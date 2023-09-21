ຍານສຳຫຼວດແສງອາທິດ Parker ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຊະນະການລະເບີດຂອງແສງອາທິດຂະໜາດໃຫຍ່

ຍານສຳຫຼວດແສງຕາເວັນ Parker ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ໂດຍຄວາມກ້າຫານ ແລະ ໄຊຊະນະເໜືອການລະເບີດຂອງແສງຕາເວັນທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງທີ່ເຄີຍບັນທຶກໄວ້. ວັນທີ 5 ກັນຍາປີ 2022, ໃນລະຫວ່າງການປະເຊີນໜ້າກັບດວງຕາເວັນຄັ້ງທີ 13, ຍານອາວະກາດໄດ້ພົບເຫັນຕົວເອງຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຂອງການຂັບໄລ່ມະຫາສະໝຸດໂຄນາລ (CME) - ການແຕກອອກຂອງສະໜາມແມ່ເຫຼັກຢ່າງຮຸນແຮງແລະ plasma ທີ່ຮ້ອນເກີນໄປ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການພົບກັນນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ພິເສດແມ່ນວ່າ Parker Solar Probe ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງເພື່ອຈັບລົມພະຍຸແສງຕາເວັນນີ້ໃນລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ເຄື່ອງມືຂອງຍານອະວະກາດໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງ CME ທີ່ລະເບີດອອກມາຈາກໜ້າຕາເວັນ. ນີ້ເປັນເທື່ອທຳອິດໃນປະຫວັດສາດທີ່ຍານອະວະກາດໄດ້ບິນໄປໃກ້ດວງອາທິດ ແລະລອດຊີວິດຈາກການລະເບີດຂອງແສງອາທິດທີ່ມີພະລັງແຮງດັ່ງກ່າວ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໃນລະຫວ່າງການພົບປະປະຫວັດສາດນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີທັດສະນະທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນຂອງ CMEs ແລະໂອກາດທີ່ຈະສຶກສາພວກເຂົາໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງພວກເຂົາ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພາລະກິດນີ້ຄາດວ່າຈະກ້າວຫນ້າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ CMEs, ຕົ້ນກໍາເນີດແລະພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມຮູ້ນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຄ່າສໍາລັບການຄາດເດົາແລະຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໂດຍ CMEs ຕໍ່ໂຄງສ້າງພື້ນຖານເຕັກໂນໂລຢີແລະລະບົບການສື່ສານຂອງພວກເຮົາໃນໂລກ. ໂດຍຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບການລະເບີດຂອງແສງຕາເວັນເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະພັດທະນາຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອປົກປ້ອງສັງຄົມທີ່ຂຶ້ນກັບເຕັກໂນໂລຢີຂອງພວກເຮົາ.
ທ່ານດຣ James Anderson, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດຂອງ Parker Solar Probe ໃນການຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມຂອງພວກເຮົາໃນການປົກປ້ອງຊີວິດທີ່ທັນສະໄຫມຂອງພວກເຮົາຈາກຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງດວງອາທິດໃນບາງຄັ້ງຄາວ. ໄຊຊະນະນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສະຫລາດແລະຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງມະນຸດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສັນຍາວ່າຈະຂຽນປື້ມແບບຮຽນໃຫມ່ກ່ຽວກັບຟີຊິກແສງຕາເວັນແລະການພະຍາກອນອາກາດໃນອາວະກາດ.
ໃນຂະນະທີ່ຍານ Parker Solar Probe ສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງມັນ, ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ, ດາວທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ, ແລະຈັກກະວານທີ່ອ້ອມຮອບມັນ. ພາລະກິດນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການກະໂດດຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບວິທະຍາສາດອາວະກາດ, ເປີດຊາຍແດນໃຫມ່ໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງດວງອາທິດແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດມີຢູ່ໃນໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ທ່ານດຣ Sarah Mitchell, ນັກຟິສິກແສງອາທິດຈາກອົງການ NASA
– ດຣ. James Anderson, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສະພາບອາກາດອະວະກາດ
ນິຍາມ:
- ການຂັບໄລ່ມະຫາຊົນ Coronal (CME): ການແຕກອອກຢ່າງຮຸນແຮງຂອງສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແລະ plasma superheated ປ່ອຍອອກມາຈາກແສງຕາເວັນ.
- ລົມພະຍຸແສງຕາເວັນ: ການລະເບີດຂອງແສງຕາເວັນທີ່ມີພະລັງແຮງ
– ດິນຟ້າອາກາດ: ການສຶກສາສະພາບການໃນອະວະກາດແລະຜົນກະທົບຂອງມັນໃນໂລກ
– ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ: ລະບົບ ແລະ ເຄືອຂ່າຍທີ່ຮອງຮັບການບໍລິການ ແລະ ການດໍາເນີນງານທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ
ແຫຼ່ງຂ່າວ: ຍານສຳຫຼວດແສງອາທິດ Parker ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຊະນະການລະເບີດຂອງແສງອາທິດຂະໜາດໃຫຍ່