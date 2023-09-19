ຈັກກະວານແມ່ນປະກອບດ້ວຍ 69% ພະລັງງານຊ້ໍາ, ການວັດແທກໃຫມ່ຢືນຢັນ

ນັກດາລາສາດໄດ້ກໍານົດວ່າພະລັງງານຊ້ໍາກວມເອົາປະມານ 69% ຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງວັດຖຸທັງຫມົດ - ພະລັງງານຂອງຈັກກະວານ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ 31% ທີ່ຍັງເຫຼືອເປັນວັດຖຸປົກກະຕິ (ເຊັ່ນ: ດາວ, galaxies, ແລະປະລໍາມະນູ) ແລະສິ່ງທີ່ຊ້ໍາ, ເປັນຮູບແບບລຶກລັບຂອງວັດຖຸທີ່ມີຜົນກະທົບຈັກກະວານໂດຍຜ່ານແຮງໂນ້ມຖ່ວງ.
ພະລັງງານມືດແມ່ນເປັນຜົນບັງຄັບໃຊ້ທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການເລັ່ງການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານ, ໃນຂະນະທີ່ວັດຖຸມືດເປັນແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້ໂດຍທິດສະດີໃນປະຈຸບັນ. ນັກວິທະຍາສາດເຊື່ອວ່າປະມານ 80% ຂອງວັດຖຸຢູ່ໃນຈັກກະວານແມ່ນປະກອບດ້ວຍວັດຖຸທີ່ມືດ, ສ່ວນທີ່ເຫລືອແມ່ນທາດປົກກະຕິຫຼື 'baryonic'.
ເພື່ອວັດແທກຄວາມໜາແໜ້ນຂອງວັດຖຸ-ພະລັງງານຂອງຈັກກະວານ, ນັກດາລາສາດໄດ້ໃຊ້ກຸ່ມກາແລັກຊີ. ໂດຍການປຽບທຽບຈໍານວນ ແລະມະຫາຊົນຂອງກາແລັກຊີໃນກຸ່ມທີ່ມີການຈໍາລອງຕົວເລກ, ນັກວິທະຍາສາດສາມາດຄິດໄລ່ອັດຕາສ່ວນຂອງສານ ແລະພະລັງງານໄດ້. ວິທີການນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ຄວາມຈິງທີ່ວ່າກຸ່ມ galaxy ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຈາກວັດຖຸທີ່ໄດ້ລົ້ມລົງໃນໄລຍະຫຼາຍຕື້ປີພາຍໃຕ້ແຮງໂນ້ມຖ່ວງ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ເອີ້ນວ່າ GalWeight ເພື່ອຄາດຄະເນມະຫາຊົນຂອງກຸ່ມ galaxy ໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະຕິບັດການຈໍາລອງທີ່ມີອັດຕາສ່ວນທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງພະລັງງານຊ້ໍາແລະສານແລະພົບເຫັນວ່າຈັກກະວານທີ່ປະກອບດ້ວຍ 31% ຂອງສານທີ່ກົງກັບກຸ່ມ galaxy ສັງເກດເຫັນດີທີ່ສຸດ. ການວັດແທກນີ້ແມ່ນຕົກລົງກັບການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາແລະການວັດແທກອື່ນໆຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງວັດຖຸ-ພະລັງງານ.
ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນອົງປະກອບຂອງຈັກກະວານແລະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດເຂົ້າໃຈລັກສະນະຂອງພະລັງງານຊ້ໍາ. ມັນຍັງເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍຂອງຈັກກະວານ, ມີຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດຂອງມັນ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ວາລະສານ Astrophysical