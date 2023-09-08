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ຢູ່ເທິງດາວອັງຄານມີສິ່ງແປກປະຫຼາດບໍ?

ByGabriel Botha

Sep 8, 2023
ຢູ່ເທິງດາວອັງຄານມີສິ່ງແປກປະຫຼາດບໍ?

ຍານສຳຫຼວດ Perseverance ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າສົນໃຈຢູ່ເທິງດາວອັງຄານ, ປະກອບດ້ວຍ 2021 ກ້ອນຫີນທີ່ມີລັກສະນະຄ້າຍຄືຫູປາສະຫຼາມ ແລະ ຮອຍຕີນປູ. ຍານສຳຫຼວດ, ເຊິ່ງໄດ້ມາຮອດດາວເຄາະສີແດງໃນເດືອນກຸມພາ XNUMX, ໄດ້ສຳຫຼວດອຸບປະກອນ Jezero ເພື່ອຊອກຫາສັນຍານຂອງຊີວິດທີ່ຜ່ານມາເທິງດາວອັງຄານ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ກ້ອນຫີນທີ່ມີຮູບຮ່າງແປກໆເຫຼົ່ານີ້ເປັນຄວາມແປກໃຈທີ່ບໍ່ຄາດຄິດໃນລະຫວ່າງພາລະກິດຂອງມັນ.

ປະຈຸບັນ, ຄວາມອົດທົນແມ່ນຍ່າງຜ່ານເຂດທົ່ງພຽງແມ່ນ້ຳຂອງບູຮານທີ່ເຄີຍເປັນທະເລສາບໃຫຍ່, ຄາດຄະເນວ່າມີຄວາມເລິກປະມານ 16,000 ຟຸດ. ຮູບຖ່າຍ, ຖ່າຍໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ 2023, ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະກົດການທີ່ເອີ້ນວ່າ pareidolia. Pareidolia ເກີດຂື້ນໃນເວລາທີ່ສະຫມອງຕີຄວາມຫມາຍແບບສຸ່ມເປັນຮູບພາບທີ່ມີຄວາມຫມາຍ. ຕົວຢ່າງຄລາດສິກແມ່ນການຮັບຮູ້ພຣະພັກຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດຢູ່ໃນສິ້ນຂອງ toast ເຜົາ.

ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທໍາ​ອິດ Mars ເປັນ​ຫົວ​ຂໍ້​ຂອງ paeidolia. ຫນຶ່ງໃນກໍລະນີທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດແມ່ນ "Face on Mars," ເປັນຮູບພາບທີ່ຖ່າຍໂດຍຍານອະວະກາດ Viking 1 ຂອງ NASA ໃນເດືອນກໍລະກົດ 1976, ເຊິ່ງເບິ່ງຄືວ່າຈະພັນລະນາໃບຫນ້າທີ່ມີລັກສະນະທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າອົງການ NASA ອະທິບາຍວ່າພາບລວງຕາເປັນຜົນມາຈາກເງົາ, ຮູບພາບດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການສົນທະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ.

ອົງການ NASA ໄດ້ແບ່ງປັນຮູບຖ່າຍຂອງຫູປາ ແລະ ກ້ອນຫີນທີ່ມີລັກສະນະເປັນຮອຍທພບລົງໃນສື່ສັງຄົມ, ເຊີນຜູ້ຊົມແບ່ງປັນການຕີຄວາມໝາຍຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຄຳຕອບໄດ້ເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນພາບຈິນຕະນາການຕ່າງໆ, ລວມທັງໝາກຖົ່ວກາເຟ, ສະເຕໂກໂຊຣັສ, ຮິມຝີປາກຄູ່, ແລະຫົວເຕົ່າ.

ເຖິງແມ່ນວ່າດາວອັງຄານໄດ້ຖືກປົກຄຸມຢູ່ໃນນ້ໍາຫຼາຍຕື້ປີກ່ອນຫນ້ານີ້, ປະຈຸບັນບໍ່ມີຫຼັກຖານໃດໆທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າດາວເຄາະບໍ່ເຄີຍມີຊີວິດໃດໆ. ຮູບຖ່າຍເຫຼົ່ານີ້, ເຖິງວ່າໜ້າສົນໃຈ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບທຳມະຊາດທີ່ໂດດດ່ຽວຂອງດາວອັງຄານ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– NASA Perseverance Rover (@NASAPersevere) – Twitter
– NASA/JPL-Caltech/Handout ຜ່ານ REUTERS

By Gabriel Botha

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