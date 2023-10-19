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A Journey to the Heart of Psyche: ການສຳຫຼວດໂລກລຶກລັບຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ

ByVicky Stavropoulou

Oct 19, 2023
A Journey to the Heart of Psyche: ການສຳຫຼວດໂລກລຶກລັບຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ

NASA ໄດ້ເປີດຕົວຍານອາວະກາດໃນການເດີນທາງ 3.6 ປີ, 226 ຕື້ກິໂລແມັດເພື່ອຕອບສະຫນອງກັບ Psyche, ເປັນຮູບດາວ "M-type" ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນແຖບຮູບດາວລະຫວ່າງດາວອັງຄານແລະ Jupiter. ພາລະກິດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສຶກສາ Psyche, ວັດຖຸຊັ້ນສູງທີ່ມີເສັ້ນຜ່າກາງສະເລ່ຍຂອງ XNUMX ກິໂລແມັດ. ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກສໍາລັບການສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດດ້ວຍທາດເຫຼັກແລະ nickel, ຄ້າຍຄືກັນກັບແກນຂອງໂລກ, Psyche ເຊື່ອວ່າເປັນທີ່ເຫຼືອຂອງດາວເຄາະທີ່ຖືກທໍາລາຍໃນຊຸມປີຕົ້ນຂອງລະບົບສຸລິຍະ.

ການສຶກສາຫຼັກຂອງດາວເຄາະແມ່ນເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍ, ແຕ່ຮູບດາວປະເພດ M ເຊັ່ນ Psyche ເປັນ "ຫ້ອງທົດລອງທໍາມະຊາດ" ສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດ. ໂດຍການວິເຄາະອົງປະກອບແລະໂຄງສ້າງຂອງ Psyche, ນັກຄົ້ນຄວ້າຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພາຍໃນທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ໃນໂລກຂອງພວກເຮົາ. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນເປັນພິເສດເພາະວ່າວິທີການສຶກສາແກນຂອງໂລກໃນປະຈຸບັນມີຈໍາກັດແລະທາງອ້ອມ.

Seismology, ເຊິ່ງສຶກສາຄື້ນຟອງແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ເກີດຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ, ສະຫນອງຂໍ້ມູນບາງຢ່າງກ່ຽວກັບແກນຂອງໂລກ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ສະຖານທີ່ຂອງແກນພາຍໃຕ້ຊັ້ນນອກຂອງດາວເຄາະເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະໄດ້ຮັບທັດສະນະທີ່ຊັດເຈນ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຈໍານວນຈໍາກັດຂອງ seismographs ໃນບາງພື້ນທີ່ຍັງຈໍາກັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາຕື່ມອີກ. ເພື່ອ​ເອົາ​ຊະ​ນະ​ການ​ທ້າ​ທາຍ​ເຫຼົ່າ​ນີ້, ນັກ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອີງ​ໃສ່​ການ​ທົດ​ລອງ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ທີ່​ຈໍາ​ລອງ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ແລະ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຂອງ​ແກນ​ຂອງ​ໂລກ. ການລວມເອົາຂໍ້ມູນຈາກ seismology, ການທົດລອງໃນຫ້ອງທົດລອງ, ແລະການຈໍາລອງໃນຄອມພິວເຕີຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດປະສົມປະສານຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ເລິກເຊິ່ງກວ່າກ່ຽວກັບຫຼັກ.

ພາລະກິດ Psyche ສະເຫນີໂອກາດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະຄົ້ນຫາຄວາມລຶກລັບຂອງແກນດາວເຄາະ. ອົງການ NASA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສືບສວນວ່າ Psyche ແມ່ນແທ້ໆຂອງດາວເຄາະທີ່ຖືກທໍາລາຍທີ່ຄ່ອຍໆເຢັນແລະແຂງ, ຄ້າຍຄືກັບແກນຂອງໂລກ. ນອກຈາກນັ້ນ, ພາລະກິດຈະວິເຄາະອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງ Psyche, ອາຍຸ, ແລະຮູບຮ່າງ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໂດຍເຄື່ອງມືຂອງຍານອະວະກາດ, ເຊັ່ນ: ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, spectrometers, ແລະ magnetometers, ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບວິວັດທະນາການຂອງໂລກແລະການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນອະນາຄົດ.

ຂະນະ​ທີ່​ຍານ​ອະວະກາດ​ເລີ່​ມດຳ​ເນີນ​ການ​ເດີນທາງ​ອັນ​ຍາວ​ນານ, ນັກວິທະຍາສາດ​ຄາດ​ວ່າ​ຈະ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​ຢ່າງ​ກະຕືລືລົ້ນ. ພາລະກິດ Psyche ສັນຍາວ່າຈະເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດແລະໂຄງສ້າງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງ, ສ່ອງແສງສູ່ໂລກອັນເປັນຕາຢ້ານຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​

By Vicky Stavropoulou

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