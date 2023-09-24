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ຍານອະວະກາດ Capsule ຄາດວ່າຈະລົງຈອດກັບຕົວຢ່າງຮູບດາວໃນທະເລຊາຍ Utah

ByRobert Andrew

Sep 24, 2023
ຍານອະວະກາດ Capsule ຄາດວ່າຈະລົງຈອດກັບຕົວຢ່າງຮູບດາວໃນທະເລຊາຍ Utah

ແຄບຊູນອະວະກາດທີ່ບັນທຸກຕົວຢ່າງຂອງວັດຖຸຫີນທີ່ເກັບໄດ້ຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ ກໍາລັງຈະລົງຈອດໃນທະເລຊາຍລັດຢູທາ ໃນວັນອາທິດ. ນີ້​ແມ່ນ​ຕົວ​ຢ່າງ​ເປັນ​ຮູບ​ດາວ​ດວງ​ທີ​ສາມ​ທີ່​ໄດ້​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ສູ່​ໂລກ ແລະ​ເປັນ​ຮູບ​ດາວ​ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ. ຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກເກັບກໍາໂດຍພາລະກິດ OSIRIS-REx, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການ NASA ແລະນັກວິທະຍາສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona.

ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນ. ​ໂດຍ​ມີ​ກ້ອງ​ຖ່າຍ​ຮູບ, ຍານ​ອະ​ວະ​ກາດ​ໄດ້​ຈັບ​ເອົາ​ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ ແລະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແຜນ​ທີ່ 3 ມິ​ຕິ​ຂອງ​ດາວ​ເຄາະ​ນ້ອຍ. ມັນຍັງໄດ້ວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງ Bennu, ແຜນທີ່ແຮ່ທາດແລະອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງມັນ, ແລະນໍາໃຊ້ຮັງສີ X ແລະແສງ infrared ເພື່ອເບິ່ງມັນ.

ແຂນຫຸ່ນຍົນຂອງຍານອະວະກາດໄດ້ເກັບເອົາກ້ອນຫີນທີ່ວ່າງໆແລະຝຸ່ນຈາກພື້ນຜິວຂອງຮູບດາວ, ຜະນຶກເຂົ້າກັນພາຍໃນແຄບຊູນກັບຄືນຕົວຢ່າງ. ຫຼັງ​ຈາກ​ທີ່​ແຍກ​ອອກ​ຈາກ​ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ​ແລ້ວ, ຍານ​ແຄບ​ຊູນ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ສືບ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ຜ່ານ​ບັນ​ຍາ​ກາດ​ຂອງ​ໂລກ.

ພາລະກິດຂອງ OSIRIS-REx ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2016, ໃນເວລາທີ່ຍານອະວະກາດໄດ້ເປີດຕົວຈາກ Florida. ມັນໄດ້ບັນລຸ Bennu ໃນປີ 2018, ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕໍ່ກັບຫນ້າດິນຂອງຮູບດາວໄດ້ປະມານຫ້າວິນາທີໃນປີ 2020 ເພື່ອເກັບກໍາຕົວຢ່າງ. ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2021, ຍານອະວະກາດໄດ້ເລີ່ມເດີນທາງກັບຄືນສູ່ໂລກ.

ຕົວຢ່າງຄາດວ່າຈະລົງຈອດຢູ່ໃນເຂດທົດສອບ ແລະການຝຶກອົບຮົມຂອງລັດຢູທາ ໃນທະເລຊາຍຕາເວັນຕົກຂອງລັດຢູທາ ໃນວັນອາທິດ. ບັນດານັກວິທະຍາສາດຈະໄປເອົາແຄບຊູນດັ່ງກ່າວ ໃນເວລາລົງຈອດ. ຕົວຢ່າງຈະບໍ່ມີສານປົນເປື້ອນເຊັ່ນ: ໄວຣັສ ຫຼືເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງມັນ. ການລະມັດລະວັງທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດກັບຕົວຢ່າງພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາ, ເຊັ່ນວ່າມາຈາກພາລະກິດຂອງ Apollo 11.

Bennu, ເປັນຮູບດາວເປົ້າໝາຍສໍາລັບພາລະກິດ OSIRIS-REx, ເປັນດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ອຸດົມດ້ວຍກາກບອນທີ່ຂ້ອນຂ້າງໃກ້ກັບໂລກທຸກໆຫົກປີ. ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະສຶກສາອົງປະກອບຂອງມັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງ ແລະລັກສະນະຂອງດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ກັບໂລກ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງທີ່ມີທ່າແຮງຂອງທາດປະສົມທີ່ສ້າງຊີວິດແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສະກັດນ້ໍາສໍາລັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ.

ຫຼັງຈາກພາລະກິດດັ່ງກ່າວ, ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຈະຖືກປ່ຽນຊື່ເປັນ OSIRIS-APEX ແລະຖືກຕັ້ງຄືນໃໝ່ເພື່ອສຶກສາດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ໂລກອີກອັນໜຶ່ງ, Apophis, ໃນປີ 2029.

ເພື່ອເບິ່ງການຖ່າຍທອດສົດຂອງການລົງຈອດແບບແຄບຊູນ OSIRIS-REx, ທ່ານສາມາດຕິດຕາມລິ້ງຂອງ NASA Live ໄດ້.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Al Jazeera, NASA

By Robert Andrew

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