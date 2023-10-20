NASA ເອົາບາດກ້າວເພື່ອຂະຫຍາຍພາລະກິດຂອງຍານອາວະກາດ Voyager

ວິສະວະກອນສໍາລັບພາລະກິດ Voyager ຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງປະຕິບັດມາດຕະການເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຍານອະວະກາດ Voyager 1 ແລະ Voyager 2 ສືບຕໍ່ສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ລະຫວ່າງດາວສໍາລັບປີຂ້າງຫນ້າ. ຈຸດສຸມອັນໜຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນການແກ້ໄຂການຕົກຄ້າງຂອງເຊື້ອໄຟທີ່ໄດ້ສະສົມຢູ່ພາຍໃນທໍ່ແຄບຢູ່ໃນບາງສ່ວນຂອງກະຕຸ້ນຍານອາວະກາດ. ການກໍ່ສ້າງນີ້ສາມາດແຊກແຊງຄວາມສາມາດຂອງ thrusters ເພື່ອຮັກສາເສົາອາກາດທີ່ຊີ້ມາໂລກເພື່ອການສື່ສານ. ທີມງານກໍາລັງດໍາເນີນຂັ້ນຕອນເພື່ອຊ້າລົງໃນການກໍ່ສ້າງໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ຍານອະວະກາດ rotating ໃນໄລຍະຫ່າງເລັກນ້ອຍໃນແຕ່ລະທິດທາງກ່ອນທີ່ຈະ thrusters, ເຊິ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ຂອງການຍິງ. ການປັບຕົວເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກວາງແຜນຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ພາລະກິດແລະຮັບປະກັນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດທີ່ມີຄຸນຄ່າ.
ທີມງານວິສະວະກອນຍັງກໍາລັງອັບໂຫລດຊອບແວ patch ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດໃຫມ່ຂອງ glitch ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ Voyager 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຄວາມຜິດພາດແມ່ນເກີດມາຈາກຄຳສັ່ງຊີ້ນຳທາງດ້ານທັດສະນະຄະແລະການຄວບຄຸມ (AACS). patch ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງຍານອະວະກາດໃນອະນາຄົດແລະຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາໃຫ້ຍາວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ມັນໄດ້ຖືກທົບທວນແລະກວດກາຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກການປະຕິບັດຂອງມັນ. ຍານ Voyager 2 ຈະໄດ້ຮັບ patch ທໍາອິດເປັນ testbed ກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ກັບ Voyager 1, ເຊິ່ງຢູ່ໄກຈາກໂລກແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເກັບຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍ.
ຍານ Voyager 1 ແລະ Voyager 2 ໄດ້ເດີນທາງໄກຈາກໂລກໄປກ່ອນແລ້ວ, ໂດຍ Voyager 1 ໄກກວ່າ 15 ຕື້ໄມລ໌ ແລະ Voyager 2 ໄກກວ່າ 12 ຕື້ໄມລ໌. ທີມງານເຜີຍແຜ່ຄາດວ່າດ້ວຍມາດຕະການທີ່ໄດ້ຮັບການປະຕິບັດແລ້ວ, ຍານອະວະກາດຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດງານຢ່າງໜ້ອຍອີກ XNUMX ປີ, ຖ້າບໍ່ດົນ. ພາລະກິດຂອງ Voyager ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີຄ່າກ່ຽວກັບອາວະກາດລະຫວ່າງດາວແລະໄດ້ກາຍເປັນຈຸດສໍາຄັນໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA