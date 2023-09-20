ເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຄິດ: ການຄົ້ນພົບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງ OSIRIS-REx ເທິງດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu

OSIRIS-REx, ພາລະກິດທີສາມໃນປະຫວັດສາດເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງຈາກຮູບດາວ, ໄດ້ໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງບໍ່ຫນ້າເຊື່ອກ່ຽວກັບໂລກທີ່ລຶກລັບຂອງໂງ່ນຫີນອະວະກາດ. ການເດີນທາງເປັນເວລາ XNUMX ປີຂອງຍານອາວະກາດອ້ອມຮອບດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu ໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທີ່ໜ້າປະຫລາດໃຈ ແລະຄວາມສັບສົນຂອງອົງຄະຊັ້ນຊັ້ນສູງເຫຼົ່ານີ້.
ກ່ອນທີ່ຈະ OSIRIS-REx, ສອງພາລະກິດອື່ນໆ, Hayabusa 1 ແລະ NEAR-Shoemaker, ໄດ້ສຶກສາຮູບດາວໃນລາຍລະອຽດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ມັນແມ່ນ Hayabusa 1 ທໍາອິດທີ່ໄດ້ຢືນຢັນການມີຢູ່ຂອງ "ເສດເສດເຫຼືອ", ການລວບລວມກ້ອນຫີນ, ດິນຊາຍ, ແລະຫີນກ້ອນຫີນທີ່ຖືກັນໂດຍກໍາລັງແຮງໂນ້ມຖ່ວງທີ່ອ່ອນແອ.
ໃນເວລາທີ່ນັກວິທະຍາສາດໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ສັງເກດເຫັນ Bennu ຈາກ telescopes, ພວກເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າມັນຈະຄ້າຍຄືກັນກັບຮູບດາວ Itokawa. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ເມື່ອການກວດສອບຢ່າງໃກ້ຊິດ, OSIRIS-REx ໄດ້ຄົ້ນພົບພູມສັນຖານທີ່ມີຫີນບໍ່ເຫມືອນກັບສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ. ໂງ່ນຫີນທີ່ມີຮູຂຸມຂົນ ແລະຮູບຮ່າງແປກປະຫຼາດຢູ່ເທິງພື້ນຜິວຂອງ Bennu ໄດ້ທ້າທາຍສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາກ່ຽວກັບອົງປະກອບ ແລະໂຄງສ້າງຂອງຫີນອະວະກາດເຫຼົ່ານີ້.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ຮັບຮູ້ວ່າຫີນ porous ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນດູດຊຶມສູງ, ປະຕິບັດຕົວຄ້າຍຄືເຂດ crumple ໃນລົດໃນລະຫວ່າງການຜົນກະທົບ. ພວກມັນປົກປ້ອງພື້ນຜິວຂອງຮູບດາວໂດຍການດູດເອົາພະລັງງານຈາກຮ່າງກາຍທີ່ມີຜົນກະທົບຂະຫນາດນ້ອຍ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີ craters ຫນ້ອຍກວ່າທີ່ຄາດໄວ້.
OSIRIS-REx ຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບຄວາມໜາແໜ້ນຂອງຊັ້ນພື້ນຜິວຂອງ Bennu. ໃນລະຫວ່າງການພະຍາຍາມເກັບຕົວຢ່າງຂອງມັນ, ຍານອະວະກາດໄດ້ຈົມລົງເລິກເຂົ້າໄປໃນພື້ນຜິວ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຊັ້ນຫນ້າດິນມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຕ່ໍາກວ່າຮູບດາວທີ່ເຫຼືອ.
ວິທີການຂອງພາລະກິດໃນການເກັບຕົວຢ່າງ, ແຕກຕ່າງຈາກພາລະກິດທີ່ຜ່ານມາ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ບໍ່ມີຄ່າ. ການຕອບໂຕ້ທີ່ບໍ່ຄາດຄິດຂອງພື້ນຜິວຂອງ Bennu ຕໍ່ກັບການສໍາພັດຂອງຍານອະວະກາດເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດສັບສົນ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາມີຄໍາຖາມເພີ່ມເຕີມເພື່ອສໍາຫຼວດ.
ໂດຍລວມແລ້ວ, ການຄົ້ນພົບຂອງ OSIRIS-REx ໄດ້ທ້າທາຍການສົມມຸດຕິຖານທີ່ຜ່ານມາແລະຂະຫຍາຍຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຮູບດາວແລະລັກສະນະທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງມັນ. ການຄົ້ນພົບເຫຼົ່ານີ້ຈະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນພາລະກິດເປັນຮູບດາວໃນອະນາຄົດແລະເສີມຂະຫຍາຍຄວາມຮູ້ຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຂອງລະບົບແສງຕາເວັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Space.com: "ເພື່ອນບ້ານເປັນຮູບດາວ Ryugu ຂອງ Asteroid Ryugu ແມ່ນແປກແລະປະຫລາດໃຈ"
- NASA: "ດາວເຄາະນ້ອຍ Bennu: ເປົ້າຫມາຍຂອງ OSIRIS-REx"