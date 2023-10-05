ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ຍານສຳຫຼວດແສງອາທິດ Parker ຂອງອົງການ NASA ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຍາກາດຂອງດວງອາທິດ

ByMampho Brescia

Oct 5, 2023
ຍານສຳຫຼວດແສງອາທິດ Parker ຂອງອົງການ NASA ສ້າງສະຖິຕິໃໝ່, ສະໜອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນຍາກາດຂອງດວງອາທິດ

ຍານສຳຫຼວດແສງອາທິດ Parker ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍອີກອັນໜຶ່ງໂດຍການເຂົ້າມາໃກ້ດວງອາທິດຫຼາຍກວ່າທີ່ເຄີຍມີມາ, ໂດຍໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈອັນມີຄ່າກ່ຽວກັບບັນຍາກາດອັນລຶກລັບຂອງດາວ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງມັນຕໍ່ກັບສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ. ໃນລະຫວ່າງວົງໂຄຈອນທີ 17 ຂອງມັນ, ຍານສຳຫຼວດໄດ້ເຂົ້າໃກ້ດວງອາທິດ 4.51 ລ້ານໄມລ໌, ທຳລາຍສະຖິຕິຂອງຕົນເອງ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ການເປີດຕົວໃນເດືອນສິງຫາ 2018, Parker Solar Probe ໄດ້ກໍານົດບັນທຶກແລະຊຸກຍູ້ຂອບເຂດ. ມັນໄດ້ລື່ນກາຍສະຖິຕິທີ່ຜ່ານມາໂດຍຍານອະວະກາດ Helios 2 ທີ່ຕັ້ງໄວ້ໃນປີ 1976, ກາຍເປັນວັດຖຸທີ່ມະນຸດສ້າງຢູ່ໃກ້ກັບດວງອາທິດທີ່ສຸດ. ພ້ອມກັບເຄື່ອງປ້ອງກັນຄວາມຮ້ອນທີ່ທັນສະໄໝ, ຍານສຳຫຼວດໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອສຶກສາໂຄໂຣນາຂອງດວງຕາເວັນ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ສຳຄັນເພື່ອແກ້ໄຂໂຄງສ້າງຂອງມັນ, ຕົ້ນກຳເນີດຂອງລົມແສງຕາເວັນ ແລະ ໂຄໂຣນາອັນວິເສດນັ້ນເອງ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງດວງອາທິດແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ເນື່ອງຈາກຂະບວນການຂອງມັນສາມາດສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ, ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ດາວທຽມ, ເຄືອຂ່າຍການສື່ສານ, ແລະແມ້ແຕ່ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຂອງໂລກ. ເຫດການທີ່ຜ່ານມາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Parker Solar Probe ບິນຜ່ານ coronal mass ejection (CME) ທີ່ເຂັ້ມງວດໄດ້ຢືນຢັນທິດສະດີທີ່ມີອາຍຸສອງທົດສະວັດ. ມັນເປີດເຜີຍວ່າ CMEs, ການລະເບີດຂອງແສງຕາເວັນທີ່ມີອໍານາດ, ພົວພັນກັບຝຸ່ນ interplanetary, ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບທີ່ສໍາຄັນຕໍ່ການຄາດຄະເນດິນຟ້າອາກາດໃນອາວະກາດ.

ອົງການ NASA ຢືນຢັນ​ວ່າ​ເຖິງ​ວ່າ​ຈະ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ດວງ​ອາທິດ​ກໍ່ຕາມ, ​ແຕ່​ຍານ Parker Solar Probe ຍັງ​ມີ​ສຸຂະພາບ​ດີ. ຍານອະວະກາດໄດ້ຖືກກໍານົດທີ່ຈະສົ່ງຂໍ້ມູນສະຖານະການໄປຫາຫ້ອງທົດລອງຟີຊິກທີ່ໃຊ້ Johns Hopkins ໃນລັດ Maryland ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນສົ່ງຄືນຂໍ້ມູນວິທະຍາສາດ, ຕົ້ນຕໍແມ່ນສຸມໃສ່ລົມແສງຕາເວັນ. ຂໍ້​ມູນ​ນີ້​ຈະ​ປະກອບສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຂອງ​ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ທີ່​ສັບສົນ​ຂອງ​ດວງ​ອາທິດ.

