ລາຍງານຂອງລັດຖະບານເປີດເຜີຍວ່າ ບັ້ງໄຟ SLS ຖືວ່າ “ບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້” ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ອົງການ NASA

ບົດລາຍງານຫຼ້າສຸດຈາກຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ (GAO) ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າເຈົ້າຫນ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງອົງການ NASA ພິຈາລະນາລະບົບການເປີດຕົວອາວະກາດ (SLS) ຂອງອົງການແມ່ນ "ບໍ່ສາມາດຊື້ໄດ້" ໃນລະດັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນປະຈຸບັນ. ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບຄວາມໂປ່ງໃສຂອງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງໂຄງການ ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດຄວາມຊັດເຈນກ່ຽວກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່າວອ້າງເຫຼົ່ານີ້.
ໂຄສົກຂອງອົງການ NASA ຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບບົດລາຍງານນີ້.
ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ບົດລາຍງານຂອງ GAO ຍອມຮັບວ່າອົງການ NASA ຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມຈໍາເປັນໃນການປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການຊື້ຂອງໂຄງການ SLS. ແຜນການຂອງອົງການ NASA ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫານີ້ລວມມີຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອສະຖຽນລະພາບຕາຕະລາງການບິນ, ເພີ່ມປະສິດທິພາບ, ຊຸກຍູ້ການປະດິດສ້າງ, ແລະດັດປັບຍຸດທະສາດການຊື້ເຄື່ອງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
ຈະຫຼວດ SLS ເປັນອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນຂອງໂຄງການ Artemis ຂອງອົງການ NASA, ເຊິ່ງມີເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຕັ້ງຖານທັບເທິງດວງຈັນ ແລະປະຕິບັດພາລະກິດສຳຫຼວດ ແລະວິທະຍາສາດຕື່ມອີກ. ເຖິງແມ່ນວ່າການເປີດຕົວການທົດສອບຄັ້ງທໍາອິດຂອງ SLS, ທີ່ເອີ້ນວ່າ Artemis I, ປະສົບຜົນສໍາເລັດ, ໂຄງການໄດ້ປະເຊີນກັບການວິພາກວິຈານຈາກຜູ້ເຝົ້າລະວັງຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບບັນຫາສັນຍາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍເກີນໄປ, ແລະການຂາດຄວາມໂປ່ງໃສ.
ບົດລາຍງານຂອງ GAO ແນະນໍາວ່າອົງການ NASA ຄວນພັດທະນາພື້ນຖານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພື່ອເກັບກໍາຕົ້ນທຶນການຜະລິດສໍາລັບພາລະກິດໂດຍນໍາໃຊ້ລູກສອນໄຟ SLS Block I. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ອົງການ NASA ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຄໍາແນະນໍານີ້ຢ່າງເຕັມສ່ວນ, ອີງຕາມບົດລາຍງານ.
ໃນປັດຈຸບັນ, ປະມານ 12 ຕື້ໂດລາໄດ້ໃຊ້ຈ່າຍໃນການພັດທະນາບັ້ງໄຟ SLS, ແລະອົງການ NASA ໄດ້ຮ້ອງຂໍຫຼາຍກວ່າ $ 11 ຕື້ໃນການສະເຫນີງົບປະມານທີ່ຜ່ານມາເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການສໍາລັບສີ່ປີຂ້າງຫນ້າ.
ບົດລາຍງານຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງອົງການ NASA ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການ SLS ແລະປັບປຸງຄວາມໂປ່ງໃສເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມຍືນຍົງໃນໄລຍະຍາວຂອງມັນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດລາຍງານຂອງຫ້ອງການຮັບຜິດຊອບຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ (GAO).
- ໂຄສົກອົງການ NASA