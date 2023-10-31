ບົດຄວາມໃໝ່: ຍານອາວະກາດ Lucy ກຳນົດຈະສຳຫຼວດອານາເຂດທີ່ບໍ່ມີແຜນທີ່

ຍານອະວະກາດ Lucy ຂອງອົງການ NASA ກໍາລັງເລີ່ມປະຕິບັດພາລະກິດທີ່ຫນ້າຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະສໍາຫຼວດຄວາມລຶກລັບຂອງເຂດ cosmic ຂອງພວກເຮົາ. ໃນວັນທີ 1 ເດືອນພະຈິກ, Lucy ຈະບິນຄັ້ງທຳອິດຂອງຮູບດາວທີ່ມີຊື່ວ່າ Dinkinesh, ເຊິ່ງເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການທ່ອງທ່ຽວເປັນເວລາ 12 ປີຂອງຮູບດາວ 10 ດວງ. ພາລະກິດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສືບສວນດາວເຄາະນ້ອຍ Trojan, ເຊິ່ງເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງການສ້າງຕັ້ງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ ແລະຕິດຕາມວົງໂຄຈອນຂອງດາວພະຫັດຢູ່ອ້ອມຮອບດວງອາທິດ.
ຊ່ວງເວລາຂອງການພົບປະຢ່າງໃກ້ຊິດຂອງ Lucy ກັບ Dinkinesh ແມ່ນມີຄວາມຄາດຫວັງສູງ, ຍ້ອນວ່າມັນຈະເປີດເຜີຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫມ່ກ່ຽວກັບຮູບດາວທີ່ມີຄວາມຍາວເຄິ່ງຫນຶ່ງກິໂລແມັດນີ້. ກ່ອນຫນ້ານີ້, Dinkinesh ສາມາດຖືກເບິ່ງພຽງແຕ່ເປັນຮອຍເປື້ອນທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂໂດຍຜ່ານກ້ອງສ່ອງທາງໄກ. ຜູ້ສືບສວນຕົ້ນຕໍຂອງ Lucy, Hal Levison, ສະແດງຄວາມຕື່ນເຕັ້ນກ່ຽວກັບການເບິ່ງເຫັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງມະນຸດກ່ຽວກັບຫີນອະວະກາດອັນເປັນຕາຢ້ານນີ້.
ເປີດຕົວໃນວັນທີ 16 ເດືອນຕຸລາປີ 2021, ຈາກສູນອາວະກາດ Kennedy, Lucy ໄດ້ດໍາເນີນການກະກຽມຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບການພົບປະກັບ Dinkinesh. ມັນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແຮງໂນ້ມຖ່ວງຈາກໂລກໃນວັນທີ 16 ເດືອນຕຸລາປີ 2022, ໂດຍໄດ້ເລື່ອນມັນໄປສູ່ສາຍແອວດາວເຄາະຕົ້ນຕໍທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກ 300 ລ້ານໄມ.
FAQ:
ຖາມ: ເປັນຮູບດາວ Trojan ແມ່ນຫຍັງ?
A: ດາວເຄາະນ້ອຍ Trojan ແມ່ນກຸ່ມກ້ອນຫີນອາວະກາດທີ່ຕິດຕາມວົງໂຄຈອນຂອງດາວພະຫັດຢູ່ອ້ອມຮອບດວງອາທິດ. ເຊື່ອວ່າພວກມັນເປັນສິ່ງເສດເຫຼືອຂອງການສ້າງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ຖາມ: ເປັນຮູບດາວ Trojan ອາຍຸເທົ່າໃດ?
A: ດາວເຄາະນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ມີແນວໂນ້ມທີ່ມີອາຍຸຢ່າງຫນ້ອຍ 4.6 ຕື້ປີ, ຕັ້ງແຕ່ເວລາຂອງການສ້າງຕັ້ງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ.
ຖາມ: ພາລະກິດຂອງ Lucy ຈະເປີດເຜີຍຫຍັງ?
A: ພາລະກິດຂອງ Lucy ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສືບສວນ "ຟອດຊິວທໍາ" ເບື້ອງຕົ້ນເຫຼົ່ານີ້ຂອງລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ, ສະຫນອງຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບອົງປະກອບຂອງອົງປະກອບໃນລະຫວ່າງການສ້າງຕັ້ງຕົ້ນຂອງໂລກ.
ເມື່ອ Lucy ເຂົ້າຫາ Dinkinesh, ມັນຈະຜ່ານການທົດສອບທີ່ສໍາຄັນຂອງເຄື່ອງມືຂອງມັນກ່ອນທີ່ຈະໄປເຖິງຈຸດຫມາຍປາຍທາງສຸດທ້າຍຂອງມັນ - ເປັນຮູບດາວ Trojan. ລະບົບຕິດຕາມ, ຮູບພາບສີ, spectrometers infrared, ແລະກ້ອງຖ່າຍຮູບຄວາມລະອຽດສູງຈະໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ເພື່ອເກັບກໍາຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າກ່ຽວກັບອົງປະກອບແລະຄຸນລັກສະນະຂອງ Dinkinesh.
ຫຼັງຈາກການອຳລາກັບ Dinkinesh, ການຜະຈົນໄພຄັ້ງຕໍ່ໄປຂອງ Lucy ຈະພາມັນກັບຄືນສູ່ໂລກເພື່ອການຊ່ວຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງອີກໃນເດືອນທັນວາ 2024. ເຮືອບິນຕໍ່ໄປຂອງສາຍແອວດາວເຄາະຕົ້ນຕໍອື່ນໆລໍຖ້າຢູ່, ລວມທັງຫີນອະວະກາດ 52246 Donaldjohanson ແລະດາວເຄາະນ້ອຍ Trojan 3548 Eurybates ແລະ 15094.
ພາລະກິດຂອງ Lucy ເປັນຕົວແທນຂອງໂອກາດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນທີ່ຈະເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງປະຫວັດສາດລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ. ໂດຍການສຶກສາຮູບດາວວັດຖຸບູຮານເຫຼົ່ານີ້, ນັກວິທະຍາສາດຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂົ້າໃຈຕື່ມອີກກ່ຽວກັບຕົ້ນກໍາເນີດຂອງບ້ານ cosmic ຂອງພວກເຮົາແລະອົງປະກອບທີ່ສ້າງຮູບດາວຂອງພວກເຮົາ.
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA (Url: https://www.nasa.gov/)