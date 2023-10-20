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NASA ເອົາບາດກ້າວເພື່ອຂະຫຍາຍພາລະກິດຂອງຍານອາວະກາດ Voyager

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
NASA ເອົາບາດກ້າວເພື່ອຂະຫຍາຍພາລະກິດຂອງຍານອາວະກາດ Voyager

ວິສະວະກອນສໍາລັບພາລະກິດ Voyager ຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງປະຕິບັດມາດຕະການເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຍານອະວະກາດ Voyager 1 ແລະ Voyager 2 ສືບຕໍ່ສໍາຫຼວດພື້ນທີ່ລະຫວ່າງດາວສໍາລັບປີຂ້າງຫນ້າ. ຈຸດ​ສຸມ​ອັນ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ການ​ຕົກ​ຄ້າງ​ຂອງ​ເຊື້ອ​ໄຟ​ທີ່​ໄດ້​ສະ​ສົມ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ທໍ່​ແຄບ​ຢູ່​ໃນ​ບາງ​ສ່ວນ​ຂອງ​ກະ​ຕຸ້ນ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ. ການກໍ່ສ້າງນີ້ສາມາດແຊກແຊງຄວາມສາມາດຂອງ thrusters ເພື່ອຮັກສາເສົາອາກາດທີ່ຊີ້ມາໂລກເພື່ອການສື່ສານ. ທີມງານກໍາລັງດໍາເນີນຂັ້ນຕອນເພື່ອຊ້າລົງໃນການກໍ່ສ້າງໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ຍານອະວະກາດ rotating ໃນໄລຍະຫ່າງເລັກນ້ອຍໃນແຕ່ລະທິດທາງກ່ອນທີ່ຈະ thrusters, ເຊິ່ງຈະຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຖີ່ຂອງການຍິງ. ການປັບຕົວເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຖືກວາງແຜນຢ່າງລະມັດລະວັງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ພາລະກິດແລະຮັບປະກັນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດທີ່ມີຄຸນຄ່າ.

ທີມງານວິສະວະກອນຍັງກໍາລັງອັບໂຫລດຊອບແວ patch ເພື່ອປ້ອງກັນການເກີດໃຫມ່ຂອງ glitch ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນ Voyager 1 ປີທີ່ຜ່ານມາ. ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ​ແມ່ນ​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຊີ້​ນຳ​ທາງ​ດ້ານ​ທັດ​ສະ​ນະ​ຄະ​ແລະ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ (AACS). patch ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົກປ້ອງຍານອະວະກາດໃນອະນາຄົດແລະຮັບປະກັນການດໍາເນີນງານຂອງພວກເຂົາໃຫ້ຍາວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ມັນໄດ້ຖືກທົບທວນແລະກວດກາຢ່າງກວ້າງຂວາງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນຈາກການປະຕິບັດຂອງມັນ. ຍານ Voyager 2 ຈະໄດ້ຮັບ patch ທໍາອິດເປັນ testbed ກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ກັບ Voyager 1, ເຊິ່ງຢູ່ໄກຈາກໂລກແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເກັບຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າຫຼາຍ.

ຍານ Voyager 1 ແລະ Voyager 2 ໄດ້ເດີນທາງໄກຈາກໂລກໄປກ່ອນແລ້ວ, ໂດຍ Voyager 1 ໄກກວ່າ 15 ຕື້ໄມລ໌ ແລະ Voyager 2 ໄກກວ່າ 12 ຕື້ໄມລ໌. ທີມ​ງານ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຄາດ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ມາດ​ຕະ​ການ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແລ້ວ, ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ອີກ XNUMX ປີ, ຖ້າ​ບໍ່​ດົນ. ພາລະກິດຂອງ Voyager ສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ມີຄ່າກ່ຽວກັບອາວະກາດລະຫວ່າງດາວແລະໄດ້ກາຍເປັນຈຸດສໍາຄັນໃນການສໍາຫລວດອະວະກາດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA

By Vicky Stavropoulou

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