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Perseverance Rover ຄົ້ນພົບຫີນທີ່ເປັນເອກະລັກເທິງດາວອັງຄານ

ByRobert Andrew

Sep 19, 2023
Perseverance Rover ຄົ້ນພົບຫີນທີ່ເປັນເອກະລັກເທິງດາວອັງຄານ

ຍານສຳຫຼວດ Perseverance ຂອງອົງການ NASA, ເຊິ່ງໄດ້ລົງຈອດເທິງດາວອັງຄານຢ່າງສຳເລັດຜົນໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2021, ຍັງສືບຕໍ່ສ້າງການຄົ້ນພົບທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຢູ່ເທິງດາວເຄາະສີແດງ. ຫນຶ່ງໃນການຄົ້ນພົບຫຼ້າສຸດຂອງມັນແມ່ນຫີນທີ່ຄ້າຍຄືກັບອາໂວກາໂດ, ໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບໃນວັນທີ 8 ກັນຍາ. ເຖິງແມ່ນວ່າຫີນກ້ອນນີ້ບໍ່ໄດ້ເປັນໝາກດາວອັງຄານ, ແຕ່ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບອົງປະກອບ ແລະຕົ້ນກໍາເນີດຂອງມັນ.

ຄວາມອົດທົນໄດ້ຢ່າງພາກພຽນໄດ້ສໍາຫຼວດພື້ນຜິວຂອງດາວອັງຄານ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງຊອກຫາອາການຂອງຊີວິດຈຸລິນຊີທີ່ຜ່ານມາ. ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ພາ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ຕົນ​, ມັນ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ວັດ​ຖຸ​ທີ່​ຫນ້າ​ສົນ​ໃຈ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​, ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໂງ່ນ​ຫີນ​ຂອງ​ຮູບ​ຮ່າງ​ແລະ​ຂະ​ຫນາດ​ຕ່າງໆ​. ໂງ່ນຫີນເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ມີຄຸນຄ່າໃນປະຫວັດສາດທາງທໍລະນີສາດຂອງດາວເຄາະ.

ຫີນທີ່ມີຮູບອາໂວກາໂດແມ່ນບໍ່ມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນ. ຮູບລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນໄດ້ຈັບຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຂອງນັກວິທະຍາສາດກັບຄືນສູ່ໂລກ. ຜ່ານ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ແລະ​ການ​ກວດ​ສອບ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ, ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສ້າງ​ຂອງ​ຫີນ​ແລະ​ຄວາມ​ໝາຍ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້.

ໃນຂະນະທີ່ມັນໄວເກີນໄປທີ່ຈະເອົາບົດສະຫຼຸບທີ່ຊັດເຈນ, ການຄົ້ນພົບນີ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດຂອງ Perseverance ເທິງດາວອັງຄານ. ເຄື່ອງ​ມື​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ທີ່​ກ້າວ​ໜ້າ​ຂອງ​ຍານ​ສຳຫຼວດ ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ໃຊ້​ເພື່ອ​ກວດ​ສອບ​ຫີນ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ ແລະ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຄ່າ​ແກ່​ນັກ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ.

ການ​ເດີນ​ທາງ​ຂອງ​ຄວາມ​ອົດ​ທົນ​ເປັນ​ພິ​ຍານ​ເຖິງ​ຄວາມ​ສະ​ຫຼາດ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ​ແລະ​ຄວາມ​ຢາກ​ຮູ້​ຢາກ​ເຫັນ. ໂດຍການສຳຫຼວດດາວອັງຄານ ແລະຊອກຫາສັນຍານຂອງຊີວິດ, ອົງການ NASA ມີຈຸດປະສົງເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມລຶກລັບຂອງດາວເຄາະໃກ້ຄຽງຂອງພວກເຮົາ ແລະເປີດທາງໃຫ້ແກ່ການສຳຫຼວດມະນຸດໃນອະນາຄົດ.

ການຄົ້ນພົບຂອງ Perseverance ໃນດາວອັງຄານ, ລວມທັງຫີນທີ່ມີຮູບອາໂວກາໂດນີ້, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບດາວເຄາະສີແດງແລະເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໃກ້ຊິດກັບຄວາມເຂົ້າໃຈໃນອະດີດແລະທ່າແຮງສໍາລັບຊີວິດຂອງມັນ. ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດສືບຕໍ່ວິເຄາະຂໍ້ມູນທີ່ເກັບໄດ້ໂດຍ Perseverance, ພວກເຂົາຫວັງວ່າຈະປົດລັອກຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດແລະລັກສະນະຂອງດາວອັງຄານ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– Tweaktown.com

By Robert Andrew

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