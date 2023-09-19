ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ຈັກກະວານແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 69% ພະລັງງານຊ້ໍາ, ການວັດແທກໃຫມ່ຢືນຢັນ

ByGabriel Botha

Sep 19, 2023
ຈັກກະວານແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 69% ພະລັງງານຊ້ໍາ, ການວັດແທກໃຫມ່ຢືນຢັນ

ນັກດາລາສາດໄດ້ກໍານົດວ່າພະລັງງານຊ້ໍາກວມເອົາປະມານ 69% ຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງວັດຖຸທັງຫມົດ - ພະລັງງານຂອງຈັກກະວານ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ 31% ທີ່ຍັງເຫຼືອເປັນວັດຖຸປົກກະຕິ (ເຊັ່ນ: ດາວ, galaxies, ແລະປະລໍາມະນູ) ແລະສິ່ງທີ່ຊ້ໍາ, ເປັນຮູບແບບລຶກລັບຂອງວັດຖຸທີ່ມີຜົນກະທົບຈັກກະວານໂດຍຜ່ານແຮງໂນ້ມຖ່ວງ.

ພະລັງງານມືດແມ່ນເປັນຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເລັ່ງການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານ, ໃນຂະນະທີ່ວັດຖຸມືດເປັນແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍທິດສະດີໃນປະຈຸບັນ. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າປະມານ 80% ຂອງວັດຖຸຢູ່ໃນຈັກກະວານແມ່ນປະກອບດ້ວຍວັດຖຸທີ່ມືດ, ສ່ວນທີ່ເຫລືອແມ່ນທາດປົກກະຕິຫຼື 'baryonic'.

ເພື່ອວັດແທກຄວາມໜາແໜ້ນຂອງວັດຖຸ-ພະລັງງານຂອງຈັກກະວານ, ນັກດາລາສາດໄດ້ໃຊ້ກຸ່ມກາແລັກຊີ. ໂດຍການປຽບທຽບຈໍານວນ ແລະມະຫາຊົນຂອງກາແລັກຊີໃນກຸ່ມທີ່ມີການຈໍາລອງຕົວເລກ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຂອງສານ ແລະພະລັງງານໄດ້. ວິທີການນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຈິງທີ່ວ່າກຸ່ມ galaxy ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຈາກວັດຖຸທີ່ໄດ້ລົ້ມລົງໃນໄລຍະຫຼາຍຕື້ປີພາຍໃຕ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງ.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ GalWeight ເພື່ອຄາດຄະເນມະຫາຊົນຂອງກຸ່ມ galaxy ໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດການຈໍາລອງທີ່ມີອັດຕາສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພະລັງງານຊ້ໍາແລະສານແລະພົບເຫັນວ່າຈັກກະວານທີ່ປະກອບດ້ວຍ 31% ຂອງສານທີ່ກົງກັບກຸ່ມ galaxy ສັງເກດເຫັນດີທີ່ສຸດ. ການວັດແທກນີ້ແມ່ນຕົກລົງກັບການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາແລະການວັດແທກອື່ນໆຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງວັດຖຸ-ພະລັງງານ.

ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນອົງປະກອບຂອງຈັກກະວານແລະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈລັກສະນະຂອງພະລັງງານຊ້ໍາ. ມັນຍັງເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານ, ມີຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດຂອງມັນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວາລະສານ Astrophysical

By Gabriel Botha

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ຈະປ່ອຍຕົວແບບແຄບຊູນຮູບດາວເພື່ອລົງຈອດໃນທະເລຊາຍຢູທາ

Sep 23, 2023 Mampho Brescia
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການປະຕິບັດທີ່ມີຈຸດປະສົງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກການຄົ້ນຄວ້າເດັກນ້ອຍ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou
ວິທະຍາສາດ

ພາລະກິດ OSIRIS-REx: ການນໍາເອົາຕົວຢ່າງຫີນມະນຸດຕ່າງດາວກັບຄືນສູ່ໂລກ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຂອງອົງການ NASA ຈະປ່ອຍຕົວແບບແຄບຊູນຮູບດາວເພື່ອລົງຈອດໃນທະເລຊາຍຢູທາ

Sep 23, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຕົ້ນກໍາເນີດຂອງການປະຕິບັດທີ່ມີຈຸດປະສົງ: ຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກການຄົ້ນຄວ້າເດັກນ້ອຍ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ພາລະກິດ OSIRIS-REx: ການນໍາເອົາຕົວຢ່າງຫີນມະນຸດຕ່າງດາວກັບຄືນສູ່ໂລກ

Sep 23, 2023 Vicky Stavropoulou 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

Vikram Lander ແລະ Pragyan Rover ຂອງອິນເດຍຍັງຄົງຢູ່ໃນໂໝດນອນຫຼັບ

Sep 23, 2023 Robert Andrew 0 ຄໍາເຫັນ