ຊີວິດເມືອງ

ເປີດຕົວເທັກໂນໂລຍີໃໝ່ ແລະພະລັງຂອງ AI

ວິທະຍາສາດ

ພາລະກິດທາງຈິດຂອງ NASA: ການສຳຫຼວດດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ອຸດົມດ້ວຍໂລຫະ

ByVicky Stavropoulou

Oct 20, 2023
ພາລະກິດທາງຈິດຂອງ NASA: ການສຳຫຼວດດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ອຸດົມດ້ວຍໂລຫະ

ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ NASA ໄດ້​ເປີດ​ເຜີຍ​ແຜ່​ພາລະກິດ​ຂອງ Psyche, ຍານ​ອະວະກາດ​ທີ່​ເດີນທາງ​ໄປ​ສູ່​ສາຍ​ແອວ​ດາວ​ທຽມ​ເພື່ອ​ສຶກສາ​ດາວ​ເຄາະ​ນ້ອຍ​ທີ່​ມີ​ຊື່ວ່າ Psyche. ເປັນຮູບດາວພິເສດນີ້ເຊື່ອວ່າເປັນໂລຫະທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນວັດຖຸພິເສດຂອງການສຶກສາສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດ. ພາລະກິດມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອົງປະກອບແລະຫຼັກຂອງດາວເຄາະທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພວກເຮົາ.

David Lawrence, ພະນັກງານວິຊາການຫຼັກຂອງຫ້ອງທົດລອງຟີຊິກສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Johns Hopkins, ເປັນຜູ້ນໍາພາການສືບສວນສໍາລັບອຸປະກອນຫນຶ່ງໃນຍານອະວະກາດ Psyche. ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວ, ray gamma ແລະ neutron spectrometer, ຈະຊ່ວຍວິເຄາະອົງປະກອບຂອງຮູບດາວໄດ້.

Hippos: ຄາງກະໄຕທີ່ມີອໍານາດ, Chewers ທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ

ເຖິງວ່າຈະມີຄາງກະໄຕທີ່ມີອໍານາດແລະແຂ້ວທີ່ຫນ້າຢ້ານ, hippos ແມ່ນນັກກິນທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ. ການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນ PLOS One ເປີດເຜີຍວ່າ hippos ຕໍ່ສູ້ກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຄື່ອງປັ່ນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການ chewing ອາຫານຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຄວາມສາມາດ chewing ຂອງເຂົາເຈົ້າເບິ່ງຄືວ່າຈະໄດ້ຮັບການເສຍສະລະໃນເງື່ອນໄຂຂອງການນໍາໃຊ້ຄາງກະໄຕຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການຕໍ່ສູ້.

Marcus Clauss, ສາດສະດາຈານຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Zurich, ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ hippos ມີຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດອອກແຮງກັບຄາງກະໄຕຂອງພວກເຂົາແຕ່ບໍ່ chew ໃນຄວາມຫມາຍພື້ນເມືອງ.

ພະລັງງານ synchronizing ຂອງດົນຕີ

ການ​ຟັງ​ເພງ​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ສຸກ​ເທົ່າ​ນັ້ນ​ແຕ່​ຍັງ​ສ້າງ​ປະ​ສົບ​ການ​ຮ່ວມ​ກັນ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ຟັງ. ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Wolfgang Tschacher, ນັກຈິດຕະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Bern, ເປີດເຜີຍວ່າຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຄອນເສີດດົນຕີຄລາສສິກ synchronize ການເຄື່ອນໄຫວ, ອັດຕາການເຕັ້ນຫົວໃຈ, ແລະອັດຕາການຫາຍໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. synchronization ນີ້ແມ່ນຮາກຖານຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນອະດີດວິວັດທະນາການຂອງພວກເຮົາ.

Tschacher ໄດ້ໃຊ້ເຊັນເຊີທີ່ສວມໃສ່ໄດ້ ແລະເທັກໂນໂລຍີການຈັບການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອວັດແທກການຕອບສະໜອງຂອງຜູ້ຊົມຄອນເສີດ. ການຄົ້ນຄວ້າຂອງລາວ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນບົດລາຍງານວິທະຍາສາດ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຂອງດົນຕີກ່ຽວກັບຂະບວນການທາງກາຍະພາບຂອງມະນຸດແລະປະສົບການລວມ.

