ອະນາຄົດຂອງພາລະກິດກັບຄືນຂອງດາວອັງຄານຂອງ NASA ໃນຄວາມສົງໃສ, ອີງຕາມການທົບທວນ Scathing

ແຜນການຂອງອົງການ NASA ສໍາລັບພາລະກິດກັບຄືນ Mars Sample Return (MSR), ກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນປີ 2028, ໄດ້ຖືກເອີ້ນເປັນຄໍາຖາມໂດຍຄະນະກໍາມະການທົບທວນເອກະລາດຂອງອົງການ. ບົດລາຍງານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາດ້ານວິຊາການ, ງົບປະມານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະຕາຕະລາງການເປີດຕົວທີ່ບໍ່ເປັນຈິງເປັນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບພາລະກິດ.
ພາລະກິດ MSR ແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການ NASA ແລະອົງການອະວະກາດເອີຣົບ ແລະຖືວ່າເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການສຳຫຼວດດາວອັງຄານ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຍານ Perseverance Rover ຂອງອົງການ NASA, ເຊິ່ງໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງດາວອັງຄານແລ້ວ ແລະໄດ້ຝາກມັນໄວ້ເທິງພື້ນຜິວຂອງດາວເຄາະ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກນໍາມາແລະນໍາກັບຄືນສູ່ໂລກໂດຍພາລະກິດ MSR.
ໃນເບື້ອງຕົ້ນຄາດຄະເນຢູ່ທີ່ 4 ຕື້ໂດລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພາລະກິດ MSR ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນປະມານ 5.3 ຕື້ໂດລາ. ບົດລາຍງານຄະນະທົບທວນຄືນລະບຸບັນຫາໃນການສົ່ງເສີມພາລະກິດ, ອົງການຈັດຕັ້ງ, ການກໍານົດເວລາ, ແລະການເງິນ. ອີງຕາມບົດລາຍງານ, ພາລະກິດໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນດ້ວຍງົບປະມານທີ່ບໍ່ເປັນຈິງແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງຕາຕະລາງ, ເຮັດໃຫ້ວັນທີເປີດຕົວ 2028 ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.
ການເຄື່ອນຍ້າຍການສົ່ງຍານໄປສູ່ໜ້າຕ່າງທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນປີ 2030 ຈະເພີ່ມຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພາລະກິດຂຶ້ນເປັນ 8-11 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນການສ້າງຄວາມກົດດັນຢ່າງໃຫຍ່ຫຼວງຕໍ່ງົບປະມານດ້ານວິທະຍາສາດດາວເຄາະຂອງ NASA. ທາງເລືອກອື່ນທີ່ຄະນະກໍາມະການແນະນໍາແມ່ນການນໍາໃຊ້ສອງຄົນທີ່ດິນແທນທີ່ຈະເປັນຫນຶ່ງເພື່ອສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງ, ແຕ່ນີ້ຈະເປັນການຂະຫຍາຍເວລາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ.
ບົດລາຍງານແນະນໍາໃຫ້ອົງການ NASA ກວດສອບການຄຸ້ມຄອງແລະໂຄງສ້າງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພາລະກິດເພື່ອປັບປຸງຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ມັນຍັງເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບອົງການ NASA ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມແລະການສື່ສານຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດ MSR ກັບສາທາລະນະ.
ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຄົ້ນພົບຂອງຄະນະກໍາມະການທົບທວນ, NASA ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທີມງານທົບທວນທີ່ນໍາພາໂດຍ Sandra Connelly, ຮອງຜູ້ບໍລິຫານຂອງອົງການສໍາລັບວິທະຍາສາດ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍົກຂຶ້ນມາ. ທີມງານມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານໃນເດືອນມີນາປີຫນ້າ. ໃນຂະນະດຽວກັນ ອົງການ NASA ໄດ້ຊັກຊ້າໃນການຢືນຢັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນພາລະກິດ ແລະກຳນົດເວລາຢ່າງເປັນທາງການ.
ນີ້ບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ພາລະກິດ MSR ໄດ້ປະເຊີນກັບການວິຈານ. ໃນເດືອນກໍລະກົດ, ຄະນະກໍາມະການການອະນຸມັດຂອງວຽງຈັນຝົນສະຫະລັດໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານວິຊາການແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຊີ້ນໍາອົງການ NASA ໃຫ້ທາງເລືອກໃນການປັບປຸງຫຼືຂະຫຍາຍພາລະກິດຄືນໃຫມ່ຖ້າມັນບໍ່ສາມາດຢູ່ໃນງົບປະມານ.
ພາລະກິດ MSR ຍັງປະເຊີນກັບການແຂ່ງຂັນຈາກຈີນ, ເຊິ່ງກໍາລັງວາງແຜນການກັບຄືນຂອງດາວອັງຄານຂອງຕົນເອງທີ່ກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນປະມານ 2030.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດລາຍງານຄະນະກວດກາເອກະລາດຂອງອົງການ NASA
– ຄະນະກໍາມະການສະພາສູງສະຫະລັດ