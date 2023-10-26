ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ເປີດເຜີຍອົງປະກອບໜັກທີ່ຫາຍາກໃນການລະເບີດ Kilonova

ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb (JWST) ໄດ້ມີການຄົ້ນພົບຢ່າງເລິກເຊິ່ງ: ການລະເບີດຂອງກິໂລໂນວາທີ່ເກີດຈາກການປະທະກັນຂອງດາວນິວຕຣອນສອງດວງໄດ້ຖືກພົບເຫັນວ່າເປັນໂຮງງານຜະລິດອົງປະກອບຫນັກທີ່ຫາຍາກ. ເຫດການນີ້ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ JWST ໄດ້ສັງເກດເຫັນເຫດການດັ່ງກ່າວ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນການສ້າງຕັ້ງອົງປະກອບເຫຼົ່ານີ້. ຂໍ້ມູນຂອງ telescope ໄດ້ເປີດເຜີຍຫຼັກຖານຂອງ tellurium, ເປັນໂລຫະທີ່ຫາຍາກທີ່ຫນັກເກີນໄປທີ່ຈະຜະລິດໂດຍຜ່ານການ fusion ໃນຫົວໃຈຂອງດາວ.
ນອກເຫນືອໄປຈາກ tellurium, ມີຕົວຊີ້ວັດຂອງອົງປະກອບຫນັກອື່ນໆ, ລວມທັງ tungsten ແລະ selenium. ການຄົ້ນພົບນີ້ຢືນຢັນວ່າການລວມຕົວຂອງດາວນິວຕຣອນເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນແຫຼ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງອົງປະກອບຫນັກ, ສ່ອງແສງກ່ຽວກັບຂະບວນການທີ່ຈັກກະວານຂອງພວກເຮົາສ້າງແລະກະຈາຍວັດສະດຸ.
"ມີພຽງແຕ່ສອງສາມກິໂລໂນວັດໄດ້ຖືກສັງເກດເຫັນ, ແລະນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງທໍາອິດທີ່ພວກເຮົາສາມາດສຶກສາຜົນກະທົບຂອງ kilonova ໂດຍໃຊ້ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb," ນັກດາລາສາດ Andrew Levan ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Radboud, ຜູ້ທີ່ນໍາພາການວິເຄາະ. ການຄົ້ນພົບນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂັ້ນຕອນທີ່ສໍາຄັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງອົງປະກອບ, ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນຊ່ອງຫວ່າງໃນຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາທີ່ Dmitri Mendeleev ໄດ້ປະໄວ້ໃນເວລາທີ່ລາວສ້າງຕາຕະລາງໄລຍະເວລາຫຼາຍກວ່າ 150 ປີກ່ອນຫນ້ານີ້.
ດາວເປັນອົງຄະທາດຊັ້ນສູງທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອທີ່ເອົາທາດໄຮໂດຣເຈນປະກອບເປັນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງສານທີ່ເຫັນໄດ້ໃນຈັກກະວານ ແລະປະສົມອະຕອມຂອງມັນເຂົ້າກັນ, ຄ່ອຍໆປະກອບເປັນອົງປະກອບທີ່ໜັກກວ່າ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂະບວນການ fusion ນີ້ເຖິງຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງມັນກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງທາດເຫຼັກ, ຍ້ອນວ່າພະລັງງານທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການປະສົມທາດເຫຼັກເຂົ້າໄປໃນອົງປະກອບທີ່ຫນັກກວ່າເກີນພະລັງງານທີ່ປ່ອຍອອກມາ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນທີ່ສຸດດວງດາວຈະລະເບີດຢູ່ໃນ supernovae ຫຼື kilonovae ເນື່ອງຈາກແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງແຮງໂນ້ມຖ່ວງ.
ເມື່ອການລະເບີດທີ່ແຂງແຮງເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ, ພວກມັນເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍານິວເຄລຍ, ເຊິ່ງນິວເຄລຍຂອງປະລໍາມະນູຈະຂັດກັບນິວຕຣອນເພື່ອສັງເຄາະອົງປະກອບທີ່ຫນັກກວ່າ. ຂະບວນການນີ້, ເອີ້ນວ່າຂະບວນການຈັບນິວຕຣອນຢ່າງໄວວາ (r-process), ຕ້ອງການຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງນິວຕຣອນຟຣີ. Supernovae ແລະ, ໂດຍສະເພາະ, kilonovae ໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບປະຕິກິລິຍາເຫຼົ່ານີ້ເກີດຂຶ້ນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ການສັງເກດການຂອງດາວ neutron ສອງ colliding ໃນປີ 2017 ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ kilonovae ມີບົດບາດສໍາຄັນໃນການຜະລິດອົງປະກອບ r-process, strontium ໄດ້ຖືກກວດພົບໃນໂອກາດນັ້ນ.
