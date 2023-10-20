ພາລະກິດທາງຈິດຂອງ NASA: ການສຳຫຼວດດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ອຸດົມດ້ວຍໂລຫະ

ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍແຜ່ພາລະກິດຂອງ Psyche, ຍານອະວະກາດທີ່ເດີນທາງໄປສູ່ສາຍແອວດາວທຽມເພື່ອສຶກສາດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມີຊື່ວ່າ Psyche. ເປັນຮູບດາວພິເສດນີ້ເຊື່ອວ່າເປັນໂລຫະທີ່ອຸດົມສົມບູນ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມັນເປັນວັດຖຸພິເສດຂອງການສຶກສາສໍາລັບນັກວິທະຍາສາດ. ພາລະກິດມີຈຸດປະສົງເພື່ອໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອົງປະກອບແລະຫຼັກຂອງດາວເຄາະທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບພວກເຮົາ.
David Lawrence, ພະນັກງານວິຊາການຫຼັກຂອງຫ້ອງທົດລອງຟີຊິກສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Johns Hopkins, ເປັນຜູ້ນໍາພາການສືບສວນສໍາລັບອຸປະກອນຫນຶ່ງໃນຍານອະວະກາດ Psyche. ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວ, ray gamma ແລະ neutron spectrometer, ຈະຊ່ວຍວິເຄາະອົງປະກອບຂອງຮູບດາວໄດ້.
Hippos: ຄາງກະໄຕທີ່ມີອໍານາດ, Chewers ທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບ
ເຖິງວ່າຈະມີຄາງກະໄຕທີ່ມີອໍານາດແລະແຂ້ວທີ່ຫນ້າຢ້ານ, hippos ແມ່ນນັກກິນທີ່ບໍ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ຫນ້າປະຫລາດໃຈ. ການສຶກສາທີ່ຕີພິມໃນ PLOS One ເປີດເຜີຍວ່າ hippos ຕໍ່ສູ້ກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຄື່ອງປັ່ນທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການ chewing ອາຫານຂອງພວກເຂົາຢ່າງມີປະສິດທິພາບ. ຄວາມສາມາດ chewing ຂອງເຂົາເຈົ້າເບິ່ງຄືວ່າຈະໄດ້ຮັບການເສຍສະລະໃນເງື່ອນໄຂຂອງການນໍາໃຊ້ຄາງກະໄຕຂອງເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການຕໍ່ສູ້.
Marcus Clauss, ສາດສະດາຈານຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Zurich, ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງລາວໄດ້ດໍາເນີນການສຶກສາ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ hippos ມີຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາສາມາດອອກແຮງກັບຄາງກະໄຕຂອງພວກເຂົາແຕ່ບໍ່ chew ໃນຄວາມຫມາຍພື້ນເມືອງ.
ພະລັງງານ synchronizing ຂອງດົນຕີ
ການຟັງເພງບໍ່ພຽງແຕ່ສ້າງຄວາມສຸກເທົ່ານັ້ນແຕ່ຍັງສ້າງປະສົບການຮ່ວມກັນໃນບັນດາຜູ້ຟັງ. ການສຶກສາທີ່ດໍາເນີນໂດຍ Wolfgang Tschacher, ນັກຈິດຕະສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Bern, ເປີດເຜີຍວ່າຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຄອນເສີດດົນຕີຄລາສສິກ synchronize ການເຄື່ອນໄຫວ, ອັດຕາການເຕັ້ນຫົວໃຈ, ແລະອັດຕາການຫາຍໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. synchronization ນີ້ແມ່ນຮາກຖານຢ່າງເລິກເຊິ່ງໃນອະດີດວິວັດທະນາການຂອງພວກເຮົາ.
Tschacher ໄດ້ໃຊ້ເຊັນເຊີທີ່ສວມໃສ່ໄດ້ ແລະເທັກໂນໂລຍີການຈັບການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອວັດແທກການຕອບສະໜອງຂອງຜູ້ຊົມຄອນເສີດ. ການຄົ້ນຄວ້າຂອງລາວ, ຈັດພີມມາຢູ່ໃນບົດລາຍງານວິທະຍາສາດ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບຜົນກະທົບອັນເລິກເຊິ່ງຂອງດົນຕີກ່ຽວກັບຂະບວນການທາງກາຍະພາບຂອງມະນຸດແລະປະສົບການລວມ.
