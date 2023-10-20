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ອະນາຄົດຂອງພາລະກິດກັບຄືນຂອງດາວອັງຄານຂອງ NASA ໃນຄວາມສົງໃສ, ອີງຕາມການທົບທວນ Scathing

ByGabriel Botha

Oct 20, 2023
ອະນາຄົດຂອງພາລະກິດກັບຄືນຂອງດາວອັງຄານຂອງ NASA ໃນຄວາມສົງໃສ, ອີງຕາມການທົບທວນ Scathing

ແຜນການຂອງອົງການ NASA ສໍາລັບພາລະກິດກັບຄືນ Mars Sample Return (MSR), ກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນປີ 2028, ໄດ້ຖືກເອີ້ນເປັນຄໍາຖາມໂດຍຄະນະກໍາມະການທົບທວນເອກະລາດຂອງອົງການ. ບົດລາຍງານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫາດ້ານວິຊາການ, ງົບປະມານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ແລະຕາຕະລາງການເປີດຕົວທີ່ບໍ່ເປັນຈິງເປັນບັນຫາໃຫຍ່ທີ່ກໍາລັງປະເຊີນກັບພາລະກິດ.

ພາລະກິດ MSR ແມ່ນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງອົງການ NASA ແລະອົງການອະວະກາດເອີຣົບ ແລະຖືວ່າເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໃນການສຳຫຼວດດາວອັງຄານ. ມັນກ່ຽວຂ້ອງກັບຍານ Perseverance Rover ຂອງອົງການ NASA, ເຊິ່ງໄດ້ເກັບຕົວຢ່າງດາວອັງຄານແລ້ວ ແລະໄດ້ຝາກມັນໄວ້ເທິງພື້ນຜິວຂອງດາວເຄາະ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຕົວຢ່າງເຫຼົ່ານີ້ຈະຖືກນໍາມາແລະນໍາກັບຄືນສູ່ໂລກໂດຍພາລະກິດ MSR.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນຄາດຄະເນຢູ່ທີ່ 4 ຕື້ໂດລາ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພາລະກິດ MSR ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນປະມານ 5.3 ຕື້ໂດລາ. ບົດ​ລາຍ​ງານ​ຄະ​ນະ​ທົບ​ທວນ​ຄືນ​ລະ​ບຸ​ບັນ​ຫາ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ພາ​ລະ​ກິດ, ອົງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ, ການ​ກໍາ​ນົດ​ເວ​ລາ, ແລະ​ການ​ເງິນ. ອີງຕາມບົດລາຍງານ, ພາລະກິດໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນດ້ວຍງົບປະມານທີ່ບໍ່ເປັນຈິງແລະຄວາມຄາດຫວັງຂອງຕາຕະລາງ, ເຮັດໃຫ້ວັນທີເປີດຕົວ 2028 ເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

ການ​ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ການ​ສົ່ງ​ຍານ​ໄປ​ສູ່​ໜ້າ​ຕ່າງ​ທີ່​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ປີ 2030 ຈະ​ເພີ່ມ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຂອງ​ພາລະກິດ​ຂຶ້ນ​ເປັນ 8-11 ຕື້​ໂດ​ລາ​ສະຫະລັດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ຢ່າງ​ໃຫຍ່​ຫຼວງ​ຕໍ່​ງົບປະມານ​ດ້ານ​ວິທະຍາສາດ​ດາວ​ເຄາະ​ຂອງ NASA. ທາງເລືອກອື່ນທີ່ຄະນະກໍາມະການແນະນໍາແມ່ນການນໍາໃຊ້ສອງຄົນທີ່ດິນແທນທີ່ຈະເປັນຫນຶ່ງເພື່ອສົ່ງຄືນຕົວຢ່າງ, ແຕ່ນີ້ຈະເປັນການຂະຫຍາຍເວລາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມຂຶ້ນ.

ບົດລາຍງານແນະນໍາໃຫ້ອົງການ NASA ກວດສອບການຄຸ້ມຄອງແລະໂຄງສ້າງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພາລະກິດເພື່ອປັບປຸງຄວາມຮັບຜິດຊອບ. ມັນຍັງເນັ້ນຫນັກເຖິງຄວາມຈໍາເປັນສໍາລັບອົງການ NASA ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການມີສ່ວນຮ່ວມແລະການສື່ສານຄວາມສໍາຄັນຂອງພາລະກິດ MSR ກັບສາທາລະນະ.

ໃນການຕອບສະຫນອງຕໍ່ການຄົ້ນພົບຂອງຄະນະກໍາມະການທົບທວນ, NASA ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງທີມງານທົບທວນທີ່ນໍາພາໂດຍ Sandra Connelly, ຮອງຜູ້ບໍລິຫານຂອງອົງການສໍາລັບວິທະຍາສາດ, ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຍົກຂຶ້ນມາ. ທີມງານມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເຜີຍແຜ່ບົດລາຍງານໃນເດືອນມີນາປີຫນ້າ. ​ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ ອົງການ NASA ​ໄດ້​ຊັກ​ຊ້າ​ໃນ​ການ​ຢືນຢັນ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ພາລະກິດ ​ແລະ​ກຳນົດ​ເວລາ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ.

ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ​ທີ່​ພາ​ລະ​ກິດ MSR ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ວິ​ຈານ. ໃນເດືອນກໍລະກົດ, ຄະນະກໍາມະການການອະນຸມັດຂອງວຽງຈັນຝົນສະຫະລັດໄດ້ສະແດງຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍດ້ານວິຊາການແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ຊີ້ນໍາອົງການ NASA ໃຫ້ທາງເລືອກໃນການປັບປຸງຫຼືຂະຫຍາຍພາລະກິດຄືນໃຫມ່ຖ້າມັນບໍ່ສາມາດຢູ່ໃນງົບປະມານ.

ພາລະກິດ MSR ຍັງປະເຊີນກັບການແຂ່ງຂັນຈາກຈີນ, ເຊິ່ງກໍາລັງວາງແຜນການກັບຄືນຂອງດາວອັງຄານຂອງຕົນເອງທີ່ກໍານົດຈະເປີດຕົວໃນປະມານ 2030.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ບົດລາຍງານຄະນະກວດກາເອກະລາດຂອງອົງການ NASA
– ຄະ​ນະ​ກໍາ​ມະ​ການ​ສະ​ພາ​ສູງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​

By Gabriel Botha

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