A Journey to the Heart of Psyche: ການສຳຫຼວດໂລກລຶກລັບຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ

NASA ໄດ້ເປີດຕົວຍານອາວະກາດໃນການເດີນທາງ 3.6 ປີ, 226 ຕື້ກິໂລແມັດເພື່ອຕອບສະຫນອງກັບ Psyche, ເປັນຮູບດາວ "M-type" ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນແຖບຮູບດາວລະຫວ່າງດາວອັງຄານແລະ Jupiter. ພາລະກິດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາ Psyche, ວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງສະເລ່ຍຂອງ XNUMX ກິໂລແມັດ. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດດ້ວຍທາດເຫຼັກແລະ nickel, ຄ້າຍຄືກັນກັບແກນຂອງໂລກ, Psyche ເຊື່ອວ່າເປັນທີ່ເຫຼືອຂອງດາວເຄາະທີ່ຖືກທໍາລາຍໃນຊຸມປີຕົ້ນຂອງລະບົບສຸລິຍະ.
ການສຶກສາຫຼັກຂອງດາວເຄາະແມ່ນເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍ, ແຕ່ຮູບດາວປະເພດ M ເຊັ່ນ Psyche ເປັນ "ຫ້ອງທົດລອງທໍາມະຊາດ" ສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດ. ໂດຍການວິເຄາະອົງປະກອບແລະໂຄງສ້າງຂອງ Psyche, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາຍໃນທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນເປັນພິເສດເພາະວ່າວິທີການສຶກສາແກນຂອງໂລກໃນປະຈຸບັນມີຈໍາກັດແລະທາງອ້ອມ.
Seismology, ເຊິ່ງສຶກສາຄື້ນຟອງແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ, ສະຫນອງຂໍ້ມູນບາງຢ່າງກ່ຽວກັບແກນຂອງໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະຖານທີ່ຂອງແກນພາຍໃຕ້ຊັ້ນນອກຂອງດາວເຄາະເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະໄດ້ຮັບທັດສະນະທີ່ຊັດເຈນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈໍານວນຈໍາກັດຂອງ seismographs ໃນບາງພື້ນທີ່ຍັງຈໍາກັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາຕື່ມອີກ. ເພື່ອເອົາຊະນະການທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ນັກຄົ້ນຄວ້າອີງໃສ່ການທົດລອງຫ້ອງທົດລອງທີ່ຈໍາລອງຄວາມກົດດັນທີ່ຮ້າຍແຮງແລະອຸນຫະພູມຂອງແກນຂອງໂລກ. ການລວມເອົາຂໍ້ມູນຈາກ seismology, ການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງ, ແລະການຈໍາລອງໃນຄອມພິວເຕີຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດປະສົມປະສານຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບຫຼັກ.
ພາລະກິດ Psyche ສະເຫນີໂອກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະຄົ້ນຫາຄວາມລຶກລັບຂອງແກນດາວເຄາະ. ອົງການ NASA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສືບສວນວ່າ Psyche ແມ່ນແທ້ໆຂອງດາວເຄາະທີ່ຖືກທໍາລາຍທີ່ຄ່ອຍໆເຢັນແລະແຂງ, ຄ້າຍຄືກັບແກນຂອງໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພາລະກິດຈະວິເຄາະອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງ Psyche, ອາຍຸ, ແລະຮູບຮ່າງ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍເຄື່ອງມືຂອງຍານອະວະກາດ, ເຊັ່ນ: ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, spectrometers, ແລະ magnetometers, ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງໂລກແລະການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດ.
ຂະນະທີ່ຍານອະວະກາດເລີ່ມດຳເນີນການເດີນທາງອັນຍາວນານ, ນັກວິທະຍາສາດຄາດວ່າຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນຢ່າງກະຕືລືລົ້ນ. ພາລະກິດ Psyche ສັນຍາວ່າຈະເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດແລະໂຄງສ້າງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງ, ສ່ອງແສງສູ່ໂລກອັນເປັນຕາຢ້ານຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການສົນທະນາ