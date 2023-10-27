ເປີດເຜີຍເມກລຶກລັບຂອງດາວພະຫັດ

ການລໍ້ລວງອັນມະຫັດສະຈັນຂອງດາວພະຫັດຂອງດາວພະຫັດ ຍັງສືບຕໍ່ຈັບຕົວນັກວິທະຍາສາດ ແລະຜູ້ທີ່ມັກໃນອະວະກາດຄືກັນ. ບໍ່ດົນມານີ້, ພາລະກິດ Juno ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈຂອງເຂດພາກເຫນືອຂອງອາຍແກັສ, ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຊົມມີຄວາມປະຫລາດໃຈ. ວັນທີ 7 ກັນຍານີ້, ໃນເວລາບິນໃກ້ໆກັບຍານອາວະກາດ Juno ຄັ້ງທີ 54, ຍານອາວະກາດ Juno ສາມາດຈັບພາບທີ່ພິເສດທີ່ມີຊື່ວ່າ Jet N7.
ຮູບພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນເມກທີ່ປັ່ນປ່ວນອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ແລະພະຍຸທີ່ເຄື່ອນທີ່, ບັງເອີນຄ້າຍຄືກັບໜ້າຜີຢູ່ຕາມຈຸດສິ້ນສຸດຂອງດາວພະຫັດ – ເສັ້ນແບ່ງກາງເວັນຈາກກາງຄືນເທິງດາວເຄາະ. ມັນຄືກັບວ່າວັນຮາໂລວີນໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະໄປຢ້ຽມຢາມອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ເລັກນ້ອຍໃນຕົ້ນປີນີ້. ການກໍ່ຕົວທີ່ແປກປະຫຼາດເຫຼົ່ານີ້, ຈັບໄດ້ໂດຍນັກວິທະຍາສາດພົນລະເມືອງ Vladimir Tarasov ໃນເວລາທີ່ Juno ຢູ່ປະມານ 2,400 ໄມເຫນືອດາວພະຫັດ, ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທາງຈິດໃຈທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ເອີ້ນວ່າ pareidolia. ຊື່ຕາມແນວໂນ້ມຂອງຜູ້ສັງເກດການທີ່ຈະຮັບຮູ້ຮູບແບບຫຼືໃບຫນ້າໃນໂຄງສ້າງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນແບບສຸ່ມ, paeidolia ໄດ້ເຮັດໃຫ້ນັກວິທະຍາສາດແລະນັກສິລະປິນທີ່ສົນໃຈມາດົນນານຄືກັນ.
ໃນຂະນະທີ່ນີ້ອາດຈະເບິ່ງຄືວ່າເປັນປະກົດການທີ່ເປັນເອກະລັກ, ມັນບໍ່ແມ່ນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກຮູບພາບຂອງສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າເປັນໃບຫນ້າເທິງຮ່າງກາຍຊັ້ນສູງ. ໃນປີ 1976, ຮູບພາບທີ່ມີຊື່ສຽງ “ໃບໜ້າເທິງດາວອັງຄານ” ໄດ້ສ້າງຄວາມວຸ້ນວາຍໃນບັນດາຜູ້ມັກອາວະກາດ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການສືບສວນຕໍ່ມາໂດຍຍານອະວະກາດ Viking 1 ຂອງ NASA ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າໃບຫນ້າແມ່ນພຽງແຕ່ເປັນພາບລວງຕາ optical ທີ່ເກີດຈາກລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດທໍາມະຊາດຂອງດາວແດງ.
Juno, ຍານອະວະກາດທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງອົງການ NASA, ສືບຕໍ່ໂຄຈອນວົງໂຄຈອນຂອງດາວພະຫັດ ແລະ ເປີດເຜີຍຄວາມລຶກລັບຂອງມັນ. ເປີດຕົວໃນເດືອນສິງຫາປີ 2011, ຍານ Juno ມີອຸປະກອນເພື່ອວັດແທກອົງປະກອບຂອງດາວພະຫັດ, ສະຫນາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ແລະແມ່ເຫຼັກຂົ້ວໂລກ. ພາລະກິດຂອງມັນຂະຫຍາຍໄປສູ່ການສືບສວນການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະ, ລວມທັງການປະກົດຕົວຂອງແກນຫີນ. Juno ຍັງໄດ້ສຳຫຼວດລັກສະນະບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ ເຊັ່ນ: ປະລິມານນ້ຳ, ການແຜ່ກະຈາຍຂອງມວນຊົນ ແລະ ລົມພັດແຮງທີ່ອາດມີຄວາມໄວສູງເຖິງ 620 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສືບຕໍ່ປະຫລາດໃຈກັບຮູບພາບທີ່ຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈທີ່ Juno ສະຫນອງ, ພວກເຮົາໄດ້ຖືກເຕືອນອີກເທື່ອຫນຶ່ງກ່ຽວກັບສິ່ງມະຫັດສະຈັນອັນໃຫຍ່ຫຼວງຂອງພວກເຮົາໃນຈັກກະວານ. ດ້ວຍແຕ່ລະບິນຢ່າງໃກ້ສິດ, ການເປີດເຜີຍຂອງ Juno ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນຂອງພວກເຮົາແລະເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່.
FAQ
ພາລະກິດ Juno ຂອງ NASA ຈັບໄດ້ຫຍັງ?
ພາລະກິດ Juno ຂອງອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກຮູບພາບຂອງເຂດພາກເຫນືອຂອງດາວພະຫັດທີ່ເອີ້ນວ່າ Jet N7, ປະກອບດ້ວຍເມກທີ່ປັ່ນປ່ວນແລະຮູບແບບຂອງພະຍຸທີ່ຄ້າຍຄືກັບໃບຫນ້າຂອງຜີ.
paeidolia ແມ່ນຫຍັງ?
Pareidolia ແມ່ນປະກົດການທາງຈິດໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ຜູ້ສັງເກດການຮັບຮູ້ໃບຫນ້າຫຼືຮູບແບບໃນໂຄງສ້າງແບບສຸ່ມ.
ອົງການ NASA ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ຄ້າຍຄືກັນມາກ່ອນບໍ?
ແມ່ນແລ້ວ, ໃນປີ 1976, ອົງການ NASA ໄດ້ຖ່າຍຮູບ "ໃບຫນ້າເທິງດາວອັງຄານ" ທີ່ມີຊື່ສຽງ, ເຊິ່ງຕໍ່ມາໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບວ່າເປັນພາບລວງຕາທີ່ເກີດຈາກລັກສະນະທາງທໍລະນີສາດທໍາມະຊາດເທິງດາວເຄາະ.
ພາລະກິດຂອງ Juno ແມ່ນຫຍັງ?
Juno ແມ່ນຍານສຳຫຼວດອາວະກາດຂອງ NASA ທີ່ໂຄຈອນຮອບດາວພະຫັດ. ມັນວັດແທກອົງປະກອບຂອງດາວພະຫັດ, ສະຫນາມແຮງໂນ້ມຖ່ວງ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ແລະແມ່ເຫຼັກຂົ້ວໂລກ, ໃນຂະນະທີ່ຍັງຊອກຫາຂໍ້ຄຶດກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງຂອງດາວເຄາະ, ຄຸນສົມບັດຂອງບັນຍາກາດ, ແລະອື່ນໆອີກ.