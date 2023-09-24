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ສາຍລັງສີຕ່ຳສຸດສຳລັບເຄື່ອງກວດຈັບ Neutrino ແລະ Dark Matter Detectors

ByMampho Brescia

Sep 24, 2023
ສາຍລັງສີຕ່ຳສຸດສຳລັບເຄື່ອງກວດຈັບ Neutrino ແລະ Dark Matter Detectors

ທີມວິໄຈທົ່ວໂລກກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອກວດຫາເຫດການທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດ ທີ່ສາມາດສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຕົ້ນກຳເນີດ ແລະລັກສະນະຂອງວັດຖຸໃນຈັກກະວານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພວກເຂົາເຈົ້າປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນເນື່ອງມາຈາກສິ່ງລົບກວນພື້ນຖານແລະການແຊກແຊງຈາກລັງສີ cosmic. ແຫຼ່ງຫນຶ່ງຂອງການແຊກແຊງແມ່ນມາຈາກ radioactivity ທໍາມະຊາດພາຍໃນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ໃຊ້ໃນການບັນທຶກສັນຍານທີ່ເປັນໄປໄດ້. ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້, ທີມງານຢູ່ຫ້ອງທົດລອງແຫ່ງຊາດ Pacific Northwest (PNNL) ໄດ້ພັດທະນາສາຍເຄເບີນອີເລັກໂທຣນິກດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ບໍລິສຸດທີ່ສຸດທີ່ມີລະດັບການປົນເປື້ອນຂອງ radioactive ຕໍ່າຫຼາຍ.

ສາຍເຄເບີ້ນ, ສ້າງໂດຍການຮ່ວມມືກັບ Q-Flex Inc., ມີຄໍາຮ້ອງສະຫມັກໃນການທົດລອງ neutrino ແລະ dark matter, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການນໍາໃຊ້ທີ່ມີທ່າແຮງໃນການຫຼຸດຜ່ອນການແຊກແຊງໃນຄອມພິວເຕີ quantum ໃນອະນາຄົດ. ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດຜະລິດສາຍເຄເບີ້ນທີ່ມີສານປົນເປື້ອນ radioactive ຕ່ໍາກວ່າທາງເລືອກທີ່ມີທາງການຄ້າເປັນຮ້ອຍເທົ່າ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ຈະເປີດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃໝ່ສຳລັບການທົດລອງຟີຊິກທີ່ລະອຽດອ່ອນ ເຊິ່ງເຖິງແມ່ນລະດັບການປົນເປື້ອນໃນນາທີກໍສາມາດປິດບັງສັນຍານທີ່ເຂົ້າໃຈໄດ້.

ເພື່ອບັນລຸຄວາມບໍລິສຸດສູງສຸດ, ທີມງານໄດ້ປະເມີນລະດັບການປົນເປື້ອນຂອງ uranium, thorium, ແລະ potassium ໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງຂະບວນການຜະລິດສາຍ. ເຕັກນິກການທໍາຄວາມສະອາດພິເສດແລະການຜະລິດໄດ້ຖືກພັດທະນາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການປົນເປື້ອນໃນລະດັບທີ່ບໍ່ສໍາຄັນ. ສາຍທີ່ໄດ້ຮັບຜົນໃນປັດຈຸບັນແມ່ນບໍ່ມີສິ່ງປົນເປື້ອນທີ່ພວກມັນຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງສານຊ້ໍາແລະການທົດລອງນິວຕຼີໂນລຸ້ນຕໍ່ໄປ.

ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນຈາກລັງສີພື້ນຫຼັງ, ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ມີລັງສີຕໍ່າເຫຼົ່ານີ້ຈະເພີ່ມຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງການທົດລອງ ແລະໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຫຼາຍຂຶ້ນໃນການອອກແບບເຄື່ອງກວດຈັບ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ໃກ້ຊິດກັບການກວດສອບເຫດການທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດທີ່ສາມາດຊ່ວຍແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບກ່ຽວກັບເລື່ອງມືດແລະການມີຢູ່ຂອງສານໃນຈັກກະວານ.

ການເສື່ອມໂຊມເບຕ້າຄູ່ Neutrinoless, ການເສື່ອມໂຊມນິວເຄລຍທີ່ຫາຍາກ, ແລະການມີຢູ່ຂອງວັດຖຸຊ້ໍາແມ່ນຄໍາຖາມພື້ນຖານທີ່ການທົດລອງເຫຼົ່ານີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຕອບ. ການກວດພົບເຫດການທີ່ຫຍຸ້ງຍາກເຫຼົ່ານີ້ມີທ່າແຮງທີ່ຈະປະຕິວັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ. ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ສາຍ​ເຄ​ເບີນ​ລັງ​ສີ​ຕ​່​ໍ​າ ultra-low ເປັນ​ບາດ​ກ້າວ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ເພື່ອ​ບັນ​ລຸ​ການ​ບັນ​ລຸ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ເຕັກນິກ ແລະເຄື່ອງມືຂອງ EPJ: ການພິມວາລະສານລາຍງານການພັດທະນາສາຍເຄເບີນລັງສີຕໍ່າສຸດ (ຜູ້ຂຽນ: Richard Saldanha et al.)
– Pacific Northwest National Laboratory: ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງບົດຄວາມຕົ້ນສະບັບ ແລະ ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ.

By Mampho Brescia

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