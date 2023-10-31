ກຳລັງພົບພໍ້ກັນ: ຍານອາວະກາດ Lucy ເຂົ້າຫາ Dinkinesh ໃນສາຍແອວຮູບດາວ

ຍານອະວະກາດ Lucy ຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງຢູ່ໃນຂອບຂອງຈຸດສໍາຄັນທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນໃນພາລະກິດຂອງຕົນ. ຫຼັງຈາກແລ່ນຜ່ານຫຼາຍລ້ານກິໂລແມັດໃນສອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ຍານອະວະກາດໃນເວລານີ້ກຳລັງປິດຕົວຢູ່ໃນຈຸດໝາຍປາຍທາງທຳອິດຂອງມັນຄື Dinkinesh ໃນສາຍແອວດາວເຄາະຕົ້ນຕໍ. ການພົບປະຄັ້ງນີ້ແມ່ນການກະກຽມອັນສຳຄັນສຳລັບການສຳຫຼວດດາວພະຫັດຂອງດາວພະຫັດໃນອະນາຄົດ.
ໃນເວລາ 12:54 ໂມງ ET ຂອງວັນທີ 1 ພະຈິກ, Lucy ຈະໄປຮອດທາງທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດກັບເມືອງ Dinkinesh, ເຊິ່ງມີໄລຍະທາງປະມານ 265 ໄມ (425 ກິໂລແມັດ). ເຫດການສຳຄັນນີ້ ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ລູຊີຈະໃຫ້ທັດສະນະທີ່ລະອຽດຂອງວັດຖຸທີ່ເຄີຍປະກົດວ່າເປັນການມົວຫ່າງໄກຜ່ານເລນຂອງກ້ອງສ່ອງທາງໄກ.
Lucy ໄດ້ສັງເກດເຫັນ Dinkinesh ດ້ວຍສາຍຕາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 3 ກັນຍາ. ບໍ່ດົນມານີ້, ທີມງານຂອງພາລະກິດໄດ້ສົ່ງຍານອາວະກາດປັບປຸງຄວາມຮູ້ສຸດທ້າຍ, ຊຸດຂໍ້ມູນທີ່ມີຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບຕໍາແຫນ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງຍານອະວະກາດແລະດາວເຄາະນ້ອຍ. ພ້ອມກັບຂໍ້ມູນນີ້, Lucy ຈະນໍາທາງໃນໄລຍະທາງທີ່ຍັງເຫຼືອປະມານເຄິ່ງຫນຶ່ງລ້ານໄມລ໌ (800,000 ກິໂລແມັດ) ເພື່ອໄປຮອດດາວເຄາະນ້ອຍ.
ປະມານຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງກ່ອນວິທີການທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງຕົນ, Lucy ຈະເປີດໃຊ້ລະບົບການຕິດຕາມຢູ່ປາຍຍອດຂອງຕົນເພື່ອຕິດຕາມຕໍາແຫນ່ງຂອງ Dinkinesh. ໃນຈຸດນັ້ນ, ຍານອະວະກາດຈະຢູ່ຫ່າງຈາກດາວເຄາະນ້ອຍປະມານ 10,000 ໄມ (16,000 ກິໂລແມັດ). ເນື່ອງຈາກຂະຫນາດຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ Dinkinesh, ລະບົບຈະລັອກຢ່າງເຕັມສ່ວນໃສ່ດາວເຄາະນ້ອຍພຽງແຕ່ຊ່ວງເວລາກ່ອນວິທີການທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງ Lucy.
flyby ທີ່ຈະມາເຖິງຍັງຈະເປັນການທົດສອບການເປີດຕົວສໍາລັບລະບົບການຕິດຕາມຢູ່ປາຍຍອດຂອງ Lucy. ລະບົບປົກຄອງຕົນເອງນີ້ໄດ້ຖືກອອກແບບເພື່ອກໍານົດທີ່ຊັດເຈນແລະຮັກສາຮູບດາວຢູ່ໃນພາກສະຫນາມຂອງເຄື່ອງມື. ໃນລະຫວ່າງແປດນາທີສຸດທ້າຍຂອງ flyby, Lucy ຈະເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນໂດຍນໍາໃຊ້ຮູບພາບສີແລະ infrared spectrometer, ຮູ້ຈັກລວມກັນເປັນເຄື່ອງມື L'Ralph.
Mark Effertz, ຫົວຫນ້າວິສະວະກອນ Lucy ຢູ່ Lockheed Martin Space, ອະທິບາຍວ່າຍ້ອນວ່າ Lucy ເຂົ້າໄປໃນຄວາມກວ້າງໃຫຍ່ຂອງອາວະກາດ, ຄໍາສັ່ງໂຕ້ຕອບແມ່ນບໍ່ເປັນໄປໄດ້ເນື່ອງຈາກການຊັກຊ້າທີ່ໃຊ້ເວລາທີ່ສໍາຄັນປະມານ 30 ນາທີສໍາລັບສັນຍານວິທະຍຸເພື່ອເດີນທາງລະຫວ່າງຍານອະວະກາດແລະໂລກ. ສະນັ້ນ, ການສັງເກດວິທະຍາສາດທັງຫມົດແມ່ນມີໂຄງການລ່ວງຫນ້າ, ການຮັບປະກັນຍານອະວະກາດດໍາເນີນການເປັນເອກະລາດ.
