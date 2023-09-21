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ຍານສຳຫຼວດແສງອາທິດ Parker ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຊະນະການລະເບີດຂອງແສງອາທິດຂະໜາດໃຫຍ່

ByGabriel Botha

Sep 21, 2023
ຍານສຳຫຼວດແສງອາທິດ Parker ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຊະນະການລະເບີດຂອງແສງອາທິດຂະໜາດໃຫຍ່

ຍານສຳຫຼວດແສງຕາເວັນ Parker ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນລຸຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ໂດຍຄວາມກ້າຫານ ແລະ ໄຊຊະນະເໜືອການລະເບີດຂອງແສງຕາເວັນທີ່ມີພະລັງທີ່ສຸດອັນໜຶ່ງທີ່ເຄີຍບັນທຶກໄວ້. ວັນ​ທີ 5 ກັນຍາ​ປີ 2022, ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ດວງ​ຕາ​ເວັນ​ຄັ້ງ​ທີ 13, ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ຕົວ​ເອງ​ຢູ່​ໃນ​ເສັ້ນທາງ​ຂອງ​ການ​ຂັບ​ໄລ່​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ໂຄ​ນາ​ລ (CME) - ການ​ແຕກ​ອອກ​ຂອງ​ສະໜາມ​ແມ່​ເຫຼັກ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ແລະ plasma ທີ່​ຮ້ອນ​ເກີນ​ໄປ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການພົບກັນນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ພິເສດແມ່ນວ່າ Parker Solar Probe ໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງເພື່ອຈັບລົມພະຍຸແສງຕາເວັນນີ້ໃນລາຍລະອຽດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.

ເຄື່ອງມືຂອງຍານອະວະກາດໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າປະທັບໃຈຂອງ CME ທີ່ລະເບີດອອກມາຈາກໜ້າຕາເວັນ. ນີ້​ເປັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ​ໃນ​ປະຫວັດສາດ​ທີ່​ຍານ​ອະວະກາດ​ໄດ້​ບິນ​ໄປ​ໃກ້​ດວງ​ອາທິດ ​ແລະ​ລອດ​ຊີວິດ​ຈາກ​ການ​ລະ​ເບີດ​ຂອງ​ແສງ​ອາທິດ​ທີ່​ມີ​ພະລັງ​ແຮງ​ດັ່ງກ່າວ. ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກໍາໃນລະຫວ່າງການພົບປະປະຫວັດສາດນີ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີທັດສະນະທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນຂອງ CMEs ແລະໂອກາດທີ່ຈະສຶກສາພວກເຂົາໃນໄລຍະຕົ້ນຂອງພວກເຂົາ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ໄດ້ຮັບຈາກພາລະກິດນີ້ຄາດວ່າຈະກ້າວຫນ້າຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ CMEs, ຕົ້ນກໍາເນີດແລະພຶດຕິກໍາຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມຮູ້ນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຄ່າສໍາລັບການຄາດເດົາແລະຫຼຸດຜ່ອນອັນຕະລາຍທີ່ອາດຈະເກີດຂື້ນໂດຍ CMEs ຕໍ່ໂຄງສ້າງພື້ນຖານເຕັກໂນໂລຢີແລະລະບົບການສື່ສານຂອງພວກເຮົາໃນໂລກ. ໂດຍຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບການລະເບີດຂອງແສງຕາເວັນເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະພັດທະນາຍຸດທະສາດທີ່ມີປະສິດທິພາບຫຼາຍຂຶ້ນເພື່ອປົກປ້ອງສັງຄົມທີ່ຂຶ້ນກັບເຕັກໂນໂລຢີຂອງພວກເຮົາ.

ທ່ານດຣ James Anderson, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ, ໄດ້ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດຂອງ Parker Solar Probe ໃນການຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມຂອງພວກເຮົາໃນການປົກປ້ອງຊີວິດທີ່ທັນສະໄຫມຂອງພວກເຮົາຈາກຄວາມໂກດແຄ້ນຂອງດວງອາທິດໃນບາງຄັ້ງຄາວ. ໄຊຊະນະນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສະຫລາດແລະຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງມະນຸດເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງສັນຍາວ່າຈະຂຽນປື້ມແບບຮຽນໃຫມ່ກ່ຽວກັບຟີຊິກແສງຕາເວັນແລະການພະຍາກອນອາກາດໃນອາວະກາດ.

ໃນຂະນະທີ່ຍານ Parker Solar Probe ສືບຕໍ່ພາລະກິດຂອງມັນ, ພວກເຮົາສາມາດຄາດຫວັງການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຫຼາຍຂຶ້ນກ່ຽວກັບດວງອາທິດຂອງພວກເຮົາ, ດາວທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ, ແລະຈັກກະວານທີ່ອ້ອມຮອບມັນ. ພາລະກິດນີ້ເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນການກະໂດດຂະຫນາດໃຫຍ່ສໍາລັບວິທະຍາສາດອາວະກາດ, ເປີດຊາຍແດນໃຫມ່ໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບພຶດຕິກໍາຂອງດວງອາທິດແລະຜົນກະທົບທີ່ອາດມີຢູ່ໃນໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:

– ທ່ານດຣ Sarah Mitchell, ນັກຟິສິກແສງອາທິດຈາກອົງການ NASA
– ດຣ. James Anderson, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສະພາບອາກາດອະວະກາດ

ນິຍາມ:
- ການ​ຂັບ​ໄລ່​ມະ​ຫາ​ຊົນ Coronal (CME​)​: ການ​ແຕກ​ອອກ​ຢ່າງ​ຮຸນ​ແຮງ​ຂອງ​ສະ​ຫນາມ​ແມ່​ເຫຼັກ​ແລະ plasma superheated ປ່ອຍ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ​.
- ລົມພະຍຸແສງຕາເວັນ: ການລະເບີດຂອງແສງຕາເວັນທີ່ມີພະລັງແຮງ
– ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາດ​: ການ​ສຶກ​ສາ​ສະ​ພາບ​ການ​ໃນ​ອະ​ວະ​ກາດ​ແລະ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຂອງ​ມັນ​ໃນ​ໂລກ​
– ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ: ລະບົບ ແລະ ເຄືອຂ່າຍທີ່ຮອງຮັບການບໍລິການ ແລະ ການດໍາເນີນງານທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ຍານສຳຫຼວດແສງອາທິດ Parker ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ຊະນະການລະເບີດຂອງແສງອາທິດຂະໜາດໃຫຍ່

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