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ຍານສຳຫຼວດ Lucy ຂອງອົງການ NASA ກຽມຮັບມືກັບດາວເຄາະນ້ອຍ Dinkinesh

ByRobert Andrew

Oct 20, 2023
ຍານສຳຫຼວດ Lucy ຂອງອົງການ NASA ກຽມຮັບມືກັບດາວເຄາະນ້ອຍ Dinkinesh

ຍານສຳຫຼວດ Lucy ຂອງອົງການ NASA ພວມກະກຽມການຈະບິນຂຶ້ນຂອງດາວເຄາະນ້ອຍ Dinkinesh ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກນີ້. Dinkinesh ຕັ້ງຢູ່ໃນແຖບຮູບດາວຕົ້ນຕໍລະຫວ່າງດາວອັງຄານແລະດາວພະຫັດແລະຈະເປັນບ່ອນຢຸດທໍາອິດໃນພາລະກິດຂອງ Lucy ທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມຫີນອະວະກາດອີກເກົ້າ, ທີ່ຮູ້ຈັກເປັນຮູບດາວ Trojan. ລະບົບຕິດຕາມຍານອາວະກາດທີ່ເປັນນະວັດຕະກໍາຂອງຍານອະວະກາດຈະຖືກທົດສອບໃນລະຫວ່າງການພົບກັນນີ້, ເນື່ອງຈາກວ່າມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຊີ້ເຄື່ອງມືຂອງມັນໃສ່ດາວເຄາະນ້ອຍຢ່າງຖືກຕ້ອງໃນລະຫວ່າງການບິນ.

ໃນລະຫວ່າງການເຂົ້າຫາ Dinkinesh, Lucy ຈະເດີນທາງດ້ວຍຄວາມໄວທີ່ບໍ່ຫນ້າເຊື່ອຂອງ 10,000 mph, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນວຽກທີ່ທ້າທາຍເພື່ອຮັກສາຄວາມສອດຄ່ອງທີ່ເຫມາະສົມກັບຮູບດາວ. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ການພົບປະຄັ້ງນີ້ເປັນ “ການຊ້ອມແຕ່ງຕົວ” ສຳລັບການພົບພໍ້ກັບດາວເຄາະນ້ອຍ Trojan ໃນອະນາຄົດຂອງ Lucy, ເນື່ອງຈາກວ່າເລຂາຄະນິດຂອງ flyby ແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບສິ່ງທີ່ຄາດໄວ້ໃນລະຫວ່າງການພົບກັນເຫຼົ່ານັ້ນ.

Dinkinesh ຕົວຂອງມັນເອງເປັນຮູບດາວຂະຫນາດນ້ອຍ, ວັດແທກພຽງແຕ່ 0.5 ໄມ. ມັນຈະເປັນຮູບດາວສາຍແອວຫຼັກນ້ອຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີຮູບຖ່າຍຢູ່ໃກ້ໆກັບຍານອາວະກາດ. ເຖິງວ່າຈະມີຂະຫນາດຂອງມັນ, ທີມງານ Lucy ເຊື່ອວ່າ Dinkinesh ຈະສະຫນອງຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າສໍາລັບພາລະກິດ.

ເມື່ອ flyby ສໍາເລັດ, Lucy ຈະອອກຈາກສາຍແອວເປັນຮູບດາວຕົ້ນຕໍແລະກັບຄືນສູ່ໂລກສໍາລັບການຊ່ວຍແຮງໂນ້ມຖ່ວງໃນເດືອນທັນວາ 2024, ເຊິ່ງຈະຂັບເຄື່ອນມັນໄປສູ່ຮູບດາວ Trojan. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, Lucy ຈະມີ flyby ຂອງດາວເຄາະສາຍແອວຕົ້ນຕໍໃນປີ 2025 ກ່ອນທີ່ຈະໄປເຖິງດາວພະຫັດ Trojan ໃນ 2027.

ການພົບພໍ້ກັບ Dinkinesh ເປັນຂີດໝາຍອັນສຳຄັນສຳລັບພາລະກິດຂອງ Lucy, ຍ້ອນວ່າມັນເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງມື ແລະລະບົບການນຳທາງຂອງຍານອາວະກາດໄປທົດສອບ. ພາລະກິດນີ້ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປົດລັອກຄວາມລັບຂອງລະບົບແສງຕາເວັນໃນຕົ້ນປີແລະສ່ອງແສງກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງແລະການ evolution ຂອງດາວຂອງພວກເຮົາເອງ. ດ້ວຍແຕ່ລະ flyby, Lucy ຈະລວບລວມຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດປະສົມປະສານປະຫວັດສາດຂອງບ້ານ cosmic ຂອງພວກເຮົາ.

ແຫລ່ງທີ່ມາ:
– ຍານສຳຫຼວດ Lucy ຂອງອົງການ NASA ຈະບິນໂດຍຍານອາວະກາດ Dinkinesh ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ, ວິດີໂອຂອງອົງການດັ່ງກ່າວຈະໃຫ້ພວກເຮົາເບິ່ງຕົວຢ່າງຂອງການພົບກັນ. (ແຫຼ່ງ)
- ພົບກັບຮູບດາວ 10 ດວງທີ່ຍານອາວະກາດ Lucy ຂອງອົງການ NASA ຈະໄປຢ້ຽມຢາມ (ແຫຼ່ງຂ່າວ)
– ເຄຣດິດຮູບພາບ: Robert Lea/NASA

By Robert Andrew

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