ປະຕິບັດຕາມ flyby, Lucy ຈະໃຊ້ເວລາຫນຶ່ງຊົ່ວໂມງເພີ່ມເຕີມຮູບພາບແລະຕິດຕາມ Dinkinesh ກ່ອນທີ່ຈະ reorienting ຕົນເອງເພື່ອຟື້ນຟູການສື່ສານກັບໂລກ. ຕະຫຼອດສີ່ມື້ຂ້າງຫນ້າ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວາມລະອຽດສູງຂອງ Lucy, L'LORRI, ຈະສືບຕໍ່ຖ່າຍຮູບລາຍລະອຽດຂອງຮູບດາວເຄາະ.
ພາລະກິດຂອງ Lucy, ເປີດຕົວໃນເດືອນຕຸລາ 2021, ມີຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍໃນການສຶກສາດາວເຄາະນ້ອຍ Trojan, ການເກັບກໍາຂອງກ້ອນຫີນທີ່ນໍາພາແລະຕິດຕາມ Jupiter ໃນວົງໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດ. ເລີ່ມຕົ້ນໃນປີ 2027, Lucy ຈະເລີ່ມຕົ້ນການທ່ອງທ່ຽວຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Trojan, ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍ Eurybates ແລະຄູ່ຮ່ວມຄູ່ Queta ຂອງມັນ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ Polymele ແລະຄູ່ຮ່ວມງານຄູ່ຂອງຕົນ Leucus, ຕິດຕາມດ້ວຍ Orus, ແລະໃນທີ່ສຸດຄູ່ຄູ່ Patroclus ແລະ Menoetius.
ໃນຖານະເປັນຂໍ້ຄວາມທີ່ຫນ້າສົນໃຈ, Dinkinesh ໄດ້ຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນບັນຊີລາຍຊື່ຂອງເປົ້າຫມາຍເປັນຮູບດາວຂອງ Lucy ໃນຕົ້ນປີນີ້ເພື່ອຮັບໃຊ້ເປັນພື້ນທີ່ທົດສອບອຸປະກອນຂອງຍານອະວະກາດກ່ອນທີ່ຈະມາຮອດລະບົບ Jovian. ດາວເຄາະນ້ອຍມີຊື່ຢ່າງເປັນທາງການວ່າ Dinkinesh ຫຼັງຈາກໄລຍະເວລາອັນຍາວນານທີ່ຍັງບໍ່ມີຊື່ນັບຕັ້ງແຕ່ການຄົ້ນພົບຂອງມັນໃນປີ 1999. ຊື່ຂອງມັນ, ຊຶ່ງຫມາຍຄວາມວ່າ "ເຈົ້າແມ່ນມະຫັດສະຈັນ" ໃນພາສາ Amharic, ພາສາເອທິໂອເປຍ, ສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຟອດຊິວທໍາບັນພະບຸລຸດຂອງມະນຸດທີ່ມີຊື່ສຽງໃນນາມ "Lucy. ”
ຄໍາຖາມ
ຈຸດປະສົງຂອງພາລະກິດຂອງຍານອາວະກາດ Lucy ແມ່ນຫຍັງ?
ພາລະກິດຂອງຍານອາວະກາດ Lucy ແມ່ນເພື່ອສຶກສາເບິ່ງດາວເຄາະນ້ອຍ Trojan, ກຸ່ມຂອງອົງຊັ້ນສູງທີ່ໂຄຈອນຮອບດວງອາທິດຄຽງຄູ່ກັບດາວພະຫັດ. ໂດຍການສໍາຫຼວດດາວເຄາະນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດຕົ້ນໆຂອງລະບົບສຸລິຍະ.
ລະບົບຕິດຕາມຢູ່ປາຍຍອດຂອງຍານອາວະກາດ Lucy ແມ່ນຫຍັງ?
ລະບົບຕິດຕາມຢູ່ປາຍຍອດຂອງຍານອາວະກາດ Lucy ແມ່ນລະບົບອັດຕະໂນມັດທີ່ອອກແບບມາເພື່ອກໍານົດສະຖານທີ່ຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມັນກໍາລັງສັງເກດໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະຮັບປະກັນວ່າມັນຍັງຄົງຢູ່ພາຍໃນພື້ນທີ່ຂອງການເບິ່ງຂອງອຸປະກອນເທິງເຮືອ.
Lucy ໃຊ້ເຄື່ອງມືໃດແດ່ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນໃນລະຫວ່າງການບິນ?
ໃນລະຫວ່າງ flybys, Lucy ໃຊ້ເຄື່ອງມື L'Ralph, ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ imager ສີແລະ infrared spectrometer. ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຍານອະວະກາດສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບ ແລະລັກສະນະຂອງດາວເຄາະນ້ອຍທີ່ມັນພົບ.
ເປັນຫຍັງດາວເຄາະນ້ອຍ Dinkinesh ຈຶ່ງຖືກເລືອກໃຫ້ເປັນເປົ້າໝາຍຂອງ Lucy?
Dinkinesh ໄດ້ຖືກເລືອກເປັນເປົ້າຫມາຍສໍາລັບ Lucy ເພື່ອທົດສອບເຄື່ອງມືຂອງຍານອະວະກາດກ່ອນທີ່ຈະມາຮອດລະບົບ Jovian. ນອກຈາກນັ້ນ, Dinkinesh ໄດ້ຖືກຕັ້ງຊື່ຢ່າງເປັນທາງການຕາມຟອດຊິວທໍາຂອງມະນຸດ - ບັນພະບຸລຸດ "Lucy" ເພື່ອສະແດງຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຄວາມສໍາຄັນຂອງມັນໃນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດວິວັດທະນາການ.