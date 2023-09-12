ຍານອາວະກາດ Lucy ຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກພາບທຳອິດຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Dinkinesh

ຍານອະວະກາດ Lucy ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກພາບທຳອິດຂອງດາວເຄາະນ້ອຍສາຍແອວຫຼັກ, Dinkinesh ຢ່າງສຳເລັດຜົນ. ນີ້ແມ່ນຮູບດາວດວງທໍາອິດໃນຈໍານວນ 10 ດາວທີ່ Lucy ຈະສຶກສາໃນໄລຍະ 12 ປີ. ໃນປັດຈຸບັນຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກ Dinkinesh 14 ລ້ານໄມ, Lucy ຈະເຂົ້າມາພາຍໃນ 265 ໄມຂອງຮູບດາວໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2023, ໂດຍໃຊ້ການປະເຊີນຫນ້າຢ່າງໃກ້ຊິດເພື່ອທົດສອບລະບົບຂອງມັນ.
ຮູບພາບທີ່ຖ່າຍໂດຍ Lucy ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈຸດນ້ອຍໆທີ່ເຄື່ອນທີ່ຕໍ່ກັບພື້ນຫລັງຂອງດາວ, ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຂອງ Dinkinesh. ຮູບພາບເຫຼົ່ານີ້ຖືກຈັບໃນວັນທີ 2 ແລະ 5 ກັນຍາ 2023. ຍານອະວະກາດຈະສືບຕໍ່ເຂົ້າຫາ Dinkinesh ໃນໄລຍະສອງເດືອນຂ້າງໜ້າຈົນກວ່າຈະເຂົ້າໃກ້ທີ່ສຸດ.
ໃນລະຫວ່າງນີ້, ທີມງານ Lucy ຈະທົດສອບລະບົບຍານອະວະກາດແລະຂັ້ນຕອນ, ໂດຍສຸມໃສ່ລະບົບຕິດຕາມຢູ່ປາຍຍອດ. ລະບົບນີ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮັກສາດາວເຄາະນ້ອຍຢູ່ໃນຂອບເຂດຂອງອຸປະກອນການເບິ່ງໃນຂະນະທີ່ຍານອະວະກາດບິນຜ່ານດ້ວຍຄວາມໄວ 10,000 mph.
ເພື່ອຮັບປະກັນການບິນທີ່ຖືກຕ້ອງ, Lucy ຈະສືບຕໍ່ຮູບພາບຮູບດາວໂດຍນໍາໃຊ້ໂຄງການນໍາທາງ optical ຂອງຕົນ. ໂຄງການນີ້ກໍານົດຕໍາແຫນ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ Lucy ແລະ Dinkinesh ໂດຍການປຽບທຽບຕໍາແຫນ່ງທີ່ປາກົດຂື້ນຂອງຮູບດາວກັບພື້ນຫລັງຂອງດາວ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ຈະສັງເກດວ່າ Dinkinesh ຈະບໍ່ສະແດງລາຍລະອຽດດ້ານຫນ້າຈົນກ່ວາມື້ຂອງການພົບ, ຍ້ອນວ່າມັນຈະຍັງຄົງເປັນຈຸດອ່ອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໃນລະຫວ່າງວິທີການ.
ຮູບພາບທີ່ຖືກບັນທຶກໂດຍ Lucy ໄດ້ຖືກຖ່າຍໂດຍໃຊ້ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວາມລະອຽດສູງຂອງມັນ, ເຄື່ອງມື L'LORRI, ສະຫນອງໃຫ້ໂດຍ Johns Hopkins Applied Physics Laboratory. ຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍຂອງພາລະກິດ Lucy, Hal Levison, ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນ Boulder, Colorado, ແລະພາລະກິດໄດ້ຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍສູນການບິນ Goddard Space ຂອງ NASA ໃນ Maryland. ຍານອະວະກາດເອງໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍ Lockheed Martin Space ໃນ Colorado.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
- ເວັບໄຊທ໌ທາງການຂອງອົງການ NASA: ຍານອາວະກາດ Lucy ຂອງອົງການ NASA ບັນທຶກພາບດາວເຄາະນ້ອຍ Dinkinesh ທໍາອິດຂອງຕົນ.
- ອົງການອະວະກາດແລະອາວະກາດແຫ່ງຊາດ (NASA)