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ນັກບິນອາວະກາດຕິດຢູ່ໃນອາວະກາດ ທຳລາຍສະຖິຕິສຳລັບພາລະກິດທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດ

ByVicky Stavropoulou

Sep 11, 2023
ນັກບິນອາວະກາດຕິດຢູ່ໃນອາວະກາດ ທຳລາຍສະຖິຕິສຳລັບພາລະກິດທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດ

ນັກອາວະກາດຂອງອົງການ NASA ທ່ານ Frank Rubio ໄດ້ທໍາລາຍສະຖິຕິສໍາລັບພາລະກິດທີ່ຍາວນານທີ່ສຸດໂດຍນັກອາວະກາດສະຫະລັດຫຼັງຈາກຖືກຕິດຢູ່ໃນອາວະກາດ. Rubio ມີກຳນົດຈະກັບຄືນສູ່ໂລກ 2022 ເດືອນຫຼັງຈາກການສົ່ງຍານໄປເຖິງສະຖານີອາວະກາດນາໆຊາດ (ISS) ໃນເດືອນກັນຍາ 355. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການເຮັດວຽກຜິດປົກກະຕິໃນລະຫວ່າງການບິນກັບຄືນມາເຮັດໃຫ້ລາວຕິດຢູ່ໃນວົງໂຄຈອນໂລກຕໍ່າ, ແກ່ຍາວໄປອີກໜຶ່ງປີ. ໃນວັນຈັນ, Rubio ໄດ້ລື່ນກາຍສະຖິຕິທີ່ຜ່ານມາຂອງ 2022 ມື້ໂດຍ Mark Vande Hei ກໍານົດໄວ້ໃນປີ 27. ລາວມີກໍານົດຈະກັບຄືນສູ່ໂລກບໍ່ໄວກວ່າວັນທີ 371 ກັນຍາ, ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງການໂຄຈອນຂອງໂລກທັງຫມົດ XNUMX ມື້. ຄວາມສໍາເລັດນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ລາວເປັນຫນຶ່ງໃນພຽງແຕ່ຫົກຄົນທີ່ໃຊ້ເວລາຫນຶ່ງປີຢູ່ໃນອາວະກາດ.

ໃນການສໍາພາດກັບ ABC's Good Morning America, Rubio ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງເວລາທີ່ຂະຫຍາຍຢູ່ໃນອາວະກາດ. ລາວໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈວິທີການທີ່ຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດປັບຕົວແລະອົດທົນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນລະຫວ່າງພາລະກິດການສໍາຫຼວດອາວະກາດໃນອະນາຄົດໄປສູ່ດວງຈັນ, ດາວອັງຄານ, ແລະອື່ນໆ. ການເດີນທາງຂອງ Rubio ໄປຫາ ISS ແມ່ນເປັນເອກະລັກຍ້ອນວ່າລາວໄດ້ກາຍເປັນນັກອາວະກາດສະຫະລັດຄົນທໍາອິດທີ່ຂີ່ຍານ Soyuz ຂອງລັດເຊຍຕັ້ງແຕ່ເດືອນເມສາ 2021. ນີ້ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຂໍ້ຕົກລົງແລກປ່ຽນບ່ອນນັ່ງລະຫວ່າງ NASA ແລະ Roscosmos.

ເຫດການ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ Rubio ຕົກ​ຄ້າງ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ການ​ຮົ່ວ​ໄຫລ​ຂອງ​ນ້ຳ​ເຢັນ​ຈາກ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Soyuz. ຄຽງຂ້າງ Rubio, ນັກບິນອະວະກາດ Roscosmos Sergey Prokopyev ແລະ Dmitri Petelin ກໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ. ການຮົ່ວໄຫຼດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຍານອະວະກາດບໍ່ເໝາະສົມກັບການກັບຄືນສູ່ໂລກ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການຂະຫຍາຍເວລາການຢູ່ຢູ່ເທິງ ISS ອອກໄປອີກ XNUMX ເດືອນ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ກໍາ​ນົດ​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ໂລກ​ໃນ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ນີ້​.

ພາລະກິດທີ່ບໍ່ຄາດຄິດແລະຍາວນານຂອງ Rubio ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບຄວາມອົດທົນຂອງຮ່າງກາຍຂອງມະນຸດໃນອາວະກາດ. ມັນສ້າງຄວາມຮູ້ທີ່ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມສໍາເລັດໃນອະນາຄົດຂອງພາລະກິດການສໍາຫຼວດອາວະກາດເລິກ. ສໍາລັບການປັບປຸງເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການບິນອະວະກາດ, ຕິດຕາມຫນ້າ Spaceflight ທີ່ອຸທິດຕົນຂອງ Gizmodo.

By Vicky Stavropoulou

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