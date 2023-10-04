ການສຶກສາໃຫມ່ເປີດເຜີຍສະພາບອາກາດ Rock ເປັນທັງ Carbon Sink ແລະແຫຼ່ງ

ການສຶກສາຫຼ້າສຸດທີ່ຕີພິມໃນວາລະສານ Nature ທ້າທາຍຄວາມເຊື່ອແບບດັ້ງເດີມທີ່ວ່າດິນຟ້າອາກາດຈາກຫີນທໍາມະຊາດເຮັດໜ້າທີ່ພຽງແຕ່ເປັນການຈົມລົງຂອງຄາບອນໄດອອກໄຊ (CO2). ກົງກັນຂ້າມກັບຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຜ່ານມາ, ການຄົ້ນຄວ້າສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າດິນຟ້າອາກາດຂອງໂງ່ນຫີນຍັງສາມາດເປັນແຫຼ່ງການປ່ອຍອາຍພິດ CO2 ທີ່ສໍາຄັນ, ທຽບກັບສິ່ງທີ່ເກີດຈາກພູເຂົາໄຟ.
ຄາບອນວັດຖຸບູຮານທີ່ຕິດຢູ່ໃນໂງ່ນຫີນມີບົດບາດສໍາຄັນໃນ "ວົງຈອນຄາບອນທາງທໍລະນີສາດ" ຂອງໂລກ, ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນເຄື່ອງຄວບຄຸມອຸນຫະພູມທີ່ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມຂອງດາວເຄາະ. ໂງ່ນຫີນເກັບຮັກສາກາກບອນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຈາກຊາກຂອງພືດແລະສັດທີ່ມີຢູ່ຫຼາຍລ້ານປີກ່ອນ.
ດິນຟ້າອາກາດທາງເຄມີເກີດຂື້ນເມື່ອແຮ່ທາດບາງຢ່າງໃນຫີນມີປະຕິກິລິຍາກັບອາຊິດໃນນ້ໍາຝົນ, ດູດເອົາ CO2 ຈາກບັນຍາກາດ. ປະຕິສໍາພັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການດຸ່ນດ່ຽງການປ່ອຍອາຍພິດ CO2 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກກິດຈະກໍາຂອງພູເຂົາໄຟ, ຮັກສາວົງຈອນກາກບອນທໍາມະຊາດທີ່ຍືນຍົງສະພາບພື້ນຜິວຂອງໂລກສໍາລັບຊີວິດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສຶກສາໄດ້ເປີດເຜີຍຂະບວນການທີ່ຖືກມອງຂ້າມກ່ອນຫນ້ານີ້ທີ່ປ່ອຍ CO2 ຈາກຫີນ. ຂະບວນການນີ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອຫີນທີ່ມາຈາກພື້ນທະເລບູຮານ, ບັນຈຸພືດ ແລະສັດທີ່ຖືກຝັງໄວ້, ຖືກຍົກຂຶ້ນສູ່ພື້ນຜິວໂລກໃນລະຫວ່າງການສ້າງເປັນພູສູງເຊັ່ນ: ພູເຂົາຫິມາລາຢາ ຫຼື Andes. ເມື່ອຖືກເປີດເຜີຍ, ຄາບອນອິນຊີຢູ່ໃນຫີນເຫຼົ່ານີ້ປະຕິກິລິຍາກັບອົກຊີເຈນຈາກອາກາດແລະນ້ໍາ, ນໍາໄປສູ່ການປ່ອຍ CO2.
ທີມວິໄຈໄດ້ນຳໃຊ້ອົງປະກອບ tracer ທີ່ເອີ້ນວ່າ rhenium ແລະ ໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງນໍ້າໃນແມ່ນ້ຳຂອງຢ່າງກວ້າງ ຂວາງເພື່ອປະເມີນການປ່ອຍອາຍ CO2 ຈາກຂະບວນການດິນຟ້າອາກາດຂອງຫີນນີ້. ໂດຍການວິເຄາະປະລິມານ ແລະທີ່ຕັ້ງຂອງຄາບອນອິນຊີຢູ່ໃນຫີນພື້ນຜິວ, ໂດຍສະເພາະໃນເຂດພູດອຍທີ່ເກີດການເຊາະເຈື່ອນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າສາມາດກໍານົດພື້ນທີ່ທີ່ມີການປ່ອຍອາຍພິດ CO2 ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການສຶກສາດັ່ງກ່າວ, ນໍາໂດຍທ່ານດຣ Jesse Zondervan ທີ່ພະແນກວິທະຍາສາດໂລກ Oxford ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford, ຄາດຄະເນວ່າການປ່ອຍ CO2 ທົ່ວໂລກຈາກສະພາບອາກາດທີ່ມີຄາບອນອິນຊີຂອງຫີນແມ່ນປະມານ 68 megatons ຂອງກາກບອນຕໍ່ປີ. ໃນຂະນະທີ່ຈໍານວນນີ້ແມ່ນປະມານ 100 ເທົ່າຫນ້ອຍກ່ວາການປ່ອຍ CO2 ຂອງມະນຸດໃນປັດຈຸບັນຈາກການເຜົາໄຫມ້ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ມັນຄ້າຍຄືກັນກັບ CO2 ທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍພູເຂົາໄຟໃນທົ່ວໂລກ, ເຮັດໃຫ້ມັນປະກອບສ່ວນທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ວົງຈອນກາກບອນທໍາມະຊາດຂອງໂລກ.
ຜົນສະທ້ອນຂອງການສຶກສານີ້ແມ່ນເລິກເຊິ່ງ, ຍ້ອນວ່າມັນເປີດປະຕູສໍາລັບການສໍາຫຼວດຜົນກະທົບທີ່ອາດເກີດຂື້ນຂອງກິດຈະກໍາຂອງມະນຸດແລະຄວາມຮ້ອນຂອງໂລກທີ່ມີການປ່ອຍກາກບອນທໍາມະຊາດນີ້. ນັກຄົ້ນຄວ້າສົງໄສວ່າການປ່ອຍ CO2 ທໍາມະຊາດນີ້ຈະເພີ່ມຂຶ້ນໃນສະຕະວັດທີ່ຈະມາເຖິງ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງ fluxs ທໍາມະຊາດເຫຼົ່ານີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຄາດຄະເນງົບປະມານກາກບອນຂອງໂລກໄດ້ດີຂຶ້ນແລະປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງດິນຟ້າອາກາດທີ່ເກີດຈາກການປ່ອຍອາຍພິດເຫຼົ່ານີ້. ການສຶກສາໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການພິຈາລະນາທັງມະນຸດແລະແຫຼ່ງທໍາມະຊາດຂອງ CO2 ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ບົດຄວາມທໍາມະຊາດ: [ແຊກແຫຼ່ງ]
– ການສຶກສານໍາພາໂດຍ ດຣ. Jesse Zondervan ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Oxford's Department of Earth Sciences.