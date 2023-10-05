ຍານສຳຫຼວດແສງອາທິດ Parker ຂອງອົງການ NASA ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຍາກາດຂອງດວງອາທິດ

ຍານສຳຫຼວດແສງອາທິດ Parker ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍອີກອັນໜຶ່ງໂດຍການເຂົ້າມາໃກ້ດວງອາທິດຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາ, ໂດຍໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນມີຄ່າກ່ຽວກັບບັນຍາກາດອັນລຶກລັບຂອງດາວ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ. ໃນລະຫວ່າງວົງໂຄຈອນທີ 17 ຂອງມັນ, ຍານສຳຫຼວດໄດ້ເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດ 4.51 ລ້ານໄມລ໌, ທຳລາຍສະຖິຕິຂອງຕົນເອງ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວໃນເດືອນສິງຫາ 2018, Parker Solar Probe ໄດ້ກໍານົດບັນທຶກແລະຊຸກຍູ້ຂອບເຂດ. ມັນໄດ້ລື່ນກາຍສະຖິຕິທີ່ຜ່ານມາໂດຍຍານອະວະກາດ Helios 2 ທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນປີ 1976, ກາຍເປັນວັດຖຸທີ່ມະນຸດສ້າງຢູ່ໃກ້ກັບດວງອາທິດທີ່ສຸດ. ພ້ອມກັບເຄື່ອງປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ທັນສະໄໝ, ຍານສຳຫຼວດໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອສຶກສາໂຄໂຣນາຂອງດວງຕາເວັນ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນເພື່ອແກ້ໄຂໂຄງສ້າງຂອງມັນ, ຕົ້ນກຳເນີດຂອງລົມແສງຕາເວັນ ແລະ ໂຄໂຣນາອັນວິເສດນັ້ນເອງ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງດວງອາທິດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເນື່ອງຈາກຂະບວນການຂອງມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ດາວທຽມ, ເຄືອຂ່າຍການສື່ສານ, ແລະແມ້ແຕ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງໂລກ. ເຫດການທີ່ຜ່ານມາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Parker Solar Probe ບິນຜ່ານ coronal mass ejection (CME) ທີ່ເຂັ້ມງວດໄດ້ຢືນຢັນທິດສະດີທີ່ມີອາຍຸສອງທົດສະວັດ. ມັນເປີດເຜີຍວ່າ CMEs, ການລະເບີດຂອງແສງຕາເວັນທີ່ມີອໍານາດ, ພົວພັນກັບຝຸ່ນ interplanetary, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອາກາດໃນອາວະກາດ.
ອົງການ NASA ຢືນຢັນວ່າເຖິງວ່າຈະຢູ່ໃກ້ກັບດວງອາທິດກໍ່ຕາມ, ແຕ່ຍານ Parker Solar Probe ຍັງມີສຸຂະພາບດີ. ຍານອະວະກາດໄດ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນສະຖານະການໄປຫາຫ້ອງທົດລອງຟີຊິກທີ່ໃຊ້ Johns Hopkins ໃນລັດ Maryland ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສົ່ງຄືນຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸມໃສ່ລົມແສງຕາເວັນ. ຂໍ້ມູນນີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການເຂົ້າໃຈຂອງນັກຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສັບສົນຂອງດວງອາທິດ.
ພາລະກິດອັນລໍ້າຄ່າຂອງຍານ Parker Solar Probe ແມ່ນການສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຍາກາດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂອງດວງອາທິດ, ສະໜອງຂໍ້ມູນອັນລ້ຳຄ່າທີ່ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈດາວທີ່ມີຊີວິດຢູ່ເທິງໂລກໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ນິຍາມ:
– Parker Solar Probe: ຍານອະວະກາດ NASA ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອສຶກສາດວງອາທິດ ແລະ ໂຄໂຣນາຂອງມັນ, ໃນຂະນະທີ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອເຂົ້າໃຈສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຂະບວນການແສງຕາເວັນ.
– Corona: ບັນຍາກາດຊັ້ນນອກຂອງດວງອາທິດ, ປະກອບດ້ວຍ plasma ຮ້ອນຫຼາຍ.
– ລົມແສງຕາເວັນ: ເປັນກະແສຂອງອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກດວງອາທິດທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ.
– Coronal Mass Ejection (CME): ການປ່ອຍ Plasma ແລະສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຈາກ corona ຂອງດວງອາທິດ, ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພາຍຸແມ່ເຫຼັກຢູ່ເທິງໂລກ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການ NASA ຖະແຫຼງຂ່າວ: [link]
- Dictionary.com
- ສານຸກົມ Britannica