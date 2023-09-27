Neanderthals ທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັນກັບ Homo sapiens ໃນເອີຣົບອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກຄວາມສາມາດໃນການບັນຈຸຫຍ້າ

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກວິທະຍາສາດວິວັດທະນາການຢູ່ Universidad de Cantabria ໃນປະເທດສະເປນ, ຮ່ວມມືກັບນັກຄົ້ນຄວ້າຈາກ Mott MacDonald Ltd. ໃນອັງກິດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ Homo sapiens ແລະ Neanderthals ຢູ່ຮ່ວມກັນສໍາລັບໄລຍະເວລາຕໍ່ໄປອີກແລ້ວໃນເອີຣົບ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດທີ່ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງພືດທີ່ເປັນພືດ. .
ການຄົ້ນຄວ້າກ່ອນຫນ້ານີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າການມາຮອດຂອງ Homo sapiens ເຂົ້າໄປໃນເອີຣົບເຮັດໃຫ້ການສູນພັນຂອງ Neanderthals, ແຕ່ລາຍລະອຽດຂອງຂະບວນການນີ້ຍັງບໍ່ຈະແຈ້ງ. ການສຶກສາໃຫມ່ທ້າທາຍແນວຄິດນີ້, ສະເຫນີວ່າການຫາຍຕົວໄປຂອງ Neanderthals ໃນລະຫວ່າງການເກີດຂື້ນຂອງ Homo sapiens ອາດຈະເປັນເລື່ອງບັງເອີນ.
ເພື່ອສືບສວນປະຫວັດການຢູ່ຮ່ວມກັນລະຫວ່າງສອງຊະນິດ hominin, ທີມວິໄຈໄດ້ກໍ່ສ້າງຖານຂໍ້ມູນຂອງສັດປະເພດຫຍ້າໃນເອີຣົບປະມານ 60,000 ປີກ່ອນເມື່ອທັງ Homo sapiens ແລະ Neanderthals ອາໄສຢູ່ໃນທະວີບ. ໄລຍະເວລານີ້ຍັງຖືກຫມາຍໂດຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດທີ່ສໍາຄັນ.
ໂດຍການປຽບທຽບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດກັບພາກພື້ນເອີຣົບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາຮູບແບບເພື່ອກໍານົດເຂດທີ່ມີເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍຫຼືຫນ້ອຍ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງຕາຕະລາງໄລຍະເວລາຂອງການຫາຍຕົວໄປຂອງ Neanderthals ໃນແຕ່ລະພາກພື້ນທີ່ໄດ້ກໍານົດແລະປຽບທຽບມັນກັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການມີອາຫານ.
ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍການຊ້ອນກັນທີ່ສໍາຄັນລະຫວ່າງພາກພື້ນທີ່ Neanderthals ແລະ Homo sapiens ຢູ່ຮ່ວມກັນ. ຫນ້າສົນໃຈ, Neanderthals ມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະຍັງຄົງຢູ່ຕໍ່ໄປໃນພາກພື້ນທີ່ພວກເຂົາແບ່ງປັນອານາເຂດກັບ Homo sapiens, ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງຫຼັກການຍົກເວັ້ນການແຂ່ງຂັນ. ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອາດຈະມີປັດໃຈອື່ນໆທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຫຼຸດລົງແລະການຫາຍຕົວສຸດທ້າຍຂອງ Neanderthals.
ການສຶກສາໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນທີ່ສັບສົນລະຫວ່າງ Neanderthals ແລະ Homo sapiens ໃນເອີຣົບ. ການຄົ້ນຄວ້າເພີ່ມເຕີມແມ່ນຈໍາເປັນເພື່ອເປີດເຜີຍປັດໃຈສະເພາະທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ການຢູ່ຮ່ວມກັນແລະການຫຼຸດລົງຂອງຊະນິດ hominin ເຫຼົ່ານີ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Science Advances (DOI: 10.1126/sciadv.adi4099), Phys.org