ການລະເບີດຂອງ gamma-ray ທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ມີຊື່ວ່າ GRB230307A, ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງນັກວິທະຍາສາດເນື່ອງຈາກໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານຜິດປົກກະຕິ, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການປະກົດຕົວຂອງ kilonova. ການສັງເກດການຕໍ່ມາກັບ JWST, ເຊິ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ອົງປະກອບ infrared ຂອງການລະເບີດ, ກວດພົບ tellurium, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີອົງປະກອບ r-process ເພີ່ມເຕີມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການສັງເກດການເພີ່ມເຕີມແມ່ນຕ້ອງການເພື່ອຢືນຢັນເລື່ອງນີ້.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການລະເບີດຂອງກິໂລໂນວານີ້ເປັນທີ່ແປກປະຫຼາດກວ່ານັ້ນແມ່ນການເກີດຂຶ້ນໃນອະວະກາດ intergalactic, ປະມານ 120,000 ປີແສງຈາກ galaxy ທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອວ່າດາວນິວຕຣອນສອງດວງມີຕົ້ນກຳເນີດມາຈາກກາລັກຊີ ແຕ່ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກມັນ ເມື່ອພວກມັນປະສົບກັບເຫດການ supernova ອີກຄັ້ງໜຶ່ງ.
ການຄົ້ນພົບອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ເປີດເຜີຍກົນໄກທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການເກີດຂອງອົງປະກອບໜັກ, ແຕ່ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດຄຳຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມຍາວນານຂອງການລວມຕົວທີ່ພະລັງງານແກມມາ-ເຣດແຕກອອກມາ. ນັກດາລາສາດ, ເຊັ່ນ Ben Gompertz ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Birmingham, ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະກໍານົດການລວມຕົວທີ່ມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍກວ່ານີ້ແລະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບກໍາລັງຂັບຂີ່ຂອງພວກເຂົາແລະທ່າແຮງໃນການສ້າງອົງປະກອບທີ່ຫນັກກວ່າ. ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນພົບນີ້ຂະຫຍາຍອອກໄປໄກກວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ—ມັນເປີດປະຕູໄປສູ່ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ປ່ຽນແປງຂອງ cosmos ແລະການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງມັນ.
ຄຳ ຖາມທີ່ມັກ:
ຖາມ: ການລະເບີດຂອງ kilonova ແມ່ນຫຍັງ?
A: ການລະເບີດຂອງ kilonova ແມ່ນຜົນມາຈາກການປະທະກັນຂອງດາວນິວຕຣອນສອງດວງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການລະເບີດທີ່ມີອໍານາດແລະແສງສະຫວ່າງ.
ຖາມ: ອົງປະກອບຫນັກແມ່ນຫຍັງ?
A: ອົງປະກອບຫນັກແມ່ນອົງປະກອບທາງເຄມີທີ່ມີຈໍານວນປະລໍາມະນູສູງກວ່າ hydrogen (ອົງປະກອບເບົາທີ່ສຸດ) ແລະ helium. ພວກມັນປະກອບມີໂລຫະເຊັ່ນ: ຄໍາ, ເງິນ, ແລະນໍາ.
ຖາມ: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ແມ່ນຫຍັງ?
A: ກ້ອງສ່ອງທາງໄກອາວະກາດ James Webb ເປັນຫໍສັງເກດການທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນອາວະກາດທີ່ຕັ້ງໄວ້ຈະເປີດຕົວໃນປີ 2021. ມັນຖືກອອກແບບມາເພື່ອສຳຫຼວດວັດຖຸທີ່ຢູ່ໄກໃນຈັກກະວານ ລວມທັງດາວ, ກາລັກຊີ ແລະດາວເຄາະນອກລະບົບ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການ NASA
- ESA
- ສະຖາບັນວິທະຍາສາດ Telescope Space