ພາລະກິດອັນລໍ້າຄ່າຂອງຍານ Parker Solar Probe ແມ່ນການສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນເຖິງບັນຍາກາດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກຂອງດວງອາທິດ, ສະໜອງຂໍ້ມູນອັນລ້ຳຄ່າທີ່ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈດາວທີ່ມີຊີວິດຢູ່ເທິງໂລກໄດ້ດີຂຶ້ນ.

ນິຍາມ:
– Parker Solar Probe: ຍານອະວະກາດ NASA ທີ່ອອກແບບມາເພື່ອສຶກສາດວງອາທິດ ແລະ ໂຄໂຣນາຂອງມັນ, ໃນຂະນະທີ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນເພື່ອເຂົ້າໃຈສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຂະບວນການແສງຕາເວັນ.
– Corona: ບັນຍາກາດຊັ້ນນອກຂອງດວງອາທິດ, ປະກອບດ້ວຍ plasma ຮ້ອນຫຼາຍ.
– ລົມແສງຕາເວັນ: ເປັນກະແສຂອງອະນຸພາກທີ່ມີຄ່າທີ່ປ່ອຍອອກມາຈາກດວງອາທິດທີ່ມີອິດທິພົນຕໍ່ສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ.
– Coronal Mass Ejection (CME): ການປ່ອຍ Plasma ແລະສະຫນາມແມ່ເຫຼັກຈາກ corona ຂອງດວງອາທິດ, ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພາຍຸແມ່ເຫຼັກຢູ່ເທິງໂລກ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ອົງການ NASA ຖະແຫຼງຂ່າວ: [link]
- Dictionary.com
- ສານຸກົມ Britannica

By Mampho Brescia

Post ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ວິທະຍາສາດ

ຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດການຄວາມມັກການຍິນຍອມເຫັນດີສຳລັບຄຸກກີ້

Oct 7, 2023 Gabriel Botha
ວິທະຍາສາດ

ຮອຍຕີນບູຮານໃນນິວເມັກຊິໂກໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດໃນອາເມລິກາ

Oct 7, 2023 Mampho Brescia
ວິທະຍາສາດ

ຫຼັກ​ຖານ​ໃໝ່​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ອາ​ຊີບ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ອະ​ເມລິ​ກາ​ເຫນືອ​ກ່ອນ​ຫນ້າ​ນີ້

Oct 7, 2023 Gabriel Botha

ທ່ານພາດ

ວິທະຍາສາດ

ຄວາມສຳຄັນຂອງການຈັດການຄວາມມັກການຍິນຍອມເຫັນດີສຳລັບຄຸກກີ້

Oct 7, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຮອຍຕີນບູຮານໃນນິວເມັກຊິໂກໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບການປະກົດຕົວຂອງມະນຸດໃນອາເມລິກາ

Oct 7, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

ຫຼັກ​ຖານ​ໃໝ່​ສະ​ຫນັບ​ສະ​ຫນູນ​ອາ​ຊີບ​ຂອງ​ມະ​ນຸດ​ໃນ​ອະ​ເມລິ​ກາ​ເຫນືອ​ກ່ອນ​ຫນ້າ​ນີ້

Oct 7, 2023 Gabriel Botha 0 ຄໍາເຫັນ
ວິທະຍາສາດ

SpaceX ຈະ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ Starlink 21 ດວງ: ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຄືນ​ໃໝ່​ຄັ້ງ​ທີ 13 ຂອງ​ຈະ​ຫຼວດ Falcon 9

Oct 7, 2023 Mampho Brescia 0 ຄໍາເຫັນ