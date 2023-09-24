ຍານອະວະກາດ Capsule ຄາດວ່າຈະລົງຈອດກັບຕົວຢ່າງຮູບດາວໃນທະເລຊາຍ Utah

ແຄບຊູນອະວະກາດທີ່ບັນທຸກຕົວຢ່າງຂອງວັດຖຸຫີນທີ່ເກັບໄດ້ຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ ກໍາລັງຈະລົງຈອດໃນທະເລຊາຍລັດຢູທາ ໃນວັນອາທິດ. ນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງເປັນຮູບດາວດວງທີສາມທີ່ໄດ້ກັບຄືນມາສູ່ໂລກ ແລະເປັນຮູບດາວທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ຕົວຢ່າງໄດ້ຖືກເກັບກໍາໂດຍພາລະກິດ OSIRIS-REx, ການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການ NASA ແລະນັກວິທະຍາສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Arizona.
ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ທີ່ອຸດົມດ້ວຍຄາບອນ. ໂດຍມີກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຍານອະວະກາດໄດ້ຈັບເອົາຮູບພາບທີ່ສຳຄັນ ແລະພັດທະນາແຜນທີ່ 3 ມິຕິຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ. ມັນຍັງໄດ້ວັດແທກອຸນຫະພູມຂອງ Bennu, ແຜນທີ່ແຮ່ທາດແລະອົງປະກອບທາງເຄມີຂອງມັນ, ແລະນໍາໃຊ້ຮັງສີ X ແລະແສງ infrared ເພື່ອເບິ່ງມັນ.
ແຂນຫຸ່ນຍົນຂອງຍານອະວະກາດໄດ້ເກັບເອົາກ້ອນຫີນທີ່ວ່າງໆແລະຝຸ່ນຈາກພື້ນຜິວຂອງຮູບດາວ, ຜະນຶກເຂົ້າກັນພາຍໃນແຄບຊູນກັບຄືນຕົວຢ່າງ. ຫຼັງຈາກທີ່ແຍກອອກຈາກຍານອາວະກາດແລ້ວ, ຍານແຄບຊູນໄດ້ເລີ່ມສືບເຊື້ອສາຍຜ່ານບັນຍາກາດຂອງໂລກ.
ພາລະກິດຂອງ OSIRIS-REx ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2016, ໃນເວລາທີ່ຍານອະວະກາດໄດ້ເປີດຕົວຈາກ Florida. ມັນໄດ້ບັນລຸ Bennu ໃນປີ 2018, ເຮັດໃຫ້ການຕິດຕໍ່ກັບຫນ້າດິນຂອງຮູບດາວໄດ້ປະມານຫ້າວິນາທີໃນປີ 2020 ເພື່ອເກັບກໍາຕົວຢ່າງ. ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2021, ຍານອະວະກາດໄດ້ເລີ່ມເດີນທາງກັບຄືນສູ່ໂລກ.
ຕົວຢ່າງຄາດວ່າຈະລົງຈອດຢູ່ໃນເຂດທົດສອບ ແລະການຝຶກອົບຮົມຂອງລັດຢູທາ ໃນທະເລຊາຍຕາເວັນຕົກຂອງລັດຢູທາ ໃນວັນອາທິດ. ບັນດານັກວິທະຍາສາດຈະໄປເອົາແຄບຊູນດັ່ງກ່າວ ໃນເວລາລົງຈອດ. ຕົວຢ່າງຈະບໍ່ມີສານປົນເປື້ອນເຊັ່ນ: ໄວຣັສ ຫຼືເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງມັນ. ການລະມັດລະວັງທີ່ຄ້າຍຄືກັນໄດ້ຖືກປະຕິບັດກັບຕົວຢ່າງພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາ, ເຊັ່ນວ່າມາຈາກພາລະກິດຂອງ Apollo 11.
Bennu, ເປັນຮູບດາວເປົ້າໝາຍສໍາລັບພາລະກິດ OSIRIS-REx, ເປັນດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ອຸດົມດ້ວຍກາກບອນທີ່ຂ້ອນຂ້າງໃກ້ກັບໂລກທຸກໆຫົກປີ. ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະສຶກສາອົງປະກອບຂອງມັນເພື່ອເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງ ແລະລັກສະນະຂອງດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ກັບໂລກ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຈັດສົ່ງທີ່ມີທ່າແຮງຂອງທາດປະສົມທີ່ສ້າງຊີວິດແລະຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສະກັດນ້ໍາສໍາລັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຈາກດາວເຄາະນ້ອຍ.
ຫຼັງຈາກພາລະກິດດັ່ງກ່າວ, ຍານອະວະກາດ OSIRIS-REx ຈະຖືກປ່ຽນຊື່ເປັນ OSIRIS-APEX ແລະຖືກຕັ້ງຄືນໃໝ່ເພື່ອສຶກສາດາວເຄາະນ້ອຍໃກ້ໂລກອີກອັນໜຶ່ງ, Apophis, ໃນປີ 2029.
ເພື່ອເບິ່ງການຖ່າຍທອດສົດຂອງການລົງຈອດແບບແຄບຊູນ OSIRIS-REx, ທ່ານສາມາດຕິດຕາມລິ້ງຂອງ NASA Live ໄດ້.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Al Jazeera, NASA