Cicadas: ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວ

ການເກີດຂອງໝາກເບັງໃນແຕ່ລະ 17 ປີ ມີຜົນສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຊີວະວິທະຍາ Zoe Getman-Pickering ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ George Washington ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນເວລາທີ່ cicadas ເກີດຂື້ນ, ພວກມັນສະຫນອງແຫຼ່ງອາຫານທີ່ອຸດົມສົມບູນສໍາລັບສັດຕ່າງໆ, ລວມທັງນົກ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການລ່າສັດປີກຫຼຸດລົງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໃບໄມ້ຫຼາຍຂື້ນ.

ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາໃນວິທະຍາສາດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບ cascading ສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ cyclical ຂອງ cicadas ມີຕໍ່ລະບົບນິເວດ.

ການຂຸດຄົ້ນໃນທະເລເລິກ: ການຊັ່ງນໍ້າຫນັກຄວາມສ່ຽງແລະລາງວັນ

ມີຄວາມສົນໃຈທາງດ້ານການຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຂຸດຄົ້ນໂລຫະທີ່ມີຄຸນຄ່າຈາກພື້ນມະຫາສະຫມຸດເລິກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເລັ່ງລັດທີ່ຜ່ານມາຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າລະບົບນິເວດໃນທະເລເລິກແມ່ນບ່ອນທີ່ມີຊີວິດທີ່ຫາຍາກແລະລະອຽດອ່ອນ. ນັກ​ຄົ້ນ​ຄ້​ວາ​ສຳ​ຫຼວດ​ຮູ​ລະບາຍ​ນ້ຳ​ທີ່​ອຸດົມ​ດ້ວຍ​ແຮ່​ທາດ​ໃນ​ມະຫາ​ສະໝຸດ​ປາຊີ​ຟິກ ​ໄດ້​ຄົ້ນ​ພົບ​ບ່ອນ​ຢູ່​ຖ້ຳໃຕ້​ດິນ​ທີ່​ມີ​ຊີວິດ​ຊີວາ. ທີ່ຢູ່ອາໃສເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສືບສວນຕື່ມອີກກ່ອນທີ່ຈະມີກິດຈະກໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃດໆ.

ໃນສະພາບແວດລ້ອມປະເພດອື່ນ, ເອີ້ນວ່າ nodules polymetallic, ແຮ່ທາດທີ່ມີຄຸນຄ່າແມ່ນກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວພື້ນທະເລ. Muriel Rabone, ຈາກພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດໃນລອນດອນ, ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງນາງຄາດຄະເນວ່າອາດຈະມີພັນຊະນິດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກອາໄສຢູ່ໃນແລະຢູ່ໃກ້ກັບ nodules. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາໃນຊີວະສາດໃນປະຈຸບັນ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຂົ້າໃຈລະບົບນິເວດເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີທ່າແຮງຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ພາລະກິດໂລຫະຂອງ NASA, hippos ຫິວ chew ບໍ່ດີ, ດົນຕີ synchronizes ພວກເຮົາ, cicada boom ແມ່ນຕົ້ນໄມ້ bane ແລະຄວາມສ່ຽງແລະລາງວັນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນທະເລເລິກ – Quirks & Quarks ກັບ Bob McDonald (ແຫຼ່ງ)
- Psyche Mission – NASA (ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​)
- Psyche - ຫ້ອງທົດລອງຟີຊິກສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Johns Hopkins (ແຫຼ່ງ)
– Hungry Hippos ບໍ່ chew ດີຫຼາຍ – Quirks & Quarks (ແຫຼ່ງ)
– ດົນ​ຕີ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຫົວ​ໃຈ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄປ pitter-pat ຄືກັນກັບຫົວໃຈຂອງຄົນອື່ນ – Quirks & Quarks (ແຫຼ່ງ)
– Cicadas ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ແລະ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ໄດ້​ຖືກ​ກັດ – Quirks & Quarks (ແຫຼ່ງ​ຂໍ້​ມູນ​)
- ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ແລະ​ລາງ​ວັນ​ຂອງ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ທະ​ເລ​ເລິກ - Quirks & Quarks (ແຫຼ່ງ​)

By Vicky Stavropoulou

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