ການສຳຫຼວດຄວາມເລິກລັບໆຂອງບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດ

ເຈົ້າເຄີຍສົງໄສບໍ່ວ່າອັນໃດຢູ່ກ້ອງເມກທີ່ໝູນວຽນຂອງດາວພະຫັດ, ເປັນດາວເຄາະທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນລະບົບສຸລິຍະຂອງພວກເຮົາ? ພາລະກິດ Juno ຂອງອົງການ NASA ມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະເປີດເຜີຍຄວາມລັບທີ່ເຊື່ອງໄວ້ພາຍໃນອາຍແກັສຍັກໃຫຍ່ນີ້. ໃນລະຫວ່າງການບິນຫຼ້າສຸດຂອງມັນ, Juno ໄດ້ບັນທຶກພາບທີ່ໜ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈທີ່ເປີດເຜີຍຮູບຄົນອັນເປັນຕາຢ້ານຂອງດາວພະຫັດ, ທີ່ລະນຶກເຖິງຜົນງານຂອງຄູບິສ.
ຮູບຖ່າຍທີ່ຖ່າຍໃນວັນທີ 7 ກັນຍານີ້ໃນລະຫວ່າງການພົບປະໃກ້ກັບດາວພະຫັດຄັ້ງທີ 54 ຂອງ Juno, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຂດໜຶ່ງຢູ່ພາກເໜືອຂອງດາວພະຫັດທີ່ມີຊື່ວ່າ Jet N7. ຮູບພາບທີ່ໜ້າຈັບໃຈນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການສະແດງຂອງເມກ ແລະພະຍຸທີ່ປັ່ນປ່ວນຢູ່ຕາມຈຸດສິ້ນສຸດຂອງດາວພະຫັດ, ເຊິ່ງເປັນເຂດແດນລະຫວ່າງກາງເວັນແລະກາງຄືນ. ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຖ່າຍຮູບນີ້ມີຄວາມໂດດເດັ່ນຢ່າງແທ້ຈິງແມ່ນມຸມຂອງແສງແດດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເງົາຂອງບັນຍາກາດ, ເນັ້ນໃສ່ພູມສັນຖານແລະລັກສະນະທີ່ສັບສົນ.
ນັກວິທະຍາສາດພົນລະເມືອງ Vladimir Tarasov ໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດິບຈາກເຄື່ອງມື JunoCam ຂອງ Juno ເພື່ອຫັດຖະກໍາຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈນີ້. ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 4,800 ໄມລ໌ເທິງເມກຂອງດາວພະຫັດ, ຢູ່ເສັ້ນຂະໜານປະມານ 69 ອົງສາເໜືອ, ຈູໂນໄດ້ມອບໃຫ້ພວກເຮົາມີທັດສະນະທີ່ງົດງາມກ່ຽວກັບຄວາມງາມທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງດາວພະຫັດ.
ໃນຂະນະທີ່ນັກວິທະຍາສາດຄົ້ນຄວ້າເລິກເຂົ້າໄປໃນການສຶກສາຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງອັນຫນ້າຕື່ນຕາຕື່ນໃຈເຫຼົ່ານີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າຈະປົດລັອກຄວາມເຂົ້າໃຈອັນເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບຂະບວນການຂອງບັນຍາກາດທີ່ຄຸ້ມຄອງດາວເຄາະທີ່ສະຫງ່າງາມນີ້. ແຕ່ລະການພົບກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບດາວພະຫັດຈະໃຫ້ໂອກາດທີ່ເປັນເອກະລັກສໍາລັບນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຢ່າງເລິກເຊິ່ງກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນບັນຍາກາດທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງມັນ.
FAQ:
ຖາມ: paeidolia ແມ່ນຫຍັງ?
A: Pareidolia ແມ່ນປະກົດການທາງຈິດວິທະຍາທີ່ບຸກຄົນຮັບຮູ້ຮູບແບບທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ, ເຊັ່ນ: ໃບຫນ້າຫຼືວັດຖຸ, ໃນການກະຕຸ້ນທີ່ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງຫຼືແບບສຸ່ມ.
ຖາມ: Juno ບັນທຶກພາບຂອງ Jupiter ແນວໃດ?
A: Juno ນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື JunoCam ຂອງມັນ, ເຊິ່ງຖືກອອກແບບໂດຍສະເພາະເພື່ອບັນທຶກພາບທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງຂອງບັນຍາກາດຂອງດາວພະຫັດໃນລະຫວ່າງການບິນໃກ້ໆ.
ຖາມ: ຈຸດສິ້ນສຸດຂອງດາວພະຫັດແມ່ນຫຍັງ?
A: terminator ເທິງດາວພະຫັດແມ່ນເຂດແດນລະຫວ່າງຂ້າງ illuminated ຂ້າງແລະກາງຄືນຊ້ໍາຂອງດາວໄດ້.
ຖາມ: Vladimir Tarasov ແມ່ນໃຜ?
A: Vladimir Tarasov ເປັນນັກວິທະຍາສາດພົນລະເມືອງຜູ້ທີ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນດິບຂອງ Juno ເພື່ອຫັນປ່ຽນມັນເຂົ້າໄປໃນຮູບພາບທີ່ຫນ້າປະທັບໃຈທີ່ຖືກບັນທຶກໄວ້ໃນລະຫວ່າງການບິນ.
ແຫລ່ງທີ່ມາ:
NASA - https://www.nasa.gov/mission_pages/juno/main/index.html