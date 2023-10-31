ປົດລ໋ອກດາວອັງຄານ: ສ້າງແຜນທີ່ນ້ຳກ້ອນໃຕ້ດິນເທິງດາວເຄາະແດງ

ການເລີ່ມຕົ້ນພາລະກິດລະຫວ່າງດາວບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ, ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການວາງແຜນອັນລະອຽດອ່ອນ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າທາງເທັກໂນໂລຍີທີ່ເລິກເຊິ່ງ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຍັງຢູ່ໄກຈາກການເດີນທາງນອກລະບົບດາວຂອງພວກເຮົາ, ອົງການ NASA ກໍາລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການວາງແຜນສໍາລັບພາລະກິດທໍາອິດຂອງພວກເຮົາໄປດາວອັງຄານ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພາລະກິດນີ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫນ້ອຍລົງ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ສ້າງແຜນທີ່ຂອງກ້ອນນ້ໍາໃຕ້ດິນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວ Martian, ເຮັດໃຫ້ນັກອາວະກາດໃນອະນາຄົດມີຄວາມເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບບ່ອນທີ່ຈະຊອກຫາຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນ.
ເປັນທີ່ຮູ້ກັນມາດົນນານແລ້ວວ່າມີນ້ຳໃນຮູບແບບກ້ອນກະແຈກກະຈາຍຢູ່ທົ່ວໜ້າດິນ, ດາວອັງຄານຖືເປັນກຸນແຈສຳຄັນໃນການດຳລົງຊີວິດຜ່ານສະຫງວນນ້ຳເຫຼົ່ານີ້. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ນ້ຳກ້ອນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສຸມຢູ່ເສົາ, ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງ. ຄ້າຍຄືກັນກັບໂລກ, ເຂດຂົ້ວໂລກຂອງດາວອັງຄານແມ່ນເຢັນທີ່ສຸດແລະ inhospitable, ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເປັນຈຸດຫມາຍປາຍທາງທີ່ບໍ່ເປັນໄປໄດ້ສູງສໍາລັບພາລະກິດຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດ.
ເພື່ອແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍນີ້, ໂຄງການສ້າງແຜນທີ່ນ້ຳກ້ອນໃຕ້ດິນ (SWIM) ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳໂດຍຍານອາວະກາດດາວອັງຄານຕ່າງໆ, ລວມທັງຍານສຳຫຼວດດາວອັງຄານ, ດາວອັງຄານ 2001 Odyssey ແລະ ນັກສຳຫຼວດໂລກດາວອັງຄານ. ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການນີ້ແມ່ນເພື່ອກໍານົດສະຖານທີ່ທີ່ໂດດເດັ່ນທີ່ສຸດສໍາລັບການສະຫງວນນ້ໍາກ້ອນໃຕ້ດິນ.
ຂະບວນການກວດສອບໂຄງການ SWIM ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄົ້ນພົບອຸບປະກອນຜົນກະທົບຫຼ້າສຸດເທິງດາວອັງຄານ ທີ່ມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ 492 ຟຸດ. ຜ່ານຂຸມດັ່ງກ່າວ, ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງລະບົບແຜນທີ່ຂອງພວກເຂົາຢ່າງສໍາເລັດຜົນໂດຍການຄົ້ນພົບນ້ໍາກ້ອນທີ່ແຊ່ແຂງຢູ່ໃຕ້ພື້ນຜິວ Martian. ໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້ໂດຍການຄົ້ນພົບຂອງພວກເຂົາ, ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂະຫຍາຍການຂຸດຄົ້ນຂອງພວກເຂົາແລະພັດທະນາແຜນທີ່ນ້ໍາກ້ອນໃຕ້ດິນທີ່ສົມບູນແບບຂອງດາວອັງຄານ.
ຄວາມສໍາຄັນຂອງໂຄງການສ້າງແຜນທີ່ນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນການກໍານົດຮ້ານຂາຍນ້ໍາກ້ອນໃນພາກເຫນືອຂອງ midlatitudes, ບ່ອນທີ່ບັນຍາກາດ Martian ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນເລັກນ້ອຍ. ລັກສະນະບັນຍາກາດນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເອື້ອອໍານວຍຫຼາຍສໍາລັບຍານອະວະກາດທີ່ຈະຊ້າລົງໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າ. ຖ້າຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງແຜນທີ່ຖືເປັນຄວາມຈິງ, ນັກສຳຫຼວດດາວອັງຄານໃນອະນາຄົດອາດຈະເຂົ້າເຖິງການສະໜອງນ້ຳແຊ່ແຂງທີ່ກຽມພ້ອມ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະນຳມາສູ່ໂລກໃນປະລິມານຫຼາຍ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ນ້ ຳ Martian ນີ້ສາມາດຖືກ ນຳ ໃຊ້ເພື່ອຈຸດປະສົງຕ່າງໆ, ເຊັ່ນ: ນ້ ຳ ດື່ມ, ພ້ອມທັງແຍກມັນອອກເປັນ hydrogen ແລະອົກຊີເຈນເພື່ອຫາຍໃຈທາງອາກາດແລະນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພູມສັນຖານແລະການກໍານົດແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ສໍາຄັນແມ່ນສໍາຄັນທີ່ສຸດສໍາລັບການສໍາຫຼວດຂອງມະນຸດສົບຜົນສໍາເລັດຂອງດາວອັງຄານຫຼືຈຸດຫມາຍປາຍທາງ extraterrestrial ອື່ນໆ. ໂດຍການສ້າງແຜນທີ່ຂອງກ້ອນນ້ໍາໃຕ້ດິນທີ່ເຊື່ອງໄວ້, ນັກວິທະຍາສາດກໍາລັງປູທາງໃຫ້ນັກບິນອາວະກາດໃນອະນາຄົດສາມາດນໍາທາງດ້ວຍຄວາມຫມັ້ນໃຈໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນການເດີນທາງທີ່ພິເສດນີ້.
ຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍ (FAQ)
1. ເປັນຫຍັງການສ້າງແຜນທີ່ນ້ຳກ້ອນໃຕ້ດິນເທິງດາວອັງຄານຈຶ່ງສຳຄັນ?
ການສ້າງແຜນທີ່ນ້ຳກ້ອນໃຕ້ດິນເທິງດາວອັງຄານແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນເພາະມັນຊ່ວຍໃຫ້ນັກບິນອາວະກາດໃນອະນາຄົດສາມາດລະບຸສະຖານທີ່ທີ່ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນສາມາດເຂົ້າຫາໄດ້ ເຊັ່ນ: ນ້ຳ. ຄວາມຮູ້ນີ້ສາມາດຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຂອງຊັບພະຍາກອນທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການເພື່ອປະຕິບັດຈາກໂລກແລະເຮັດໃຫ້ພາລະກິດຂອງພວກເຂົາມີຄວາມຍືນຍົງຫຼາຍຂຶ້ນ.
2. ອົງການ NASA ສ້າງແຜນທີ່ນ້ຳກ້ອນໃຕ້ດິນເທິງດາວອັງຄານແນວໃດ?
ໂຄງການສ້າງແຜນທີ່ນ້ຳກ້ອນໃຕ້ດິນ (SWIM) ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ສົມທົບຂໍ້ມູນຈາກຍານອາວະກາດດາວອັງຄານທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງຍານສຳຫຼວດ Mars Reconnaissance Orbiter ແລະ Mars Global Surveyor, ເພື່ອລະບຸສະຖານທີ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ສຸດສຳລັບສະຫງວນນ້ຳກ້ອນໃຕ້ດິນ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ນໍາໃຊ້ອຸປະກອນວິທະຍາສາດຕ່າງໆໃນການວິເຄາະຫນ້າດິນ Martian ແລະ infer ມີກ້ອນນ້ໍາ.
3. ຜົນກະທົບຂອງການຄົ້ນຫາກ້ອນໃຕ້ດິນເທິງດາວອັງຄານມີຫຍັງແດ່?
ການຄົ້ນພົບ ແລະການສ້າງແຜນທີ່ຂອງນ້ຳກ້ອນໃຕ້ດິນເທິງດາວອັງຄານ ມີຜົນສະທ້ອນອັນສຳຄັນຕໍ່ການສຳຫຼວດຂອງມະນຸດໃນອະນາຄົດ. ການເຂົ້າເຖິງນ້ຳກ້ອນສາມາດສະໜອງນ້ຳດື່ມໃຫ້ແກ່ນັກບິນອາວະກາດໄດ້, ພ້ອມທັງຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສ້າງອາກາດຫາຍໃຈ ແລະ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຈະຫຼວດ ໂດຍຜ່ານການແຍກນ້ຳອອກເປັນໄຮໂດຣເຈນ ແລະ ອົກຊີເຈນ.
4. ນ້ຳກ້ອນໃຕ້ດິນມີຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຢູ່ໃສໃນດາວອັງຄານ?
ໃນຂະນະທີ່ດາວອັງຄານມີນ້ຳກ້ອນກະແຈກກະຈາຍຢູ່ທົ່ວພື້ນຜິວຂອງມັນ, ນ້ຳກ້ອນສ່ວນໃຫຍ່ຈະສຸມຢູ່ເສົາ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໂຄງການ SWIM ຍັງໄດ້ລະບຸຮ້ານຂາຍນ້ຳກ້ອນທີ່ມີທ່າທາງຢູ່ໃນເຂດພາກກາງຂອງພາກກາງ, ບ່ອນທີ່ມີບັນຍາກາດຂອງດາວອັງຄານທີ່ໜາຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ມັນເໝາະສົມສຳລັບການເຂົ້າອອກຂອງຍານອາວະກາດ ແລະ ການເລັ່ງຄວາມໄວ.