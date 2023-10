ຮູບແບບໃຫມ່ສໍາລັບການປັບປຸງການເປັນຕົວແທນຂອງຄາບອນສີດໍາໃນແບບຈໍາລອງສະພາບອາກາດທົ່ວໂລກ

By

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ກໍານົດຂໍ້ບົກພ່ອງໃນການເປັນຕົວແທນຂອງຄາບອນສີດໍາ (BC), ອົງປະກອບທີ່ສໍາຄັນຂອງ aerosols ບັນຍາກາດ, ໃນຮູບແບບສະພາບອາກາດທົ່ວໂລກ (GCMs). ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໂດຍ Chen et al. ກວດກາຄຸນສົມບັດທາງຈຸລະພາກ ແລະແສງຕາເວັນຂອງ BC ທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ຜົນກະທົບດ້ານລັງສີຂອງມັນ, ແລະສະເໜີໃຫ້ປັບປຸງຕົວແບບ aerosol optical ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງເຫຼົ່ານີ້.

BC ແມ່ນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບຄວາມສາມາດໃນການດູດຊຶມແສງສະຫວ່າງທີ່ເຂັ້ມແຂງແລະການປະກອບສ່ວນຂອງມັນກັບສະພາບອາກາດຮ້ອນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະສິດທິພາບການດູດຊືມແລະຜົນກະທົບຂອງຄວາມຮ້ອນຂອງໂລກຂອງ aerosols ໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າຖືກປະເມີນສູງເກີນໄປໃນ GCMs ເນື່ອງຈາກການເປັນຕົວແທນທີ່ບໍ່ພຽງພໍຂອງສະຖານະການປະສົມທີ່ສັບສົນຂອງ BC.

Chen et al. ໄດ້ວິເຄາະການສັງເກດການຫຼາຍແຫຼ່ງຂອງການແຜ່ກະຈາຍຂະຫນາດອະນຸພາກແລະລັດປະສົມເພື່ອກໍານົດຄຸນສົມບັດ BC ທີ່ສໍາຄັນທີ່ມີຜົນກະທົບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຜົນກະທົບ radiative ຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພັດທະນາແບບຈໍາລອງ aerosol optical ປັບປຸງທີ່ບັນຊີທີ່ດີກວ່າສໍາລັບຄຸນສົມບັດເຫຼົ່ານີ້ໂດຍອີງໃສ່ການສັງເກດການ. ຮູບແບບການປັບປຸງນີ້ໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕໍ່ມາໃນ GCM.

ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ປະເມີນການປະຕິບັດຂອງຮູບແບບໃຫມ່ໂດຍໃຊ້ການສັງເກດການພາກສະຫນາມ. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການດູດຊຶມ BC ທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ຈາກການເປັນຕົວແທນທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງແມ່ນສອດຄ່ອງຢ່າງໃກ້ຊິດກັບການສັງເກດການ BC ທົ່ວໂລກ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນການຄາດຄະເນທີ່ຖືກຕ້ອງກວ່າຂອງຄຸນສົມບັດຈຸລະພາກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ BC ແລະປະສົມ.

ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພົບເຫັນວ່າການປັບປຸງການເປັນຕົວແທນຂອງ BC ນໍາໄປສູ່ການຫຼຸດຜ່ອນການບັງຄັບລັງສີຂອງມັນແລະຜົນກະທົບຂອງດິນຟ້າອາກາດເຖິງ 24 ສ່ວນຮ້ອຍ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເປັນຕົວແທນຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນ BC ໃນ GCMs ສໍາລັບການຄາດຄະເນສະພາບອາກາດທີ່ຫນ້າເຊື່ອຖືຫຼາຍຂຶ້ນ.

ການສຶກສານີ້, ມີຫົວຂໍ້ວ່າ "ໂມດູນ optical aerosol ທີ່ມີຄຸນສົມບັດກາກບອນສີດໍາທີ່ມີການສັງເກດການສໍາລັບຕົວແບບສະພາບອາກາດທົ່ວໂລກ," ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາຢູ່ໃນວາລະສານຂອງຄວາມກ້າວຫນ້າໃນແບບຈໍາລອງລະບົບໂລກ.

ສະຫຼຸບແລ້ວ, Chen et al. ໄດ້ພັດທະນາຮູບແບບການປັບປຸງສໍາລັບການເປັນຕົວແທນ BC ໃນ GCMs, ແກ້ໄຂຂໍ້ບົກພ່ອງໃນຄຸນສົມບັດ microphysical ແລະ optical ຂອງ BC. ຜົນໄດ້ຮັບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການເປັນຕົວແທນທີ່ປັບປຸງນີ້ນໍາໄປສູ່ການຕົກລົງທີ່ດີກວ່າກັບການສັງເກດການທົ່ວໂລກແລະການຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງດິນຟ້າອາກາດຂອງ BC. ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງ BC ໃນການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດແລະສະຫນອງເຄື່ອງມືທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການປັບປຸງການຄາດຄະເນສະພາບອາກາດ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– Chen, G., Wang, J., Wang, Y., Wang, J., Jin, Y., Cheng, Y., et al. (2023). ໂມດູນ aerosol optical ທີ່ມີຄຸນສົມບັດກາກບອນສີດໍາທີ່ມີການສັງເກດການຈໍາກັດສໍາລັບຕົວແບບສະພາບອາກາດທົ່ວໂລກ. Journal of Advances in Modeling Earth Systems, 15, e2022MS003501.