຄົ້ນພົບໃໝ່ທີ່ເປີດເຜີຍ: ສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໃນໝູ່ເກາະ Galápagos

ການສຳຫຼວດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນນ້ຳທີ່ອ້ອມຮອບໝູ່ເກາະ Galápagos ໄດ້ຄົ້ນພົບຂຸມຊັບສົມບັດຂອງແກ້ວປະເສີດທີ່ເຊື່ອງໄວ້. ທີມນັກວິທະຍາສາດຂ້າມຊາດ ຢູ່ເທິງກຳປັ່ນຄົ້ນຄວ້າ Falkor (Too) ໄດ້ອອກເດີນທາງເປັນເວລາ XNUMX ເດືອນ ເພື່ອສຳຫຼວດຄວາມເລິກຂອງມະຫາສະໝຸດ. ພ້ອມກັບຍານພາຫະນະທີ່ປະຕິບັດການຫ່າງໄກສອກຫຼີກແບບພິເສດ (ROV) SuBastian, ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບອັນໂດດເດັ່ນ, ລວມທັງຫີນປະກາລັງທີ່ສະຫງ່າງາມ XNUMX ແຫ່ງ ແລະ ພູທະເລທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກສອງອັນ.

ການ​ດຳ​ນ້ຳ​ໃນ​ຄວາມ​ເລິກ 1,200 ຫາ 1,375 ຟຸດ (370 ຫາ 420 ແມັດ), ທີມ​ງານ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ປະ​ກາ​ລັງ​ນ້ຳ​ເຢັນ​ສອງ​ແຫ່ງ​ທີ່​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຊີ​ວິດ​ທີ່​ອຸດົມສົມບູນ. ຫີນປະກາລັງທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈເຫຼົ່ານີ້, ມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າສະໜາມກິລາບານເຕະ XNUMX ແຫ່ງ ແລະ ສະໜາມກິລາບານເຕະ XNUMX ແຫ່ງຕາມລຳດັບ, ເຊື່ອກັນວ່າມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທາງທະເລເປັນເວລາຫຼາຍພັນປີ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຍັງເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການປົກປ້ອງແລະປົກປັກຮັກສາລະບົບນິເວດທີ່ເປັນເອກະລັກເຫຼົ່ານີ້ພາຍໃນເຂດສະຫງວນທາງທະເລຂອງຫມູ່ເກາະ Galápagos.

ນອກ​ເໜືອ​ໄປ​ຈາກ​ປະ​ກາ​ລັງ​ແລ້ວ, ທີມ​ງານ​ຍັງ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ອີກ XNUMX ແຫ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ​ໃນ​ທະ​ເລ​ທີ່​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ, ເປັນ​ພູ​ໃຕ້​ນ້ຳ​ທີ່​ໄດ້​ຫລົບ​ໜີ​ການ​ກວດ​ພົບ​ມາ​ຈົນ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ. ຂໍ້​ມູນ​ດາວ​ທຽມ​ໄດ້​ຊີ້​ບອກ​ເຖິງ​ການ​ມີ​ຢູ່​ຂອງ​ມັນ, ແລະ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ການ​ມີ​ຢູ່​ຂອງ​ມັນ. ພູເຂົາທະເລທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃຫມ່ເຫຼົ່ານີ້ມີທ່າແຮງອັນໃຫຍ່ຫຼວງສໍາລັບການຂຸດຄົ້ນແລະການສຶກສາຕື່ມອີກ.

ການຄົ້ນພົບສິ່ງມະຫັດສະຈັນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະການຄຸ້ມຄອງລະບົບນິເວດທະເລຂອງຫມູ່ເກາະ Galápagos. ຜູ້ອໍານວຍການ Danny Rueda Córdova ຂອງຜູ້ອໍານວຍການສວນສາທາລະແຫ່ງຊາດ Galápagos ໄດ້ສະແດງຄວາມສໍາຄັນຂອງຂໍ້ມູນນີ້, ເນັ້ນຫນັກເຖິງບົດບາດຂອງມັນໃນການຮັບປະກັນການປົກປ້ອງແລະຄວາມຢືດຢຸ່ນຂອງລະບົບນິເວດເຫຼົ່ານີ້ທ່າມກາງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາ.

