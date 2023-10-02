ການນໍາໃຊ້ວິທີການຂັບເຄື່ອນຂໍ້ມູນແລະການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບ "ອິດສະລະພາບໃນການອອກແບບ" ທີ່ຫນ້າສົນໃຈໃນໂຄງສ້າງໂມເລກຸນ. ບາດກ້າວບຸກທະລຸນີ້ສາມາດປະຕິວັດຂະແໜງການອອກແບບໂມເລກຸນ ແລະການຄົ້ນພົບຢາ. ການສຶກສາທີ່ມີຊື່ວ່າ "ເສລີພາບໃນການອອກແບບໃນພື້ນທີ່ປະສົມທາງເຄມີ: ໄປສູ່ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນໃນການອອກແບບຂອງໂມເລກຸນຊິລິໂກດ້ວຍຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ Quantum," ໄດ້ຖືກຈັດພີມມາເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໃນວາລະສານວິທະຍາສາດເຄມີທີ່ມີຊື່ສຽງ.
ຕາມປະເພນີ, ການຂຸດຄົ້ນພື້ນທີ່ອັນກວ້າງຂວາງຂອງໂມເລກຸນແລະວັດສະດຸແມ່ນມີຄວາມທ້າທາຍອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມສໍາພັນທີ່ຊັບຊ້ອນລະຫວ່າງໂຄງສ້າງໂມເລກຸນແລະຄຸນສົມບັດທາງກາຍະພາບຂອງພວກມັນ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມສໍາພັນທີ່ອ່ອນແອໃນຄຸນສົມບັດກົນຈັກ quantum ຂອງໂມເລກຸນຂະຫນາດນ້ອຍ, ສະຫນອງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ຄົ້ນພົບໃຫມ່ຫຼື "ເສລີພາບໃນການອອກແບບ" ໃນພື້ນທີ່ປະສົມທາງເຄມີ.
ອີງຕາມອາຈານ Alexandre Tkatchenko ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Luxembourg, ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຄວາມສໍາພັນທີ່ສັບສົນເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບການອອກແບບໂມເລກຸນທີ່ມີເຫດຜົນ. ຄວາມຮູ້ນີ້ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາຂຸດຄົ້ນແລະລັກສະນະຂອງຊ່ອງໂມເລກຸນໄດ້ປະສິດທິພາບຫຼາຍ, ແຕ່ຍັງເຮັດໃຫ້ການອອກແບບເປົ້າຫມາຍຂອງໂມເລກຸນທີ່ມີຄຸນສົມບັດສະເພາະ.
ເພື່ອສືບສວນຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ນໍາໃຊ້ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຫຼາຍຊັບສິນ Pareto ເພື່ອຊອກຫາໂມເລກຸນທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ. ພວກເຂົາເຈົ້າພົບເຫັນເສັ້ນທາງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໂດຍຜ່ານຊ່ອງເຄມີ, ເຊື່ອມຕໍ່ໂມເລກຸນທີ່ແຕກຕ່າງກັນກັບການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງແລະອົງປະກອບ. ນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນສິດເສລີພາບໃນການອອກແບບແລະຄົ້ນພົບໂມເລກຸນທີ່ມີມູນຄ່າຊັບສິນສະເພາະ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການຄົ້ນຄວ້ານີ້ແມ່ນສໍາຄັນສໍາລັບພາກສະຫນາມຂອງການອອກແບບໂມເລກຸນແລະການຄົ້ນພົບຢາຄອມພິວເຕີ. ແນວຄວາມຄິດຂອງ "ອິດສະລະໃນການອອກແບບ" ທ້າທາຍລັກສະນະໃນປະຈຸບັນແລະຊຸກຍູ້ໃຫ້ມີການຄົ້ນຫາວິທີການໃຫມ່. ນອກຈາກນັ້ນ, ການປະສົມປະສານຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈເຫຼົ່ານີ້ກັບເຕັກນິກການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກຂັ້ນສູງສາມາດເປີດທາງສໍາລັບການກວດສອບໂມເລກຸນນະວະນິຍາຍທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງທີ່ກໍາຫນົດເອງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກສະເພາະ.
ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນຄອມພິວເຕີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຂອງ Argonne Leadership Computing Facility. ສະຖານທີ່ຜູ້ໃຊ້ຫ້ອງການວິທະຍາສາດ DOE ນີ້ສະຫນັບສະຫນູນການວິເຄາະຄອມພິວເຕີ້ຂອງພວກເຂົາ.
ການຄົ້ນຄວ້າພື້ນຖານນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່າແຮງສໍາລັບວິທີການຂັບເຄື່ອນຂໍ້ມູນແລະການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກເພື່ອປົດລັອກ "ອິດສະລະໃນການອອກແບບ" ໃນໂຄງສ້າງໂມເລກຸນ. ມັນມີທ່າແຮງທີ່ຈະປ່ຽນແປງໃຫມ່ໃນອະນາຄົດຂອງການຄົ້ນພົບຢາແລະການອອກແບບໂມເລກຸນ, ສະເຫນີຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃຫມ່ສໍາລັບການພັດທະນາຂອງໂມເລກຸນທີ່ມີເປົ້າຫມາຍແລະປະສິດທິພາບທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການ.
ກະສານອ້າງອີງ:
- "ອິດສະລະໃນການອອກແບບ" ໃນພື້ນທີ່ປະສົມທາງເຄມີ: ໄປສູ່ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນໃນການອອກແບບຊິລິໂຄຂອງໂມເລກຸນທີ່ມີຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ quantum, Leonardo Medrano Sandonas, Johannes Hoja, Brian G. Ernst, Álvaro Vázquez-Mayagoitia, Robert A. DiStasio, Jr, ແລະ Alexandre Tkatchenko, ວິທະຍາສາດເຄມີ, DOI: 10.1039/D3SC03598K