Cicadas: ຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບນິເວດທີ່ຂະຫຍາຍຕົວ
ການເກີດຂອງໝາກເບັງໃນແຕ່ລະ 17 ປີ ມີຜົນສະທ້ອນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ລະບົບນິເວດປ່າໄມ້. ການຄົ້ນຄວ້າທີ່ດໍາເນີນໂດຍນັກຊີວະວິທະຍາ Zoe Getman-Pickering ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ George Washington ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນເວລາທີ່ cicadas ເກີດຂື້ນ, ພວກມັນສະຫນອງແຫຼ່ງອາຫານທີ່ອຸດົມສົມບູນສໍາລັບສັດຕ່າງໆ, ລວມທັງນົກ. ອັນນີ້ເຮັດໃຫ້ການລ່າສັດປີກຫຼຸດລົງ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ໃບໄມ້ຫຼາຍຂື້ນ.
ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາໃນວິທະຍາສາດ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບ cascading ສະລັບສັບຊ້ອນທີ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນ cyclical ຂອງ cicadas ມີຕໍ່ລະບົບນິເວດ.
ການຂຸດຄົ້ນໃນທະເລເລິກ: ການຊັ່ງນໍ້າຫນັກຄວາມສ່ຽງແລະລາງວັນ
ມີຄວາມສົນໃຈທາງດ້ານການຄ້າເພີ່ມຂຶ້ນໃນການຂຸດຄົ້ນໂລຫະທີ່ມີຄຸນຄ່າຈາກພື້ນມະຫາສະຫມຸດເລິກ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການເລັ່ງລັດທີ່ຜ່ານມາຍັງໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າລະບົບນິເວດໃນທະເລເລິກແມ່ນບ່ອນທີ່ມີຊີວິດທີ່ຫາຍາກແລະລະອຽດອ່ອນ. ນັກຄົ້ນຄ້ວາສຳຫຼວດຮູລະບາຍນ້ຳທີ່ອຸດົມດ້ວຍແຮ່ທາດໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ໄດ້ຄົ້ນພົບບ່ອນຢູ່ຖ້ຳໃຕ້ດິນທີ່ມີຊີວິດຊີວາ. ທີ່ຢູ່ອາໃສເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້, ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບການສືບສວນຕື່ມອີກກ່ອນທີ່ຈະມີກິດຈະກໍາຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃດໆ.
ໃນສະພາບແວດລ້ອມປະເພດອື່ນ, ເອີ້ນວ່າ nodules polymetallic, ແຮ່ທາດທີ່ມີຄຸນຄ່າແມ່ນກະແຈກກະຈາຍໄປທົ່ວພື້ນທະເລ. Muriel Rabone, ຈາກພິພິທະພັນປະຫວັດສາດທໍາມະຊາດໃນລອນດອນ, ແລະເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງນາງຄາດຄະເນວ່າອາດຈະມີພັນຊະນິດທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກອາໄສຢູ່ໃນແລະຢູ່ໃກ້ກັບ nodules. ການສຶກສາ, ຈັດພີມມາໃນຊີວະສາດໃນປະຈຸບັນ, ເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເຂົ້າໃຈລະບົບນິເວດເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ຈະຂຸດຄົ້ນຊັບພະຍາກອນທີ່ມີທ່າແຮງຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ພາລະກິດໂລຫະຂອງ NASA, hippos ຫິວ chew ບໍ່ດີ, ດົນຕີ synchronizes ພວກເຮົາ, cicada boom ແມ່ນຕົ້ນໄມ້ bane ແລະຄວາມສ່ຽງແລະລາງວັນຂອງການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ໃນທະເລເລິກ – Quirks & Quarks ກັບ Bob McDonald (ແຫຼ່ງ)
- Psyche Mission – NASA (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ)
- Psyche - ຫ້ອງທົດລອງຟີຊິກສາດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Johns Hopkins (ແຫຼ່ງ)
– Hungry Hippos ບໍ່ chew ດີຫຼາຍ – Quirks & Quarks (ແຫຼ່ງ)
– ດົນຕີເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈຂອງທ່ານໄປ pitter-pat ຄືກັນກັບຫົວໃຈຂອງຄົນອື່ນ – Quirks & Quarks (ແຫຼ່ງ)
– Cicadas ຂະຫຍາຍຕົວແລະຕົ້ນໄມ້ໄດ້ຖືກກັດ – Quirks & Quarks (ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ)
- ຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມສ່ຽງແລະລາງວັນຂອງການຂຸດຄົ້ນທະເລເລິກ - Quirks & Quarks (ແຫຼ່ງ)