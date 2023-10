NASA ຈະເປີດຕົວລະບົບການສື່ສານ Laser ໄປສະຖານີອະວະກາດສາກົນ

By

ອົງການ NASA ກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະສົ່ງລະບົບການສື່ສານ laser ໄປສະຖານີອາວະກາດສາກົນ (ISS) ໃນເດືອນຫນ້າ. ລະບົບ, ທີ່ເອີ້ນວ່າ ILLUMA-T, ຈະຖືກຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນໂມດູນພາຍນອກຂອງ ISS. ຈຸດປະສົງຂອງມັນແມ່ນເພື່ອສະແດງການສື່ສານເລເຊີທີ່ມີອັດຕາການສົ່ງຂໍ້ມູນສູງຈາກສະຖານີອາວະກາດໄປສູ່ການສາທິດການສື່ສານເລເຊີຂອງ NASA (LCRD), ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຈະສົ່ງຂໍ້ມູນກັບຄືນສູ່ໂລກ.

LCRD, ເປີດຕົວໃນປີ 2021, ປະຈຸບັນກໍາລັງສົ່ງຂໍ້ມູນໄປສູ່ໂລກຈາກວົງໂຄຈອນ geosynchronous ໃນອັດຕາ 1.2 Gbps. ໃນຖານະເປັນດາວທຽມ relay, LCRD ອະນຸຍາດໃຫ້ພາລະກິດໃນອາວະກາດສົ່ງຂໍ້ມູນຂອງເຂົາເຈົ້າໂດຍຜ່ານການເຊື່ອມຕໍ່ laser ກັບ relay, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນສົ່ງມັນກັບສະຖານີພື້ນດິນໃນໂລກ. ການປະສົມປະສານຂອງ ILLUMA-T ແລະ LCRD ຈະສ້າງລະບົບການສົ່ງຕໍ່ການສື່ສານເລເຊີສອງທາງທຳອິດຂອງອົງການ NASA.

ປະໂຫຍດຂອງລະບົບເລເຊີຫຼາຍກວ່າວິທີການສື່ສານແບບດັ້ງເດີມແມ່ນວ່າພວກເຂົາສະເຫນີອັດຕາຂໍ້ມູນທີ່ສູງຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາແລະຕ້ອງການພະລັງງານຫນ້ອຍ. ນີ້ແມ່ນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະໃນເວລາທີ່ການອອກແບບຍານອະວະກາດ.

ຍານອາວະກາດ ILLUMA-T ກໍາລັງຖືກຄຸ້ມຄອງໂດຍສູນການບິນ Goddard Space ຂອງອົງການ NASA, ຮ່ວມມືກັບ Johnson Space Center ແລະ Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory for Space Communications and Navigation (SCaN). ການເປີດຕົວຂອງລະບົບການສື່ສານເລເຊີມີກໍານົດສໍາລັບວັນທີ 5 ພະຈິກ, ເທິງຍານອາວະກາດ SpaceX Dragon ຈາກສູນອາວະກາດ Kennedy ຂອງອົງການ NASA ໃນ Florida.

ນອກຈາກ ILLUMA-T, ຍານອະວະກາດ Dragon ຍັງຈະປະຕິບັດການທົດລອງ, ຮາດແວ, ແລະເຄື່ອງໃຊ້ອື່ນໆ ສໍາລັບລູກເຮືອ Expedition 70. ຫນຶ່ງໃນການທົດລອງດັ່ງກ່າວແມ່ນການທົດລອງຄື້ນບັນຍາກາດ (AWE), ເຊິ່ງຈະວັດແທກລັກສະນະແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄື້ນແຮງໂນ້ມຖ່ວງຂອງບັນຍາກາດ. AWE ມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບບັນຍາກາດຂອງໂລກ, ສະພາບອາກາດ, ສະພາບອາກາດ, ແລະພັດທະນາຍຸດທະສາດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຂອງສະພາບອາກາດໃນອາວະກາດ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: NASA