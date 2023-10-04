NASA ເລີ່ມຕົ້ນການທົດສອບທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກ RS-25 ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງສໍາລັບພາລະກິດຂອງ Artemis

ອົງການ NASA ກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະດໍາເນີນການທົດລອງຫຼາຍໆຄັ້ງກ່ຽວກັບເຄື່ອງຈັກ RS-25 ທີ່ປັບປຸງໃຫມ່, ເຊິ່ງຈະສົ່ງພະລັງງານໃຫ້ລະບົບການເປີດຕົວອາວະກາດ (SLS) ສໍາລັບພາລະກິດຂອງ Artemis ໃນອະນາຄົດ. ການທົດສອບຈະຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ Fred Haise Test Stand ທີ່ສູນອາວະກາດ Stennis ຂອງອົງການ NASA ໃນລັດ Mississippi. ຊຸດການທົດສອບການຢັ້ງຢືນ, ກໍານົດຈະດໍາເນີນການຈົນເຖິງປີ 2024, ຈະປະກອບດ້ວຍ 12 ການທົດສອບ, ແຕ່ລະຄັ້ງໃຊ້ເວລາຢ່າງຫນ້ອຍ 500 ວິນາທີເພື່ອຈໍາລອງໄລຍະເວລາການເປີດຕົວຕົວຈິງ.
ການທົດສອບຈະໃຊ້ເຄື່ອງຈັກພັດທະນາ E0525 ເພື່ອສະຫຼຸບແລະຢັ້ງຢືນການອອກແບບຂອງເຄື່ອງຈັກ RS-25. ການທົດສອບເຫຼົ່ານີ້ຈະສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການປະຕິບັດແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງເຄື່ອງຈັກ. ຈຸດປະສົງຂອງການທົດສອບແມ່ນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຄື່ອງຈັກເຮັດວຽກຕາມຈຸດປະສົງ, ເປີດຕົວຍານອາວະກາດຂອງ NASA ແລະນັກອາວະກາດຢ່າງປອດໄພໄປສູ່ດວງຈັນແລະນອກເຫນືອ.
ເຄື່ອງຈັກ RS-25 ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫມ່ມີສ່ວນປະກອບໃຫມ່ເຊັ່ນ: nozzle, ເຄື່ອງກະຕຸ້ນໄຮໂດຼລິກ, ທໍ່ flex, ແລະ turbopumps. ການທົດສອບຈະດໍາເນີນໃນລະດັບພະລັງງານຕັ້ງແຕ່ 80% ຫາ 113%, ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອກໍານົດຂອບຄວາມປອດໄພທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້. ເຄື່ອງຈັກ RS-25 ລຸ້ນໃໝ່ສາມາດບັນຈຸພະລັງງານໄດ້ເຖິງ 111% ເມື່ອປຽບທຽບກັບເຄື່ອງຈັກຕົ້ນຕໍ Space Shuttle ທີ່ຖືກດັດແປງທີ່ໃຊ້ໃນພາລະກິດຂອງ Artemis ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ເຊິ່ງສາມາດບັນລຸພະລັງງານໄດ້ເຖິງ 109%.
ເມື່ອການທົດສອບສໍາເລັດແລ້ວ, ອົງການ NASA, ຮ່ວມມືກັບ Aerojet Rocketdyne, ຜູ້ຮັບເຫມົາຊັ້ນນໍາສໍາລັບເຄື່ອງຈັກ SLS, ຈະຜະລິດເຄື່ອງຈັກ RS-24 ໃຫມ່ 25 ເຄື່ອງຈັກທີ່ມີການອອກແບບທີ່ປັບປຸງໃຫມ່. ເຄື່ອງຈັກເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກນໍາໃຊ້ໃນພາລະກິດ Artemis 5, ກໍານົດສໍາລັບ 2028. ນີ້ແມ່ນຈຸດສໍາຄັນສໍາລັບອົງການ NASA ໃນຂະນະທີ່ມັນພະຍາຍາມເລີ່ມຕົ້ນການຜະລິດເຄື່ອງຈັກ RS-25 ຄືນໃໝ່.
ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຄືບຫນ້າໃນການກະກຽມສໍາລັບພາລະກິດຂອງ Artemis ກໍາລັງມີແນວໂນ້ມ, ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມສາມາດໃນການຊື້ຂອງລູກ SLS. ບົດລາຍງານທີ່ຜ່ານມາຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂອງບັ້ງໄຟແລະຄໍາຖາມຄວາມຊັດເຈນຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕົວຈິງແລະທ່າແຮງສໍາລັບການຊັກຊ້າໃນອະນາຄົດ. ຈໍາເປັນຕ້ອງມີການປະເມີນຄືນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງອົງການ NASA ໃນໂຄງການ SLS.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA
- Gizmodo