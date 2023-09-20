ນັກອາວະກາດ NASA ປະຕິບັດການແລ່ນເພື່ອເປີດຕົວ Pad ສໍາລັບພາລະກິດດວງຈັນ

ນັກບິນອາວະກາດສີ່ຄົນທີ່ກະກຽມສໍາລັບພາລະກິດ Artemis II, ເຊິ່ງມີກໍານົດຈະໄປດວງຈັນໃນປີຫນ້າ, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ປະຕິບັດການແລ່ນໄປຫາບ່ອນເປີດຕົວໃນຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງລູກເຮືອໃຫມ່ທີ່ສູນອາວະກາດ Kennedy. ນັກອາວະກາດ, ລວມທັງນັກອາວະກາດ NASA, Reid Wiseman, Victor Glover, ແລະ Christina Koch, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບນັກອາວະກາດຊາວການາດາ Jeremy Hansen, ເຫມາະສົມກັບອາວະກາດສີສົ້ມແລະຂີ່ໃນຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງລູກເຮືອຈາກ Neil A. Armstrong Operations and Checkout Building to Launch Pad 39. - ຂ.
ການແລ່ນແບບແຫ້ງແລ້ງໄດ້ຖືກດໍາເນີນເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂັ້ນຕອນການເປີດຕົວແບບປົກກະຕິໃນການກະກຽມສໍາລັບພາລະກິດ, ເຊິ່ງສາມາດເປີດຕົວໃນຕົ້ນເດືອນພະຈິກ 2024. ພາລະກິດ Artemis II ຈະເປັນການບິນຄັ້ງທໍາອິດໃນລະບົບການເປີດຕົວອາວະກາດທີ່ມີພະລັງຂອງ NASA, ໂດຍນັກອາວະກາດໄດ້ຂີ່ຢູ່ໃນ Orion. ແຄບຊູນຊ່ອງ. ພາລະກິດດັ່ງກ່າວມີແຜນທີ່ຈະເດີນທາງໄປຮອບດວງຈັນເປັນເວລາ 10 ມື້, ແຕ່ບໍ່ມີແຜນການທີ່ຈະລົງຈອດຕາມດວງຈັນ.
ຍານອາວະກາດ Artemis III, ເຊິ່ງມີແຜນທີ່ຈະພາມະນຸດກັບຄືນສູ່ພື້ນຜິວດວງຈັນເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1972, ຈະອີງໃສ່ຍານອາວະກາດ Starship ຂອງ SpaceX ເປັນລະບົບການລົງຈອດຂອງມະນຸດ. ແນວໃດກໍດີ, ຍານອາວະກາດ Starship ຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການພັດທະນາ ແລະ ຄາດວ່າຈະກຽມພ້ອມໃນເດືອນທັນວາ 2025.
ພາລະກິດຂອງ Artemis II ຈະປະຕິບັດຕາມການທົດລອງການບິນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນສໍາເລັດຂອງ Artemis I, ເຊິ່ງໄດ້ຊຸກຍູ້ຂອບເຂດຈໍາກັດຂອງຍານອະວະກາດ Orion ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພຂອງຜູ້ໂດຍສານຂອງມະນຸດ. Orion capsule ແລະໂມດູນການບໍລິການເອີຣົບສໍາລັບ Artemis II ແມ່ນແລ້ວຢູ່ທີ່ Kennedy Space Center, ແຕ່ຈະບໍ່ກຽມພ້ອມຈົນກ່ວາເດືອນເມສາ. ເຄື່ອງກະຕຸ້ນຂັ້ນຕອນຫຼັກແມ່ນລໍຖ້າການຂົນສົ່ງຈາກບ່ອນເກັບມ້ຽນ Michoud ຂອງອົງການ NASA, ໃນຂະນະທີ່ເຄື່ອງກະຕຸ້ນການຍິງບັ້ງໄຟສອງໜ່ວຍກຳລັງຖືກຂົນສົ່ງໂດຍລົດໄຟຈາກລັດຢູທາ.
ນັກວິຊາການຂອງອົງການ NASA ໄດ້ເລີ່ມເຊື່ອມຕໍ່ເຄື່ອງຈັກ RS-25 ສີ່ເຄື່ອງຈັກ, ເຊິ່ງໄດ້ປ່ຽນຈາກໂຄງການຍານອາວະກາດ Shuttle Program ໄປຖານຂອງເວທີຫຼັກ. ຂັ້ນຕອນຫຼັກແມ່ນຄາດວ່າຈະມາຮອດໃນເດືອນພະຈິກ, ແລະການວາງລະບົບຍານອະວະກາດຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາ 2024 ທີ່ອາຄານສະພາຍານພາຫະນະຂອງ Kennedy Space Center.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- Orlando Sentinel
- ການອ້າງອິງ: ນັກອາວະກາດ Artemis ຂອງອົງການ NASA ບິນໄປເຖິງດວງຈັນ ໃຊ້ເວລາຂັບເຄື່ອນອັນໃໝ່ເພື່ອເປີດເຄື່ອງບິນໃນພາກປະຕິບັດການ (2023, 20 ກັນຍາ) ດຶງຂໍ້ມູນໃນວັນທີ 20 ກັນຍາ 2023 ຈາກ [ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ]