ຍານອາວະກາດ Lucy ຂອງອົງການ NASA ກຽມຮັບມືກັບການປະເຊີນໜ້າກັບດາວເຄາະນ້ອຍ Dinkinesh

ຍານອະວະກາດ Lucy ຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງກຽມພ້ອມສໍາລັບການພົບພໍ້ກັບດາວເຄາະນ້ອຍຄັ້ງທໍາອິດ. ໃນວັນທີ 1 ເດືອນພະຈິກ, ມັນຈະບິນໂດຍດາວເຄາະນ້ອຍ Dinkinesh ແລະທົດສອບເຄື່ອງມືຂອງມັນໃນການກະກຽມສໍາລັບການໄປຢ້ຽມຢາມເປັນຮູບດາວ Trojan ໃນອະນາຄົດທີ່ໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດຄຽງຄູ່ກັບດາວພະຫັດ. Dinkinesh, ມີຄວາມກວ້າງບໍ່ເກີນເຄິ່ງໄມລ໌, ຕັ້ງຢູ່ໃນສາຍແອວຕົ້ນຕໍຂອງຮູບດາວລະຫວ່າງວົງໂຄຈອນຂອງດາວອັງຄານແລະດາວພະຫັດ.
ໃນລະຫວ່າງການບິນ, ຈຸດສຸມຕົ້ນຕໍຈະໄດ້ຮັບການທົດສອບລະບົບການຕິດຕາມຢູ່ປາຍຂອງຍານອາວະກາດ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມັນສາມາດຕິດຕາມດາວພະເຄາະເປັນເອກະລາດແລະຮັກສາມັນໃນການເບິ່ງຂອງອຸປະກອນ. ຍານອະວະກາດຈະເກັບກຳຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ກ້ອງຄວາມລະອຽດສູງ ແລະກ້ອງອິນຟາເຣດຄວາມຮ້ອນ. ມັນຍັງຈະໃຊ້ລະບົບ terminal-tracking ເພື່ອຕິດຕາມຮູບດາວໃນແປດນາທີສຸດທ້າຍຂອງການພົບແລະເກັບກໍາຂໍ້ມູນດ້ວຍຮູບພາບສີແລະ infrared spectrometer.
ການພົບພໍ້ກັບ Dinkinesh ນີ້ເປັນການທົດສອບສໍາລັບລະບົບຂອງ Lucy ກ່ອນທີ່ມັນຈະເຄື່ອນຍ້າຍໄປທີ່ເປົ້າຫມາຍຕົ້ນຕໍ, ເປັນຮູບດາວ Jupiter Trojan. ເປົ້າໝາຍຂອງພາລະກິດ Lucy ແມ່ນເພື່ອສຳຫຼວດດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ບໍ່ເຄີຍສຳຫຼວດມາກ່ອນ ທີ່ໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດໃນສອງ “ຝູງ” ຢູ່ທາງໜ້າ ແລະທາງຫຼັງຂອງດາວພະຫັດ. ກ່ອນທີ່ຈະໄປຮອດດາວເຄາະນ້ອຍ Trojan, Lucy ຈະມີການບິນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍສາຍແອວຕົ້ນຕໍທີ່ເອີ້ນວ່າ Donaldjohanson ໃນປີ 2025 ສໍາລັບການທົດສອບການບິນເພີ່ມເຕີມ.
ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຈັບໄດ້ຈາກການພົບ Dinkinesh ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ຜົນການທົດສອບດ້ານວິສະວະກໍາທີ່ມີຄຸນຄ່າເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງດາວເຄາະນ້ອຍສາຍແອວໃຫຍ່ກວ່າແລະຮູບດາວນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບໂລກ. ຫຼັງຈາກການພົບກັນ, Lucy ຈະສືບຕໍ່ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງອ້ອມຮອບດວງອາທິດ, ກັບຄືນສູ່ເຂດໄກ້ຄຽງຂອງໂລກສໍາລັບການຊ່ວຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃນປີ 2024 ກ່ອນທີ່ຈະໄປເຖິງດາວພະຫັດ Trojan ໃນປີ 2027.
ການພົບພໍ້ຄັ້ງທຳອິດກັບ Dinkinesh ນີ້ເປັນຂີດໝາຍອັນໜ້າຕື່ນເຕັ້ນສຳລັບພາລະກິດຂອງ Lucy, ຍ້ອນວ່າຍານອະວະກາດເລີ່ມການເດີນທາງຂອງການສຳຫຼວດ ແລະ ການຄົ້ນພົບຢູ່ໃນແຖບຮູບດາວ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– https://www.nasa.gov/lucy