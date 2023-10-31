ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ໃນມື Cosmic: ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງ Pulsar Wind Nebula

ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ທຳການຄົ້ນພົບອັນເລິກລັບໃນຄວາມເລິກຂອງອາວະກາດ, ເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃໝ່ກ່ຽວກັບມືຂອງຍານອາວະກາດອັນລຶກລັບ. ການລວມເອົາພະລັງການຖ່າຍຮູບຂອງສອງກ້ອງສ່ອງທາງ X-ray ຂອງ NASA, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຄົ້ນພົບ "ກະດູກ" ທີ່ສັບສົນຂອງໂຄງສ້າງຜີ.
ເນບູລາລົມພະຍຸ, ເຊິ່ງເອີ້ນກັນວ່າ MSH 15-52, ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈແກ່ນັກດາລາສາດມາດົນນານແລ້ວ ດ້ວຍຄວາມຄ້າຍຄືກັນກັບມືຂອງມະນຸດ. ຂໍຂອບໃຈກັບການສັງເກດການທີ່ເຮັດໂດຍ Chandra X-ray Observatory, NASA ທໍາອິດໄດ້ກໍານົດປະກົດການ enigmatic ນີ້ໃນປີ 2001. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຄວາມກ້າວຫນ້າຂອງເຕັກໂນໂລຊີບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດທີ່ຈະເລິກເລິກເຂົ້າໄປໃນຄວາມລັບຂອງຫນ່ວຍ cosmic ນີ້.
ໂດຍການລວມເອົາຂໍ້ມູນຈາກຫໍສັງເກດການ X-ray Chandra ແລະກ້ອງສ່ອງທາງໄກ X-ray ອີກອັນໜຶ່ງ, ນັກດາລາສາດໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ໃໝ່ກ່ຽວກັບພຶດຕິກຳຂອງດາວທີ່ພັງລົງມາທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດມີເນບູລາລົມພັດຊາ. ມັນແມ່ນຜ່ານ plumes ຂອງ energized matter ແລະ antimatter ທີ່ມະຫັດສະຈັນຊັ້ນສູງນີ້ຍັງຄົງຢູ່.
ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ໄດ້ມາໃຫມ່ກ່ຽວກັບພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ "ກະດູກ" ທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບໂຄງສ້າງຂອງມືໄດ້ເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບກໍາລັງຢູ່ໃນພາກພື້ນ cosmic ນີ້. ສະໜາມແມ່ເຫຼັກເຫຼົ່ານີ້ມີບົດບາດສຳຄັນໃນການສ້າງວິວັດທະນາການ ແລະ ພຶດຕິກຳຂອງເນບູລາລົມ pulsar, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືມືຂອງມັນ.
ການຄົ້ນຄວ້າອັນເລິກເຊິ່ງນີ້ ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງການເຄື່ອນທີ່ທີ່ສັບສົນທີ່ເກີດຂື້ນໃນຄວາມເລິກຂອງອາວະກາດ, ທ້າທາຍຄວາມຮັບຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຈັກກະວານ. ການຄົ້ນພົບດັ່ງກ່າວໄດ້ເສີມຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຂະບວນການທາງອາວະກາດ ແລະ ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມງາມ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງປະກົດການຍານອາວະກາດ.
FAQ:
ຖາມ: nebula ລົມ pulsar ແມ່ນຫຍັງ?
A: ເນບູລາລົມພະຍຸເປັນປະກົດການຊັ້ນສູງທີ່ເກີດຈາກປະຕິສໍາພັນລະຫວ່າງ pulsar ກັບສື່ກາງລະຫວ່າງດາວອ້ອມຂ້າງ. ມັນມີລັກສະນະເປັນຮູບຮ່າງທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະການປ່ອຍອາຍພິດຂອງອະນຸພາກພະລັງງານສູງ.
ຖາມ: pulsar ແມ່ນຫຍັງ?
A: A pulsar ແມ່ນດາວນິວຕຣອນທີ່ໝູນວຽນທີ່ມີສະກົດຈິດສູງທີ່ປ່ອຍ beams ຂອງລັງສີແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. beams ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນໄດ້ສັງເກດເຫັນເປັນກໍາມະຈອນເຕັ້ນໄວຂອງ radiation, ດັ່ງນັ້ນຊື່ "pulsar."
ຖາມ: telescopes X-ray ເຮັດວຽກແນວໃດ?
A: telescopes X-ray ກວດພົບແລະຈັບ photons X-ray ພະລັງງານສູງທີ່ປ່ອຍອອກມາໂດຍວັດຖຸຊັ້ນສູງ. telescopes ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນມີການຕິດຕັ້ງກະຈົກພິເສດແລະເຄື່ອງກວດຈັບທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສຸມໃສ່ແລະວັດແທກລັງສີ X-ray, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງປະກົດການດາລາສາດ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການ NASA
- ຫໍສັງເກດການ X-ray Chandra