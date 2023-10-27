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ວິທະຍາສາດ

ເປີດເຜີຍເມກລຶກລັບຂອງດາວພະຫັດ

ByVicky Stavropoulou

Oct 27, 2023
ເປີດເຜີຍເມກລຶກລັບຂອງດາວພະຫັດ

ການລໍ້ລວງອັນມະຫັດສະຈັນຂອງດາວພະຫັດຂອງດາວພະຫັດ ຍັງສືບຕໍ່ຈັບຕົວນັກວິທະຍາສາດ ແລະຜູ້ທີ່ມັກໃນອະວະກາດຄືກັນ. ບໍ່ດົນມານີ້, ພາລະກິດ Juno ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງເຂດພາກເຫນືອຂອງອາຍແກັສ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມມີຄວາມປະຫລາດໃຈ. ວັນ​ທີ 7 ກັນຍາ​ນີ້, ​ໃນ​ເວລາ​ບິນ​ໃກ້ໆ​ກັບ​ຍານ​ອາວະກາດ Juno ຄັ້ງ​ທີ 54, ຍານ​ອາ​ວະ​ກາດ Juno ສາມາດ​ຈັບ​ພາບ​ທີ່​ພິ​ເສດ​ທີ່​ມີ​ຊື່ວ່າ Jet N7.

ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນເມກທີ່ປັ່ນປ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະພະຍຸທີ່ເຄື່ອນທີ່, ບັງເອີນຄ້າຍຄືກັບໜ້າຜີຢູ່ຕາມຈຸດສິ້ນສຸດຂອງດາວພະຫັດ – ເສັ້ນແບ່ງກາງເວັນຈາກກາງຄືນເທິງດາວເຄາະ. ມັນຄືກັບວ່າວັນຮາໂລວີນໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ເລັກນ້ອຍໃນຕົ້ນປີນີ້. ການກໍ່ຕົວທີ່ແປກປະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້, ຈັບໄດ້ໂດຍນັກວິທະຍາສາດພົນລະເມືອງ Vladimir Tarasov ໃນເວລາທີ່ Juno ຢູ່ປະມານ 2,400 ໄມເຫນືອດາວພະຫັດ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງຈິດໃຈທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ເອີ້ນວ່າ pareidolia. ຊື່ຕາມແນວໂນ້ມຂອງຜູ້ສັງເກດການທີ່ຈະຮັບຮູ້ຮູບແບບຫຼືໃບຫນ້າໃນໂຄງສ້າງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນແບບສຸ່ມ, paeidolia ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດແລະນັກສິລະປິນທີ່ສົນໃຈມາດົນນານຄືກັນ.

ໃນຂະນະທີ່ນີ້ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນປະກົດການທີ່ເປັນເອກະລັກ, ມັນບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກຮູບພາບຂອງສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນໃບຫນ້າເທິງຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງ. ໃນ​ປີ 1976, ຮູບ​ພາບ​ທີ່​ມີ​ຊື່​ສຽງ “ໃບ​ໜ້າ​ເທິງ​ດາວ​ອັງ​ຄານ” ໄດ້​ສ້າງ​ຄວາມ​ວຸ້ນ​ວາຍ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ມັກ​ອາ​ວະ​ກາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສືບສວນຕໍ່ມາໂດຍຍານອະວະກາດ Viking 1 ຂອງ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າໃບຫນ້າແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນພາບລວງຕາ optical ທີ່ເກີດຈາກລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດທໍາມະຊາດຂອງດາວແດງ.

Juno, ຍານອະວະກາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງອົງການ NASA, ສືບຕໍ່ໂຄຈອນວົງໂຄຈອນຂອງດາວພະຫັດ ແລະ ເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງມັນ. ເປີດຕົວໃນເດືອນສິງຫາປີ 2011, ຍານ Juno ມີອຸປະກອນເພື່ອວັດແທກອົງປະກອບຂອງດາວພະຫັດ, ສະຫນາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ແລະແມ່ເຫຼັກຂົ້ວໂລກ. ພາລະກິດຂອງມັນຂະຫຍາຍໄປສູ່ການສືບສວນການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະ, ລວມທັງການປະກົດຕົວຂອງແກນຫີນ. Juno ຍັງໄດ້ສຳຫຼວດລັກສະນະບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ ເຊັ່ນ: ປະລິມານນ້ຳ, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງມວນຊົນ ແລະ ລົມພັດແຮງທີ່ອາດມີຄວາມໄວສູງເຖິງ 620 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.

ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ປະຫລາດໃຈກັບຮູບພາບທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈທີ່ Juno ສະຫນອງ, ພວກເຮົາໄດ້ຖືກເຕືອນອີກເທື່ອຫນຶ່ງກ່ຽວກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງພວກເຮົາໃນຈັກກະວານ. ດ້ວຍແຕ່ລະບິນຢ່າງໃກ້ສິດ, ການເປີດເຜີຍຂອງ Juno ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຂອງພວກເຮົາແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່.

FAQ

ພາລະກິດ Juno ຂອງ NASA ຈັບໄດ້ຫຍັງ?

ພາລະກິດ Juno ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກຮູບພາບຂອງເຂດພາກເຫນືອຂອງດາວພະຫັດທີ່ເອີ້ນວ່າ Jet N7, ປະກອບດ້ວຍເມກທີ່ປັ່ນປ່ວນແລະຮູບແບບຂອງພະຍຸທີ່ຄ້າຍຄືກັບໃບຫນ້າຂອງຜີ.

paeidolia ແມ່ນຫຍັງ?

Pareidolia ແມ່ນປະກົດການທາງຈິດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສັງເກດການຮັບຮູ້ໃບຫນ້າຫຼືຮູບແບບໃນໂຄງສ້າງແບບສຸ່ມ.

ອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ຄ້າຍຄືກັນມາກ່ອນບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ, ໃນປີ 1976, ອົງການ NASA ໄດ້ຖ່າຍຮູບ "ໃບຫນ້າເທິງດາວອັງຄານ" ທີ່ມີຊື່ສຽງ, ເຊິ່ງຕໍ່ມາໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບວ່າເປັນພາບລວງຕາທີ່ເກີດຈາກລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດທໍາມະຊາດເທິງດາວເຄາະ.

ພາລະກິດຂອງ Juno ແມ່ນຫຍັງ?

Juno ແມ່ນຍານສຳຫຼວດອາວະກາດຂອງ NASA ທີ່ໂຄຈອນຮອບດາວພະຫັດ. ມັນວັດແທກອົງປະກອບຂອງດາວພະຫັດ, ສະຫນາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ແລະແມ່ເຫຼັກຂົ້ວໂລກ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງຊອກຫາຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະ, ຄຸນສົມບັດຂອງບັນຍາກາດ, ແລະອື່ນໆອີກ.

By Vicky Stavropoulou