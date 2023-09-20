ຍານ Mosaic ໃໝ່ຂອງພື້ນຜິວດວງຈັນ ເປີດເຜີຍໂດຍ NASA

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ NASA ໄດ້ແບ່ງປັນຮູບປັ້ນໃໝ່ທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນຂອງໜ້າດວງຈັນເທິງໜ້າ Instagram ຂອງຕົນ. mosaic, ຫົວຂໍ້ "Moonlight Sonata," ຖືກສ້າງຂື້ນໂດຍໃຊ້ຮູບພາບທີ່ຈັບໂດຍກ້ອງຖ່າຍຮູບວົງໂຄຈອນສອງດວງ - ກ້ອງຖ່າຍຮູບ Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) ແລະ ShadowCam.
ອີງຕາມອົງການອະວະກາດ, mosaic ສະຫນອງທັດສະນະທາງອາກາດຂອງພື້ນຜິວດວງຈັນ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນສີສີດໍາ, ສີຂາວ, ແລະສີຂີ້ເຖົ່າ. Shackleton Crater, ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສ່ວນລຸ່ມຂວາຂອງຮູບ, ເປັນທີ່ໂດດເດັ່ນໂດຍສະເພາະ. ຮູບພາບລະອຽດຈາກ ShadowCam ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຊົມສາມາດສັງເກດພື້ນທີ່ທີ່ມີເງົາຖາວອນຢູ່ພາຍໃນພື້ນ ແລະຝາຂອງປາກຂຸມຝັງສົບ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ພື້ນທີ່ທີ່ມີແສງແດດເຊັ່ນ: ຂອບແລະດ້ານຂ້າງຂອງ crater, ໄດ້ຖືກຈັບໂດຍ LROC.
NASA ໄດ້ແບ່ງປັນລາຍລະອຽດສັ້ນໆຂອງ mosaic ໃນ Instagram ພ້ອມກັບຮູບພາບ. ໂພສດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງເກັບໄດ້ເກືອບ 250,000 like ນັບຕັ້ງແຕ່ການໂພສເມື່ອ 12 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ໄດ້ຮັບຄວາມເຫັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກຜູ້ຊົມທີ່ປະຫລາດໃຈ. ຫຼາຍຄົນສະແດງຄວາມປະຫຼາດໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ກັບທັດສະນະທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈ, ໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນຍ້ອງຍໍອົງການ NASA ສໍາລັບວຽກງານຂອງມັນ.
ຜູ້ໃຊ້ຄົນໜຶ່ງໄດ້ສອບຖາມກ່ຽວກັບຮູບວົງມົນສີຂາວທີ່ໂດດເດັ່ນຢູ່ພາຍໃນ mosaic, ເຊິ່ງ NASA ໄດ້ລະບຸວ່າ Shackleton Crater. ຂໍ້ຄວາມທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ສ້າງປະຕິກິລິຍາຕ່າງໆ, ຕັ້ງແຕ່ຄວາມປະທັບໃຈຈົນເຖິງຄວາມຊົມເຊີຍ.
ການແບ່ງປັນ Instagram ຫຼ້າສຸດນີ້ແມ່ນອີກຕົວຢ່າງຫນຶ່ງຂອງຄວາມສາມາດຂອງ NASA ທີ່ຈະຈັບໃຈແລະສຶກສາອົບຮົມຜູ້ຊົມຂອງຕົນດ້ວຍຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈຂອງອາວະກາດແລະອົງການຈັດຕັ້ງຊັ້ນສູງ. ການພົວພັນທີ່ສອດຄ່ອງກັນຂອງອົງການອະວະກາດໃນເວທີສື່ມວນຊົນສັງຄົມເຊັ່ນ Instagram ຊ່ວຍໃຫ້ມັນເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄົນທົ່ວໂລກແລະສົ່ງເສີມຄວາມສົນໃຈໃນການສໍາຫຼວດອາວະກາດ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA Instagram
ນິຍາມ:
1. ກ້ອງຖ່າຍຮູບດວງຈັນ Reconnaissance Orbiter (LROC) – ເຄື່ອງມືເທິງຍານອາວະກາດ Lunar Reconnaissance Orbiter ອອກແບບມາເພື່ອບັນທຶກພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງຂອງພື້ນຜິວດວງຈັນ.
2. ShadowCam – ເຄື່ອງມືຂອງອົງການ NASA ຢູ່ເທິງຍານອະວະກາດຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າການບິນອະວະກາດເກົາຫຼີ ຊື່ວ່າ Danuri, ຮັບຜິດຊອບບັນທຶກພາບລະອຽດຂອງພື້ນທີ່ເງົາຂອງດວງຈັນ.
3. ຂຸມຝັງສົບ Shackleton Crater – ເປັນຂຸມຜົນກະທົບຂະໜາດໃຫຍ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບຂົ້ວໂລກໃຕ້ດວງຈັນ, ເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີສໍາລັບພາກພື້ນທີ່ມີເງົາຖາວອນ.