ໝູ່ເກາະ Galápagos ມີນັກວິທະຍາສາດ ແລະຜູ້ທີ່ມັກຮັກທຳມະຊາດມາດົນນານ. ມີຊື່ສຽງໂດ່ງດັງສໍາລັບຊະນິດທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະບົດບາດສໍາຄັນໃນທິດສະດີວິວັດທະນາການຂອງ Charles Darwin, ເກາະເຫຼົ່ານີ້ຍັງສືບຕໍ່ແປກໃຈ ແລະປະຫລາດໃຈ. ການຄົ້ນພົບທີ່ຜ່ານມາໂດຍທີມງານຄົ້ນຄ້ວາເຮັດເປັນຫຼັກຖານສະແດງເຖິງຄວາມດຶງດູດທີ່ຍືນຍົງແລະຄຸນຄ່າທາງວິທະຍາສາດຂອງຫມູ່ເກາະພິເສດນີ້.

ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)

  1. Q: ເປັນຫຍັງໝູ່ເກາະ Galápagos ຈຶ່ງສຳຄັນຕໍ່ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ?

    2. A: ໝູ່ເກາະ Galápagos ແມ່ນມີຊື່ສຽງຍ້ອນຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ແລະ ບົດບາດຂອງພວກມັນໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງພວກເຮົາ. ນັກວິທະຍາສາດສຶກສາໝູ່ເກາະເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະເພື່ອກ້າວໄປສູ່ຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບໂລກທໍາມະຊາດ.

  2. Q: ທະເລຊາຍແມ່ນຫຍັງ?

    3. A: ພູເຂົາໄຟທະເລເປັນພູເຂົາໃຕ້ນໍ້າ ຫຼືພູເຂົາໄຟທີ່ລຸກຂຶ້ນຈາກພື້ນມະຫາສະໝຸດ ແຕ່ບໍ່ຮອດໜ້ານໍ້າ. ລັກສະນະທີ່ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສະໜອງບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງສິ່ງມີຊີວິດໃນທະເລທີ່ຫຼາກຫຼາຍ.

  3. Q: ແນວປະກາລັງ ແລະ ພູທະເລຖືກຄົ້ນພົບແນວໃດ?

    4. A: ທີມວິໄຈໄດ້ນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຍີທີ່ກ້າວໜ້າ, ລວມທັງລົດທີ່ຄວບຄຸມໄລຍະໄກ (ROV) ທີ່ມີຊື່ວ່າ SuBastian, ເພື່ອສຳຫຼວດຄວາມເລິກຂອງມະຫາສະໝຸດອ້ອມຮອບໝູ່ເກາະ Galápagos. ຜ່ານ​ການ​ສະ​ແກນ​ແລະ​ວິ​ເຄາະ​ຂໍ້​ມູນ​ຢ່າງ​ພິ​ເສດ, ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ແນວ​ປະ​ກາ​ລັງ​ແລະ​ບັນ​ດາ​ເຂດ​ທະ​ເລ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ແຜນ​ຜັງ​ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້.

  4. Q: ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຫຍັງ?

    5. A: ແນວປະກາລັງທີ່ພົບເຫັນໃໝ່ ແລະ ພູທະເລໃຫ້ຂໍ້ມູນອັນລ້ຳຄ່າສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມໃນການອະນຸລັກ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສະຫງວນທາງທະເລ. ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລະບົບນິເວດເຫຼົ່ານີ້ ແລະການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສັບສົນຂອງພວກມັນກັບພື້ນທີ່ອ້ອມຂ້າງແມ່ນສໍາຄັນຕໍ່ກັບການປົກປ້ອງຊີວະນາໆພັນ ແລະການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງມະຫາສະໝຸດຂອງພວກເຮົາ.

ທີ່​ມາ​: Schmidt Ocean Institute

By Vicky Stavropoulou