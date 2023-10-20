ວິສະວະກອນ NASA ເອົາບາດກ້າວເພື່ອຂະຫຍາຍອາຍຸພາລະກິດຂອງ Voyager

ວິສະວະກອນຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງປະຕິບັດມາດຕະການເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຍານອະວະກາດ Voyager ທີ່ເປີດຕົວໃນປີ 1977, ສືບຕໍ່ການສໍາຫຼວດລະຫວ່າງດາວຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນເວລາຫຼາຍປີ. ຫນຶ່ງໃນຄວາມພະຍາຍາມແກ້ໄຂການສະສົມຂອງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ໃນທໍ່ແຄບໃນ thrusters, ຊຶ່ງເປັນສິ່ງສໍາຄັນສໍາລັບການຮັກສາເສົາອາກາດຍານອະວະກາດທີ່ຊີ້ໄປຫາໂລກ.
ເພື່ອຕ້ານກັບບັນຫານີ້, ພາລະກິດໄດ້ປະຕິບັດການແກ້ໄຂຊອບແວເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດໃຫມ່ຂອງຄວາມຜິດພາດທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ Voyager 1 ໃນປີກາຍນີ້. Patch ນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງ Voyager 1 ແລະຄູ່ແຝດຂອງມັນ, Voyager 2, ຈາກການປະສົບກັບບັນຫາດຽວກັນອີກເທື່ອຫນຶ່ງ.
ຍານອະວະກາດ ຍານອະວະກາດ Voyager ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຮັກສາການສື່ສານກັບໂລກ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຕົກຄ້າງຂອງ propellant ໃນທໍ່ແຄບ, ຍານອະວະກາດຈະໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດໃຫ້ rotate ໃນໄລຍະຫ່າງເລັກນ້ອຍໃນແຕ່ລະທິດທາງກ່ອນທີ່ຈະ thrusters ໄດ້. ນີ້ຈະຫຼຸດລົງຄວາມຖີ່ຂອງການຍິງລູກປືນ. ການປັບປ່ຽນໄລຍະການຫມຸນຂອງ thruster ແມ່ນເຮັດໂດຍການສົ່ງຄໍາສັ່ງໃນເດືອນກັນຍາແລະຕຸລາ, ແລະໃນປັດຈຸບັນຍານອະວະກາດສາມາດເຄື່ອນທີ່ເກືອບ 1 ອົງສາໃນໄລຍະໄກໃນແຕ່ລະທິດທາງ.
ທີມງານຄາດຫວັງວ່າມາດຕະການເຫຼົ່ານີ້ຈະຊັກຊ້າການອຸດຕັນຂອງທໍ່ນ້ໍາ propellant thruster ສໍາລັບຢ່າງຫນ້ອຍອີກຫ້າປີ, ອາດຈະເປັນຕໍ່ໄປອີກແລ້ວ. ຂັ້ນຕອນເພີ່ມເຕີມສາມາດຖືກປະຕິບັດໃນອະນາຄົດເພື່ອຂະຫຍາຍອາຍຸການຂອງ thrusters ຕື່ມອີກ.
ນອກເໜືອໄປຈາກການແກ້ໄຂ thruster buildup, ນັກວິສະວະກອນຂອງ NASA ໄດ້ສ້າງຊອບແວແກ້ໄຂເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການລາຍງານສະຖານະທີ່ສັບສົນຈາກຄອມພິວເຕີເທິງເຄື່ອງຂອງ Voyager 1 ໃນປີ 2022. Patch ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນນະໂຍບາຍປະກັນໄພ, ປ້ອງກັນການເກີດບັນຫາຊໍ້າຄືນ ແລະຮັບປະກັນອາຍຸຍືນຍາວ. ຂອງ probes ໄດ້.
ຍານ Voyager 1 ແລະ Voyager 2 ໄດ້ເດີນທາງເປັນໄລຍະທາງທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ໂດຍທີ່ Voyager 1 ບິນໄດ້ໄກກວ່າ 15 ຕື້ໄມລ໌ ແລະ Voyager 2 ໄດ້ໄປເຖິງກວ່າ 12 ຕື້ໄມລ໌ຈາກໂລກ. ເນື່ອງຈາກອາຍຸຂອງຍານອາວະກາດ ແລະເວລາຊັກຊ້າໃນການສື່ສານ, ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ແຜ່ນແພອາດຈະມີຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງນີ້, Voyager 2 ຈະໄດ້ຮັບ patch ທໍາອິດແລະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນ testbed ສໍາລັບຄູ່ແຝດຂອງມັນ.
ພາລະກິດຂອງ Voyager, ໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ວາງແຜນໄວ້ພຽງແຕ່ສີ່ປີ, ໄດ້ເກີນເປົ້າຫມາຍເດີມຂອງມັນ. ນອກເຫນືອຈາກການໄປຢ້ຽມຢາມ Saturn ແລະ Jupiter, Voyager 2 ໄດ້ກາຍເປັນຍານອະວະກາດທໍາອິດທີ່ພົບ Uranus ແລະ Neptune. ຕໍ່ມາພາລະກິດໄດ້ຖືກຂະຫຍາຍອອກໄປເພື່ອສົ່ງ probes ອອກໄປນອກ heliosphere, ຟອງປ້ອງກັນຂອງອະນຸພາກແລະພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກສ້າງໂດຍແສງຕາເວັນ. ຍານ Voyager 1 ມາຮອດ heliopause ໃນປີ 2012, ຕາມດ້ວຍ Voyager 2 ໃນປີ 2018.
ພາລະກິດຂອງ Voyager ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຂອງ NASA Heliophysics System Observatory, ສະຫນັບສະຫນູນໂດຍພະແນກ Heliophysics ຂອງຜູ້ອໍານວຍການພາລະກິດວິທະຍາສາດໃນວໍຊິງຕັນ. ຫ້ອງທົດລອງ Jet Propulsion ຂອງ Caltech ໄດ້ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດການຍານອະວະກາດ Voyager.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL)
- ຂໍ້ມູນຍານອາວະກາດ Voyager NASA